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Російських військовополонених обмінюватимуть, або вони нестимуть покарання в Україні, - Верещук

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російських військовополонених обмінюватимуть, або вони нестимуть покарання в Україні, - Верещук

Віцепрем’єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, голова штабу з питань поводження із військовополоненими Ірина Верещук заявила про подальшу долю російських військовополонених.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба міністерства

"Звісно, ми не варвари й не орда, якою є російська армія. Ми працюватимемо, як визначено міжнародним гуманітарним правом. І обмінний фонд ми обов’язково сформуємо. Російських військовополонених обмінюватимуть, або вони нестимуть покарання в Україні", - зазначила вона. 

На думку Верещук, система міжнародного гуманітарного права та інституцій наразі потребує осучаснення і вдосконалення. Адже, приміром, відомі Женевські конвенції фактично із 1949 року не працюють.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Настав час бути почутими", - під ОП прийшли близькі полонених і без вісті зниклих бійців, їх запросили всередину. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

За її словами, вже зараз у сфері поводження із військовополоненими в Україні впорядковано необхідну нормативно-правову базу, розроблено порядок дій, створено Координаційний штаб та визначено відповідальних секретарів.

Верещук зазначила, що російська влада не надто опікується долею своїх загиблих військових, як і поранених – їх почасти не виносять з поля бою. Отже, у такій ситуації важко прогнозувати, наскільки російська сторона цікавитиметься тими своїми солдатами і офіцерами, які опиняться за ґратами в Україні.

"Зараз діє система обміну військовополоненими, в яку залучений МКЧХ. На кожного з полонених заповнюють спеціальні картки, їх надсилають у Червоний Хрест. Я вже бачила списки, і мене вражають роки народження дітей, яких РФ відправила на війну: 2002, 2003-й... Я шокована. Адже раніше казали, що це професійна армія Росії, а воюють фактично діти", - сказала Верещук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Верещук очолила Координаційний штаб з питань поводження з полоненими

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+21
Дайте этой дуре галопередолу на хера ее вообще постить
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14.03.2022 00:20
+17
Ти дура? Полонені зараз потрібні не для обміну, а для розбору завалів після війни. За хліб і за воду вони батрачить будуть.
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14.03.2022 00:21
+15
Рашка питання ще не вставила, а вона вже ********, ***...
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14.03.2022 00:23
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Дайте этой дуре галопередолу на хера ее вообще постить
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14.03.2022 00:20 Відповісти
А може вона тих "дітей" усиновити хоче? Цікаво, скільки крові "діти" своїми рученятками в Україні пустили?
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14.03.2022 00:34 Відповісти
Ти дура? Полонені зараз потрібні не для обміну, а для розбору завалів після війни. За хліб і за воду вони батрачить будуть.
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14.03.2022 00:21 Відповісти
Точно. Щоб обміняні кацапи через деякий час до України знов зі зброєю повернулись?!
Жодних обмінів до кінця війни!
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14.03.2022 07:38 Відповісти
Рашка питання ще не вставила, а вона вже ********, ***...
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14.03.2022 00:23 Відповісти
если так подходить-то рашка сейчас нахватает мирняка и будет шантажировать выпустить пилотов и др.особо замаранных "свидетелей"
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14.03.2022 00:27 Відповісти
Обменяйте эту дикуху, на что угодно!
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14.03.2022 00:28 Відповісти
знаємо ми ваші обміни - військових злочинців на таксистів.
І шо це за пісня знову: ані же дєті. взяли в руки зброю і зразу не здалися в полон - злочинці. Є злочинці із власної волі, але повно злочинців через дурість і безвольність. коли їх практично використовують аби підставити. Але верещук настільки перебуває в зеленій хмарній дійсності, що такі прості істини їй незнайомі.
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14.03.2022 00:29 Відповісти
Эта безумная ***** во весь голос кричит врагу - Хватайте украинских граждан на улицах, и мы отпустим всех ваших подельников!
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14.03.2022 00:30 Відповісти
Боюсь, "рідна держава" їх швиденько похоронить та відмовиться від обміну.
Хіба що кадирівців-вагнерівців згодиться обміняти.
Але, тут вже НАМ не можно таких віддавати.
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14.03.2022 00:30 Відповісти
ЯКИЙ ОБМІН ????
Кого воно дітьми називає ????
Їх політтехнологи не доганяють,що зараз не 19-й,й на шоу " обмін" заробиш не рейтинги,а тюремні строки ????
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14.03.2022 00:31 Відповісти
Ты их ловила тварь, чтобы такое заявлять?
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14.03.2022 00:34 Відповісти
Який ***** обмін ? Спочатку самі важкі роботи , а потім всіх розстріляти.
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14.03.2022 00:35 Відповісти
Обмінювати НА КОГО? На цивільних, яких кацапи викрадуть??
Вони ж більше викрадатимуть і катуватимуть, якщо їх так стимулювати !

Вколіть транквілізатор прихожанці пришестя святого пуйла! (вона в подібну секту входила колись)
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14.03.2022 01:08 Відповісти
Ну й добре. А то Геращенко хотів віддавати цих "дітей" їх їхнім матусям - щоб вони потім могли повернутись і знову вбивати українців.
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14.03.2022 01:11 Відповісти
украинские бойцы тоже в плену есть.
ежели кацапские воины жалкие и недолугие - надо менять, украинских выручать.
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14.03.2022 02:42 Відповісти
Як вона піклується про москалів

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14.03.2022 03:25 Відповісти
Хлопці, старайтесь не брати в полон тих покидьків, що приіхали сюди вбивати украінців. Це екзистиальна війна, якій вже більше 300 років: рашисти все прекрасно розуміли, для чого сюди іхали- не треба ля-ля. Не ризикуйте своім життям, не марнуйте час: куля в лоб та в найближчу канаву- собакам буде, що істи. Інакше, обміняють всіх "дітей" на цивільних, що нахапають в окупованих містах. Відбудовувати в Украіні є кому, а з рукожопих кацапів толку не буде- тільки дарма годувати іх. Зрізайти нечисть під корінь! А для пропаганди-реклами плена, знімайте відосіки, де іх годуєте та по головці гладите, після відосика, топориком по головці- та в канаву, як воеи зараз.
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14.03.2022 06:24 Відповісти
на кого? ви маєте повну інформацію про громадян які потрапили в полон?
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14.03.2022 07:17 Відповісти
 
 