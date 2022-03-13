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Верещук очолила Координаційний штаб з питань поводження з полоненими

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Верещук очолила Координаційний штаб з питань поводження з полоненими

Віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук очолила Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Відповідно до постанови №257 від 11 березня, уряд утворив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими на чолі з віцепрем'єр-міністром – міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Також до складу штабу увійшли представники профільних міністерств, силових відомств та радник керівника Офісу президента.

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Наголошується, що основними завданнями Координаційного штабу є: сприяння здійсненню заходів, спрямованих на забезпечення виконання міжнародно-правових зобов'язань України з питань поводження з військовополоненими; сприяння координації діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших органів, органів місцевого самоврядування, військових формувань, правоохоронних органів та громадських об'єднань з питань поводження з військовополоненими; визначення шляхів і способів вирішення проблемних питань щодо поводження з військовополоненими; поширення інформації про діяльність Координаційного штабу.

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Штаб відповідно до покладених на нього завдань: бере участь у розгляді та розробленні проєктів нормативно-правових актів з питань поводження з військовополоненими згідно з нормами міжнародного гуманітарного права; приймає рішення щодо визначення завдань державних органів, залучених до питань реалізації політики щодо поводження з військовополоненими; сприяє дотриманню норм міжнародного гуманітарного права під час проведення допиту військовополонених уповноваженими органами; вносить пропозиції щодо обміну військовополоненими.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+10
В Украине нет военнопленных , т к раша войну ЗАПРЕТИЛА называть войной
так же ООН пытался избежать слова ВОЙНА

ЗНАЧИТ ЭТО - террористы
и их можно и НУЖНО убивать
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13.03.2022 00:32
+2
Буде "смотрящою" за молодими пісюнами.
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13.03.2022 00:24
+2
Ці скотиняки будуть прибирати той безлад, які вони здійснили на нашій святій землі!
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13.03.2022 00:26
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сопли им вытерать будет или рассказывть что мы же братские народы
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13.03.2022 00:22 Відповісти
Буде "смотрящою" за молодими пісюнами.
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13.03.2022 00:24 Відповісти
Торговля людьми, наверное, идет сразу за наркотиками. Надо же кому-то возглавить.
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13.03.2022 06:31 Відповісти
і теж в зеленому...
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13.03.2022 00:23 Відповісти
На це ще штаб потрібен? Ними вже мали б червяки займатись а не цілий штаб!
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13.03.2022 00:24 Відповісти
Ці скотиняки будуть прибирати той безлад, які вони здійснили на нашій святій землі!
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13.03.2022 00:26 Відповісти
Машингвери, штурмгевери
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13.03.2022 00:26 Відповісти
В Украине нет военнопленных , т к раша войну ЗАПРЕТИЛА называть войной
так же ООН пытался избежать слова ВОЙНА

ЗНАЧИТ ЭТО - террористы
и их можно и НУЖНО убивать
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13.03.2022 00:32 Відповісти
Ех, якби це був жарт...
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13.03.2022 00:36 Відповісти
на жаль це ні.
забули за зелення і сварки - битись.
за тими після прийдемо - ніхто нічого не забув.
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13.03.2022 00:39 Відповісти
***** полоненим - заэбе.....
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13.03.2022 00:58 Відповісти
Зверобой бы на это место.
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13.03.2022 03:16 Відповісти
Поставте ее наконец рыть окопы---энергии дохрена,мозгов ноль. Будет польза наконец
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13.03.2022 01:22 Відповісти
А чого це терористи стали "війсковополоненими"?
Хіба нам хтось оголосив війну?
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13.03.2022 02:27 Відповісти
 
 