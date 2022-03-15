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Український "Байрактар" знищив російський ЗРК 9К331 "Тор-М1". ВIДЕО
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Український "Байрактар" знищив російський ЗРК 9К331 "Тор-М1".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео успішної атаки українського безпілотника опублікував Антон Геращенко.
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