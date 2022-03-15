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Український "Байрактар" знищив російський ЗРК 9К331 "Тор-М1". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Український "Байрактар" знищив російський ЗРК 9К331 "Тор-М1".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео успішної атаки українського безпілотника опублікував Антон Геращенко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Байрактари в дії!", - головнокомандувач ЗСУ Залужний опублікував запис знищення РСЗВ окупантів. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+51
Нравиться не нравиться, кацапы будут жарится
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15.03.2022 12:29
+48
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15.03.2022 12:29
+37
Смерть окупантам!
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15.03.2022 12:27
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Смерть окупантам!
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15.03.2022 12:27 Відповісти
Побольше таких салатов. Слава Украине
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15.03.2022 12:28 Відповісти
Нравиться не нравиться, кацапы будут жарится
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15.03.2022 12:29 Відповісти
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15.03.2022 12:29 Відповісти
На молекули.
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15.03.2022 12:31 Відповісти
Тут уже не споют песню про криворуких Сирийцев которые не умеют пользоваться аналоГавнетной российской техникой
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15.03.2022 12:32 Відповісти
ВИ НАЙКРАЩІ ВОЇНИ-ЗАХИСНИКИ УКРАЇНИ!
СЛАВА ВАМ, ВОЇНИ!
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15.03.2022 12:33 Відповісти
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15.03.2022 12:34 Відповісти
На це можно дивитися вічно як орки перетворюються на вуглець
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15.03.2022 12:37 Відповісти
Як пишуть в західній пресі, Байрактар став бестселером.
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15.03.2022 12:37 Відповісти
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15.03.2022 12:37 Відповісти
Хорошо ипануло.
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15.03.2022 12:37 Відповісти
WOW!КРАСАВА!!!
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15.03.2022 12:39 Відповісти
Смерть кацапні!
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15.03.2022 12:41 Відповісти
Анала Говнет розлітається на друзки! Як естетично це виглядає!!!
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15.03.2022 12:42 Відповісти
Гори ,гори ,ясно...... ***** ,здохните твари Русня ,хотите жить , здавайтесь в плен сразу, руки в гору , жопу в низ , ....
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15.03.2022 12:48 Відповісти
разобрали коробочку с кацапами сори за качество но к - курсант кого они к нам гонят мля
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15.03.2022 12:52 Відповісти
Это вам ***** , за Грозный, Дебальцево , Иловайск .Сейчас ВСВ за руки ни кто не держит
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15.03.2022 12:53 Відповісти
ай красивое делаем 25я рапортует
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15.03.2022 12:55 Відповісти
По перше це просто красиво )
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15.03.2022 13:31 Відповісти
Може хтось зробити скріншот і показати куди лапті полетіли?(в кого краща резолюція і більший екран)😜
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15.03.2022 17:33 Відповісти
А Ви що,музей лаптів і балалайок відкриваєте ?
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15.03.2022 17:51 Відповісти
Ні, вивчаю траєкторію польоту.
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16.03.2022 04:23 Відповісти
 
 