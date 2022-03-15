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війна (56641) 58 окрема мотопіхотна бригада (98) ЗСУ (5730)

Артилерія 58-ї бригади знищила 5 "Градів" російських окупантів. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Артилерія окремої мотопіхотної бригади ім. гетьмана Івана Виговського знищила військову техніку російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку бригади у фейсбуці.

"Артилерія Виговців побажала доброго раночку нашим запорєбріковим сусідам. Як результат – мінус 5 ворожих БМ-21 "Градів" та транспортно-заряджаючих машин", - йдеться у повідомленні.

Дивіться також: 58 окрема мотопіхотна бригада знищила чергову колону окупантів. ВIДЕО

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+59
Слава ЗСУ!!! Героям Слава!!!💛💙💛💙💛
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15.03.2022 15:45
+55
Андрей Платыш

@dvizh_platysh

13 мар.

Кадыров едет на Киев Ожидание: все бегут в страхе, заходит спокойно в Киев за головой Зеленского.
Реальность: вся Украина объявляет сафари на рыжую обезьяну которая прячется в подвалах.
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15.03.2022 15:46
+36
Браво хлопці
Смерть окупантам!
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15.03.2022 15:46
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Слава ЗСУ!!! Героям Слава!!!💛💙💛💙💛
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15.03.2022 15:45 Відповісти
Браво хлопці
Смерть окупантам!
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15.03.2022 15:46 Відповісти
Смерть смердючим кацапам ! Слава Соборній Україні ! 🇺🇦✊🇺🇦✊🇺🇦👍
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15.03.2022 15:46 Відповісти
Андрей Платыш

@dvizh_platysh

13 мар.

Кадыров едет на Киев Ожидание: все бегут в страхе, заходит спокойно в Киев за головой Зеленского.
Реальность: вся Украина объявляет сафари на рыжую обезьяну которая прячется в подвалах.
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15.03.2022 15:46 Відповісти
Вообще попытка накачать бойцов пропагандонами очень смешная.
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15.03.2022 15:48 Відповісти
Пожалуй это лучшая оценка с ситуацией вокруг приезда Кадырова...
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15.03.2022 16:34 Відповісти
За него уже дают дом под Киевом с участком, дают 5 миллионов баксов, может что-то ещё не назвал, то напишите...
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15.03.2022 16:37 Відповісти
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15.03.2022 16:53 Відповісти
Було "Доброго вечора, ми з України". А тепер і "Доброго ранку, ми з України".
Скоро буде "Доброї пори доби, ми з України"
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15.03.2022 15:49 Відповісти
Добра, ми з України ))
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15.03.2022 17:31 Відповісти
Киян закликають бути пильними та не передавати паспортні та контактні дані підозрілим особам чи організаціям, які нібито пропонують благодійну допомогу

✔️У Києві фіксуються випадки, коли під виглядом надання благодійної допомоги невстановлені особи збирають паспортні та контактні дані осіб соціально незахищених категорій.

👮🏻У випадках, коли підозрілі особи намагаються отримати ваші особисті та контактні дані, запитуйте статутну документацію благодійних організацій, які вони нібито представляють, а також повідомляйте про такі факти поліцію.

❕Наголошуємо, що органи соціального захисту населення не збирають особисті дані осіб, які належать до соціально незахищених верств населення. У той же час, лише органи соцзахисту можуть уточнювати дані тих осіб, які вже під час війни опинилися у складних життєвих обставинах. Це робиться винятково, аби визначити відповідну категорію для надання допомоги.

✔️Волонтерські та благодійні організації, які співпрацюють з міською владою, не займаються збором даних - усю необхідну для їхньої роботи інформацію вони отримують від органів соціального захисту. https://t.me/KyivCityOfficial/2607
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15.03.2022 15:50 Відповісти
зараз тільки дибіл буде роздавать паспотрні дані
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15.03.2022 16:05 Відповісти
Ну что-же ,ЗАМЕЧАТЕЛЬНО ..
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15.03.2022 15:51 Відповісти
Гарна компоновка новини - рахується тільки знищена техніка, а кількість супутньго м'яса до уваги не береться у зв'язку з малозначущістю і надлишковою кількістю))
Нищимо ворога, нарощуємо чорнозем, браття!
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15.03.2022 15:53 Відповісти
лучшие переговоры
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15.03.2022 15:54 Відповісти
А так таки-так !!! !!!
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15.03.2022 15:59 Відповісти
Палала вата..Палала.
..
Слава нації
Смерть москалям
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15.03.2022 15:57 Відповісти
Нажаль, відео не відповідає дійсності, або потребує додаткових пояснень. Координати на відео далеко за межами України.
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15.03.2022 16:19 Відповісти
Вот еще один шедевр от наших защитников, от ВСУ. Спасибо, ребята !!!
https://www.dialog.ua/war/248118_1647352180
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15.03.2022 16:31 Відповісти
По перше, це просто красиво ))
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15.03.2022 17:32 Відповісти
 
 