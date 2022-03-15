Артилерія 58-ї бригади знищила 5 "Градів" російських окупантів. ВIДЕО

Артилерія окремої мотопіхотної бригади ім. гетьмана Івана Виговського знищила військову техніку російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку бригади у фейсбуці.

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"Артилерія Виговців побажала доброго раночку нашим запорєбріковим сусідам. Як результат – мінус 5 ворожих БМ-21 "Градів" та транспортно-заряджаючих машин", - йдеться у повідомленні.

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