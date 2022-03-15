Удар по Донецьку "Точкою-У" - провокація Росії, - СІТ. ВIДЕО

Засновник Conflict Intelligence Team (СІТ) Руслан Левієв заявив, що атака на Донецьк з використанням ракети "Точка-У", вірогідніше за все провокація, здійснена російськими окупантами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, свою думку про це він висловив в ефірі телеканалу "Настоящее время".

"По вчорашньому інциденту в Донецьку є чимало фотографій зроблених мешканцями Донецька, на яких добре видно ракетну частину "Точки-У"... Вона лежить на бульварі Шевченка і видно, що її хвіст спрямований на південний схід, а передня частина - на північний захід. Ракетна частина важка і, коли бойова частина відокремлюється від неї, то вона завжди зберігає напрям і швидкість. Вивчаючи усі подібні інциденти, ми прийшли до висновку, що ракетна частина завжи показує напрям звідки ракета прилетіла. Тобто на даний момент будь-хто може подивитися фотографії, геолокувати їх і зрозуміти, що ракета прилетіла з південного сходу. На південному сході на усій максимально можливій дистанції польотк "Точки-У" - 120 кілометрів, знаходяться території підконтрольні росіянам. Відповідно, українська ракета звідти прилетіти не могла", - каже Левієв.

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