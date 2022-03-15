Удар по Донецьку "Точкою-У" - провокація Росії, - СІТ. ВIДЕО
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Засновник Conflict Intelligence Team (СІТ) Руслан Левієв заявив, що атака на Донецьк з використанням ракети "Точка-У", вірогідніше за все провокація, здійснена російськими окупантами.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, свою думку про це він висловив в ефірі телеканалу "Настоящее время".
"По вчорашньому інциденту в Донецьку є чимало фотографій зроблених мешканцями Донецька, на яких добре видно ракетну частину "Точки-У"... Вона лежить на бульварі Шевченка і видно, що її хвіст спрямований на південний схід, а передня частина - на північний захід. Ракетна частина важка і, коли бойова частина відокремлюється від неї, то вона завжди зберігає напрям і швидкість. Вивчаючи усі подібні інциденти, ми прийшли до висновку, що ракетна частина завжи показує напрям звідки ракета прилетіла. Тобто на даний момент будь-хто може подивитися фотографії, геолокувати їх і зрозуміти, що ракета прилетіла з південного сходу. На південному сході на усій максимально можливій дистанції польотк "Точки-У" - 120 кілометрів, знаходяться території підконтрольні росіянам. Відповідно, українська ракета звідти прилетіти не могла", - каже Левієв.
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Будь ласка, зачекайте...
Ну це реально армія бомжів якась до нас вторглася... росіян сюди відправляють з пайками, у яких термін придатності закінчився у 2015 році
"сільнєйшая армія в мірє"...
t.me/telegraf_com_ua/9840
Вірогідніше ?? То що ,, ще є й сумніви ?? .
Тобто , ЗСУ більше немає чого робити як тільки бити дефіцитними ракетами по якомусь Донецьку . . Навіщо це ЗСУ . ?? Де тут сенс . !
ущербним покажуть і розкажуть на суді в Гаагі!
У РФ ракет много а у ЗСУ мало, по войскам захватчиков ударить не хватает.
Явная провокация для новостей рус/ ТВ!
wszystko było, nawet kwiaty. Przez dwa dni non-stop.