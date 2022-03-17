Як користуватись ПЗРК "Stinger". ВIДЕОінструкція

Спеціалісти ССО ЗСУ опублікували відеоінструкцію користування переносним зенітно-ракетним комплексом "Stinger".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, інструктаж та правила безпеки опубліковані на сторінці Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ.

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