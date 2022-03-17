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Як користуватись ПЗРК "Stinger". ВIДЕОінструкція

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Спеціалісти ССО ЗСУ опублікували відеоінструкцію користування переносним зенітно-ракетним комплексом "Stinger".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, інструктаж та правила безпеки опубліковані на сторінці Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українська ППО за добу знищила щонайменше десять ворожих повітряних цілей, - Генштаб ЗСУ

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+41
Раніше відосики були про те, як зробити мангал, або як налаштувати Wi-Fi, а зараз, *****, як ЗБИТИ літак кацапа! Часи міняються
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17.03.2022 15:11
+22
або вкрасти танк
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17.03.2022 15:12
+10
Отлетались попугаи ватные ...********* кацапам ...
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17.03.2022 15:13
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Раніше відосики були про те, як зробити мангал, або як налаштувати Wi-Fi, а зараз, *****, як ЗБИТИ літак кацапа! Часи міняються
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17.03.2022 15:11 Відповісти
або вкрасти танк
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17.03.2022 15:12 Відповісти
Отлетались попугаи ватные ...********* кацапам ...
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17.03.2022 15:13 Відповісти
дуже складна штука у використанні і потрібні сталеві нерви що б застосувати її в бою..

Мені не сподобався цей Стінгер якщо чесно.
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17.03.2022 15:17 Відповісти
Єдине, що трохи напрягає - це та батарея охолодження...

Звичайно, що для підготовки операторів мають бути тренувальні комплекти, на яких вони зможуть відпрацьовувати свої дії до автоматизму..
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17.03.2022 15:28 Відповісти
На Стрілах, та Іглах вручнц відкручуєш клапан балону для охолодження головки самонаведення. Тей ще сахар..
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17.03.2022 16:06 Відповісти
Бери муху....
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17.03.2022 15:29 Відповісти
моджахеды освоили и мы освоим!)), хотя согласен..с Джавелином тоже стоко всяких кнопочек и присоединений...
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17.03.2022 15:32 Відповісти
Простіше, ніж збити дику качку.
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17.03.2022 15:29 Відповісти
ЯК УКРАСТИ КАЦАПСЬКИЙ ТАНК / Інструкція українською мовою:

https://www.youtube.com/watch?v=AH3rXUFjuV8
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17.03.2022 15:37 Відповісти
Найважче:
Не забути викинути батарею.
А так, все доволі просто.
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17.03.2022 15:42 Відповісти
Ось якраз це трохи напрягає...
Чому б не поставити датчик температури та піропатрон, шоб вона відстрілювалася сама після пострілу або коли розігрів дійшов критичної межі?
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17.03.2022 15:54 Відповісти
утяжеление, удорожание, если отстрелится куда не надо в боекомплект? и т.п. можно вообще робота поставить с камерами и сервоприводами если денег много и производство есть.
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17.03.2022 16:22 Відповісти
не мешало бы пластиковую игрушку-аналог наклепать для желающих с правильными переключателями надписями, последовательностью и инструкцией. ну и электронной пищалкой-визуалом для премиум класса. все проще чем обучать толпы народа единичными экземплярами. а то такими темпами еще 8 лет нихренанеделания будет тяжело.
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17.03.2022 16:19 Відповісти
Дуже дуже дуже складно
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17.03.2022 16:51 Відповісти
А пенопластовый стрелок со Стингером готовый к стрельбе, должен
напрячь водителя танка.
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17.03.2022 23:55 Відповісти
 
 