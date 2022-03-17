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Як користуватись ПЗРК "Stinger". ВIДЕОінструкція
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Спеціалісти ССО ЗСУ опублікували відеоінструкцію користування переносним зенітно-ракетним комплексом "Stinger".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, інструктаж та правила безпеки опубліковані на сторінці Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ.
Топ коментарі
+41 Вололо Трололо
показати весь коментар17.03.2022 15:11
+22 Вололо Трололо
показати весь коментар17.03.2022 15:12
+10 Мистер Икс 00711c20
показати весь коментар17.03.2022 15:13
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Мені не сподобався цей Стінгер якщо чесно.
Звичайно, що для підготовки операторів мають бути тренувальні комплекти, на яких вони зможуть відпрацьовувати свої дії до автоматизму..
https://www.youtube.com/watch?v=AH3rXUFjuV8
Не забути викинути батарею.
А так, все доволі просто.
Чому б не поставити датчик температури та піропатрон, шоб вона відстрілювалася сама після пострілу або коли розігрів дійшов критичної межі?
в боекомплект?и т.п. можно вообще робота поставить с камерами и сервоприводами если денег много и производство есть. нихренанеделаниябудет тяжело.
напрячь водителя танка.