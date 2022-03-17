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Український льотчик спрямовує свій підбитий літак на колону техніки окупантів. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
В мережі з'явився відеозапис, на якому зафіксовано фрагмент бомбардування українськими пілотами колони окупантів та падіння одного з літаків.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на запису видно момент, коли один з літаків під час бою починає падати на колону з досить невеликої висоти, а пілот катапультується в цю мить.
В другій частині запису, показана російська техніка, очевидно, знищена українськими пілотами. Згідно з даними автора, бій відбувався в Херсонській області на початку російського вторгнення.
Топ коментарі
+184 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар17.03.2022 16:17
+91 wittmann1980
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+82 Мистер Икс 00711c20
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https://youtu.be/9Nzxhn3GAGw
https://korrespondent.net/ukraine/4458062-v-sety-pokazaly-vydeo-vozdushnoho-boia-s-okkupantamy
Якщо це у Світі не зрозуміють - "не буде Миру під оливами".
А зараз маємо просто ВСТОЯТИ...
Горітимуть у пеклі москалі - всі до останньої тварюки!
На перших кадрах видно, що під крилами чотири Б-20 з НАР С-8. Сподіваюся це не все, що е в арсеналі ПС ЗСУ
https://twitter.com/nevedimka123/status/1504524383284572166?s=20&t=38d-2-98E7L3v7Kr4v5dRw
https://twitter.com/Arslon_Xudosi/status/1504492710958448644?s=20&t=s9GR-6V0YpXW1_VBBu6TKQ