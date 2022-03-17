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Український льотчик спрямовує свій підбитий літак на колону техніки окупантів. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

В мережі з'явився відеозапис, на якому зафіксовано фрагмент бомбардування українськими пілотами колони окупантів та падіння одного з літаків.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на запису видно момент, коли один з літаків під час бою починає падати на колону з досить невеликої висоти, а пілот катапультується в цю мить.

В другій частині запису, показана російська техніка, очевидно, знищена українськими пілотами. Згідно з даними автора, бій відбувався в Херсонській області на початку російського вторгнення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вночі над Дніпропетровщиною знищено два ворожих літаки, - Повітряне командування "Схід"

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+184
КОЖЕН ГЕРОЙ ПОЛЕГЛИЙ ЗА ВОЛЮ УКРАЇНИ НЕ ПОВИНЕН БУТИ ЗАБУТИЙ-ПАМ'ЯТАЙМО...
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17.03.2022 16:17
+91
Смерти наших солдат и гражданских не должны быть напрасны. Украина отстоит свою государственность и территории.
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17.03.2022 16:18
+82
Воистину НЕТ предела мужества УКРАИНСКОГО НАРОДА ,будем ВСЕ достойны называться УКРАИНЦАМИ !!!
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17.03.2022 16:18
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КОЖЕН ГЕРОЙ ПОЛЕГЛИЙ ЗА ВОЛЮ УКРАЇНИ НЕ ПОВИНЕН БУТИ ЗАБУТИЙ-ПАМ'ЯТАЙМО...
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17.03.2022 16:17 Відповісти
А ведь это понтоны шли.
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17.03.2022 16:17 Відповісти
Это не понтон. Это тяжелый механизированный мост: 3М2. Это колонна инж.-сап. батальона.
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17.03.2022 16:53 Відповісти
Спасибо, да, приходится учить такие вещи на лету. Тем не менее, какую-то речку - тот же Ирпинь - они этим уже не пересекут.
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17.03.2022 16:57 Відповісти
Жалко нашого пілота (
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17.03.2022 16:17 Відповісти
а пілот катапультується в цей момент Джерело: https://censor.net/ua/v3326115
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17.03.2022 16:25 Відповісти
Там не было высоты для раскрытия парашюта, увы
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17.03.2022 16:29 Відповісти
Катапульті достатньо висоти навіть якщо літак стоїть на злітній полосі.
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17.03.2022 16:35 Відповісти
молітимося за нього!
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17.03.2022 16:38 Відповісти
Спаси и сохрани! 🙏🙏🙏
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17.03.2022 18:33 Відповісти
******* Орешек -2 с Брюсом Виллисом
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17.03.2022 16:39 Відповісти
На взлетной полосе - да, при полете с уклоном и на такой высоте и скорости - хз. Инерция все таки
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17.03.2022 17:00 Відповісти
може, але літак боком йшов
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17.03.2022 18:30 Відповісти
Катапульта выккидывает ВВЕРХ. А на видео его выкинуло параллельно горизонту. То есть высота только та, которая есть по факту. Вы видели купол в конце концов?
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17.03.2022 18:34 Відповісти
34-я секунда - раскрытие купола.
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17.03.2022 22:21 Відповісти
Катапультное кресло К-36ДМ позволяет катапультироваться с нулевой высоты с нулевой скоростью. Так что не разгоняем панику.
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17.03.2022 16:38 Відповісти
Читал когда то, что даже летев вверх шасси катапультируется летчик на малой высоте, остаётся жив, но это теория...
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17.03.2022 19:54 Відповісти
В перевернутом положении на малой высоте никакое кресло не вытянет. Это же не волшебная гравицапа.
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17.03.2022 20:08 Відповісти
Это я читал про советские катапульты на самолётах в "Техника молодёжи" ещё при совке. Правда, нет, пускай спецы расскажут.
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17.03.2022 22:07 Відповісти
Там ще про "на Марсе будут яблони цвести" писали
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18.03.2022 01:34 Відповісти
Катапульта и парашут срабатывают даже с нулевой высоты. Высота и скорость небольшие - большой шанс на выживание. То, что отлетело от самолета - скорее всего стеклянный колпак от кабины. Пилот мог быть катапультирован в боковую сторону, которую мы не видим.
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17.03.2022 18:01 Відповісти
на такой высоте и под таким углом - без единого шанса. не тешьте себя иллюзиями.
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17.03.2022 19:45 Відповісти
Вы служили в авиации?
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17.03.2022 20:09 Відповісти
Служил, служил.) И даже имею больше сотни прыжков с парашютом. Этого мало?
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18.03.2022 06:37 Відповісти
То есть знаете принцип действия кресла К-36ДМ?
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18.03.2022 06:56 Відповісти
Навіть, якщо пілот вижив, 99%,що рашисти з колони його добили(
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18.03.2022 09:45 Відповісти
Смерти наших солдат и гражданских не должны быть напрасны. Украина отстоит свою государственность и территории.
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17.03.2022 16:18 Відповісти
А вопросительный знак ,мы кацап ,тебе в очко затусуем без вопросов !!!
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17.03.2022 16:19 Відповісти
Прости я удалил знак вопроса машинально.
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17.03.2022 16:21 Відповісти
Это меняет дело ,со знаками препинания сейчас надо быть внимательнее .
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17.03.2022 16:28 Відповісти
Воистину НЕТ предела мужества УКРАИНСКОГО НАРОДА ,будем ВСЕ достойны называться УКРАИНЦАМИ !!!
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17.03.2022 16:18 Відповісти
Вічна шана Герою. Не забадемо цього подвигу. Спочивай з миром
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17.03.2022 16:18 Відповісти
Не спеши хоронить, на записи виден момент, когда один из самолетов во время боя начинает падать на колонну с небольшой высоты, а пилот катапультируется в этот момент. Источник: https://censor.net/ru/v3326115
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17.03.2022 16:54 Відповісти
це просто ЕПІК!!!
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17.03.2022 16:18 Відповісти
Слава Героям!
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17.03.2022 16:19 Відповісти
почему в Херсонской, если на них Z? боже ж ты мой, как же я их ненавижу...
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17.03.2022 16:19 Відповісти
Тому, що вони Zомбі, Zлодії, Zасранці. А тепер ще й Zажарені!
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17.03.2022 16:41 Відповісти
Слава воїнам України!!!
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17.03.2022 16:20 Відповісти
УКРАИНЦЫ, ПАРТИЗАНЫ - КТО НА ОККУПИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ ❗ ВЫВОДИТЕ ИЗ СТРОЯ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ РА ШИСТО Слава Україні!
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17.03.2022 16:21 Відповісти
Да не провокатор он - люська арестович к этому призывает - видел на фб его видос.
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17.03.2022 17:05 Відповісти
хорошо призывать, сидя в тепле попой на диване... а там в оккупации, да еще и без оружия если, много навоюешь???
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17.03.2022 20:48 Відповісти
Да если и с оружием то подготовка все равно нужна - ну не может тупо гражданский человек мыслить военными материями - это из оперы как повредить вражескую технику с помощью секатора...видел херсонскую тероборону которой даже оружия не выдали,а их рашисты перебили в парке
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17.03.2022 21:08 Відповісти
Блин, как же жалко...
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17.03.2022 16:22 Відповісти
Видеоряд склейка двух сюжетов - видео из окна машины - один из первых сюжетов начала войны...
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17.03.2022 16:24 Відповісти
Атака літаків теж у перший день вторгнення.
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17.03.2022 16:50 Відповісти
не думав, що штурмовики будуть так повільно літати. На початку відео літак ледь летів
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17.03.2022 16:25 Відповісти
штурмовик су-25 бронированный дозвуковой военный самолёт.
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17.03.2022 16:34 Відповісти
На великій швидкості штурмовик не встигне побачити, що бомбує: висота мала.
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17.03.2022 16:36 Відповісти
Написано что пилот катапультировался? Может жив?
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17.03.2022 16:26 Відповісти
0:33 смотрите.самолет в 20 метрах от земли. там парашют даже не раскрылся.
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17.03.2022 16:38 Відповісти
Современные катапульты должны срабатывать и на низкой высоте, надеюсь, что спасся... или очень хотелось бы верить в это.
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17.03.2022 16:45 Відповісти
Тоже надеюсь! но.под таким углом и высоте ....
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17.03.2022 16:48 Відповісти
На нульовій висоті, але кокпіт має бути направленим вверх, а не як на відео
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17.03.2022 21:46 Відповісти
Катапульта и парашут срабатывают даже с нулевой высоты. Высота и скорость небольшие - большой шанс на выживание. То, что отлетело от самолета - скорее всего стеклянный колпак от кабины. Пилот мог быть катапультирован в боковую сторону, которую мы не видим.
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17.03.2022 18:02 Відповісти
Та дай Боже, чтоб был жив.
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17.03.2022 20:43 Відповісти
Слава Герою України!Смерть козломордій наволочі!Ґ
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17.03.2022 16:35 Відповісти
Просто сльози на очах! Наскільки героїчні вчинки! Цвіт нації! Героям слава!!! Смерть рашистам!!!
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17.03.2022 16:35 Відповісти
Герої житимуть у назвах вулиць!
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17.03.2022 16:38 Відповісти
Может всё-таки спасли пилота?
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17.03.2022 16:44 Відповісти
це взагалі не повітряний бой.це атака цілей на землі.
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17.03.2022 18:55 Відповісти
Потрібна офіційна інформація про долю пілота.
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17.03.2022 16:51 Відповісти
Отныне слово «кацап» для нас самое страшное проклятие. Отныне слово «кацап» разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа, твой день пропал. Если ты не убьёшь кацапа, кацап убьет тебя. Он возьмёт твоих близких и будет мучить их в своей окаянной России. Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа штыком. Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинца и опозорит украинку... Не считай дней. Считай одно: убитых тобою кацапов. Убей кацапа! - это просит старуха-мать. Убей кацапа! - это молит тебя дитя. Убей кацапа! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей!»
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17.03.2022 16:56 Відповісти
Непонятно. На этом ресурсе, это же видео есть. Якобы, это не наши самолёты.
https://korrespondent.net/ukraine/4458062-v-sety-pokazaly-vydeo-vozdushnoho-boia-s-okkupantamy
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17.03.2022 17:00 Відповісти
Ну а ви самі повітряний бій на відео бачите?
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18.03.2022 01:42 Відповісти
Вот в это видео и надо тыкать мордой зажравшуюся старую Европу.
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17.03.2022 17:05 Відповісти
Слава герою, смерть кацапам. Отныне слово «кацап» для нас самое страшное проклятие. Отныне слово «кацап» разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа, твой день пропал. Если ты не убьёшь кацапа, кацап убьет тебя. Он возьмёт твоих близких и будет мучить их в своей окаянной России. Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа штыком. Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинца и опозорит украинку... Не считай дней. Считай одно: убитых тобою кацапов. Убей кацапа! - это просит старуха-мать. Убей кацапа! - это молит тебя дитя. Убей кацапа! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей! Слава ЗСУ
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17.03.2022 17:06 Відповісти
Слава НАЦІЇ! Смерть ворогам!!!
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17.03.2022 17:11 Відповісти
Та нехера-это рашистская мразь упала
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17.03.2022 17:11 Відповісти
Два куска видео из разных частей Украины, - первое Херсон, второе, скорее всего, Сумы, Харьков или Чернигов.
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17.03.2022 17:12 Відповісти
Москаль за теренами Московії вантаж -"200".
Якщо це у Світі не зрозуміють - "не буде Миру під оливами".
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17.03.2022 17:15 Відповісти
Вашими ІМЕНАМИ, ГЕРОЇ, ми назвемо вулиці, проспекти, міста, відкриті планети, зірки та сузір'я, напишемо книги, складемо вірші та пісні...
А зараз маємо просто ВСТОЯТИ...
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17.03.2022 17:19 Відповісти
Неужели нужно кончать какие-то академии, что бы научиться телефон держать горизонтально??? Это так трудно?
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17.03.2022 17:35 Відповісти
Вічна пам'ять і вічна Слава Герою України!
Горітимуть у пеклі москалі - всі до останньої тварюки!
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17.03.2022 18:03 Відповісти
Цензор, вас взламали
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17.03.2022 18:17 Відповісти
Слава ЗСУ! Героям Слава! Смерть рашистським zombi-окупантам!
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17.03.2022 18:35 Відповісти
Хотелось бы таки узнать судьбу этого пилота-героя!
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17.03.2022 19:37 Відповісти
Ніхто там нічого не спрямовує, просто він втратив керування та намагався катапультуватися (нажаль, не вдалося).
На перших кадрах видно, що під крилами чотири Б-20 з НАР С-8. Сподіваюся це не все, що е в арсеналі ПС ЗСУ
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17.03.2022 21:44 Відповісти
Повторил подвиг беларуса Гастелло.
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17.03.2022 22:17 Відповісти
Все ще вірите в комуняцькі казочки?
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18.03.2022 01:45 Відповісти
Впіймали pосійського терориста-окупанта.

https://twitter.com/nevedimka123/status/1504524383284572166?s=20&t=38d-2-98E7L3v7Kr4v5dRw
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18.03.2022 03:09 Відповісти
Збройні Сил України знищили чергову колону російських окупантів.

https://twitter.com/Arslon_Xudosi/status/1504492710958448644?s=20&t=s9GR-6V0YpXW1_VBBu6TKQ
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18.03.2022 04:25 Відповісти
Героям слава!
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18.03.2022 05:38 Відповісти
а кацапы так не могут.духу не хватает.
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18.03.2022 05:58 Відповісти
Украинцы Герои!
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18.03.2022 08:17 Відповісти
Хай з Богом спочиває наш герой!
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18.03.2022 10:30 Відповісти
Поистине геройский поступок!
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18.03.2022 14:16 Відповісти
Я просто шокирован этим героем, слава Украине
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20.03.2022 23:40 Відповісти
Кто этот Герой?
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20.03.2022 23:49 Відповісти
 
 