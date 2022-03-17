Вночі над Дніпропетровщиною знищено два ворожих літаки, - Повітряне командування "Схід"

Минулої ночі над Дніпропетровщиною українські засоби ППО Повітряних Сил знищили два російські літаки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Повітряного командування "Схід".

"Починаємо ранок з добрих новин. Вночі над Дніпропетровщиною засобами ППО Повітряних Сил знищено два ворожих літаки", - йдеться у повідомленні.

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