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Вночі над Дніпропетровщиною знищено два ворожих літаки, - Повітряне командування "Схід"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

літак

Минулої ночі над Дніпропетровщиною українські засоби ППО Повітряних Сил знищили два російські літаки.

 Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Повітряного командування "Схід".

"Починаємо ранок з добрих новин. Вночі над Дніпропетровщиною засобами ППО Повітряних Сил знищено два ворожих літаки", - йдеться у повідомленні. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Два літаки окупантів було збито ввечері 16 березня на Київщині, - Залужний

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+44
ІнфоВійська України/Ukraine


@i_army_org

·
17 ч



Российско-украинская война показала,что если бы армия рф столкнулась с американскими самолетами-невидимками, танками Абрамс с самой совершенной композитной броней,системами ПВО "Патриот" и ракетами Томагавк (которым не нужно подсвечивать цель),то ее бы не стало за несколько часов
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17.03.2022 10:19
+30
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17.03.2022 10:21
+18
Любо ! Слава Украине !
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17.03.2022 10:20
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ІнфоВійська України/Ukraine


@i_army_org

·
17 ч



Российско-украинская война показала,что если бы армия рф столкнулась с американскими самолетами-невидимками, танками Абрамс с самой совершенной композитной броней,системами ПВО "Патриот" и ракетами Томагавк (которым не нужно подсвечивать цель),то ее бы не стало за несколько часов
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17.03.2022 10:19 Відповісти
Если бы Украина не расслаблялась под фанфары 2,5 года, наши результаты были бы не хуже!
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17.03.2022 11:34 Відповісти
Україна розслаблялась 30 років
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17.03.2022 12:39 Відповісти
У період з 2014 до 2019 року, вона зміцнювалася, а з квітня 2019 року, з приходом мироносця, навпаки. Подробиць, перераховувати не буду, не на часі.
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17.03.2022 16:43 Відповісти
а ядерка наша де?
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17.03.2022 17:00 Відповісти
Це питання потрібно поставити тим, хто її просрав, а саме: Кучмі та Кравчуку.
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17.03.2022 21:10 Відповісти
Любо ! Слава Украине !
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17.03.2022 10:20 Відповісти
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17.03.2022 10:21 Відповісти
Збиті кацапські літаки,і їх кількість,вже нікого "не вражає".. І це приємно.)
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17.03.2022 10:24 Відповісти
мы должны уничтожить авиацию кацапов полностью, тогда по крайней мере, они перестанут нас бомбить с воздуха, а потом полностью уничтожить артиллерию, тогда возможно наступит перелом в этой войне...
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17.03.2022 10:28 Відповісти
досвід різних воєн каже,що для закінчення війни агресором достатньо,щоб знищено було 50 відсотків БОЄЗДАТНИХ сухопутних військ і 30 відсотків авіації..

після цього атакуюча сторона "втрачає запал"..

Кацапи,на жаль,не воюють "за підручниками" ,а завалюють "гарматним мясом"..
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17.03.2022 10:40 Відповісти
Досвід воєн також підказує і те, що нові літаки і танки можна сотнями виробляти вже під час самої війни.
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17.03.2022 10:55 Відповісти
Це у випадку коли США I Тайвань поставлять электроннi комплектуючi ********* обладнання лiтака чи танка. В iншому раз свiжособраний механiзм буде купою вiдсталого непотрiбу.
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17.03.2022 11:14 Відповісти
Вони вже не здатні виробляти навіть ВАЗ/КАМАЗ. Зупиняють виробництво через відсутність комлектуючих.
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17.03.2022 11:19 Відповісти
Бо ВАЗ входить в групу "Рено-Ніссан". КАМАЗ також тісно співпрацював з Мерседес. Ну і, звісно ж, електронні блоки і паливні системи - то є продукція БОШ

Але чи все так в оборонці? Можливо кацапи заздалегідь закупилися всім імпортним?
Не хочеться недооцінювати ворога
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17.03.2022 11:51 Відповісти
Стратегічні бомбардувальники кацапів поки що нема чим достати.
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17.03.2022 10:44 Відповісти
Радує що їх стали збивати парами.
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17.03.2022 10:41 Відповісти
Случайно не один из них рухнул на Покровск?
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17.03.2022 10:24 Відповісти
- Доброго ранку!
- Якщо вночі не збили хоча б одного ватольота, який він добрий?
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17.03.2022 10:28 Відповісти
Viktor 8e21d3f0 Забудь , не можливо Объясню почему , ну для тех кто в теме . Чтобы производить качественное оружие сейчас , нужны электронные компоненты и станки CNC ,без последних ни как . Так вот всего этого у русни нет . Токарь и фрезеровщик в ручную такого не сделают , пострадает либо качество либо количество . У русни на заводах все старьё , максимум трехосные станки . А в современном мире оружие уже делают на пятиосных станках , плюс у них допотопный солед и все остальное . Это все равно , как ползунов паровоз делал , не на чем у русни делать оружие
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17.03.2022 11:43 Відповісти
Даже во время ВОВ , рукожопым , для того чтобы делать Говнище т-34 , из Штатов привезли специальные станки , а иначе, башня бы все время клинила
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17.03.2022 11:50 Відповісти
 
 