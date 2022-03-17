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Вночі над Дніпропетровщиною знищено два ворожих літаки, - Повітряне командування "Схід"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Минулої ночі над Дніпропетровщиною українські засоби ППО Повітряних Сил знищили два російські літаки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Повітряного командування "Схід".
"Починаємо ранок з добрих новин. Вночі над Дніпропетровщиною засобами ППО Повітряних Сил знищено два ворожих літаки", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+44 Перехватчик
показати весь коментар17.03.2022 10:19
+30 kuba
показати весь коментар17.03.2022 10:21
+18 Мистер Икс 00711c20
показати весь коментар17.03.2022 10:20
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@i_army_org
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17 ч
Российско-украинская война показала,что если бы армия рф столкнулась с американскими самолетами-невидимками, танками Абрамс с самой совершенной композитной броней,системами ПВО "Патриот" и ракетами Томагавк (которым не нужно подсвечивать цель),то ее бы не стало за несколько часов
після цього атакуюча сторона "втрачає запал"..
Кацапи,на жаль,не воюють "за підручниками" ,а завалюють "гарматним мясом"..
Але чи все так в оборонці? Можливо кацапи заздалегідь закупилися всім імпортним?
Не хочеться недооцінювати ворога
- Якщо вночі не збили хоча б одного ватольота, який він добрий?