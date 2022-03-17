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Два літаки окупантів було збито ввечері 16 березня на Київщині, - Залужний
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний оприлюднив інформацію про те, що на Київщині збито два ворожі літаки.
Як інформує Цензор.НЕТ про це він написав у фейсбуці.
"Щойно в небі над Київщиною було знищено СУ-25 та підбито СУ-35 противника. Загалом за добу мінус більше 10 повітряних цілей РФ", - відзначається у повідомленні.
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- Сколько самолетов на базе?
-24
-склолько может летать?
+- 15
Джерело: https://censor.net/ua/n3325890
Слава ЗСУ‼️💪
Скоты вы, русские и ******!