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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Два літаки окупантів було збито ввечері 16 березня на Київщині, - Залужний

су

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний оприлюднив інформацію про те, що на Київщині збито два ворожі літаки.

Як інформує Цензор.НЕТ про це він написав у фейсбуці.

"Щойно в небі над Київщиною було знищено СУ-25 та підбито СУ-35 противника. Загалом за добу мінус більше 10 повітряних цілей РФ", - відзначається у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українська ППО за добу знищила щонайменше десять ворожих повітряних цілей, - Генштаб ЗСУ

Автор: 

Київська область (4007) літак (2898) Залужний Валерій (724)


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Топ коментарі
+33
Хочу таких новин кожну годину!!! Слава ЗСУ!
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17.03.2022 00:30
+27
Треба питати: парашути відкрились
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17.03.2022 00:32
+20
Москалі пішли на все,щоб знищити Україну,як країну взагалі,бо навіть свої найкращі літаки,не шкодують.Скоро цифра втрачених літаків наблизиться до 100 одиниць.
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17.03.2022 00:33
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17.03.2022 00:29 Відповісти
А пилотов поймали ?
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17.03.2022 00:30 Відповісти
Треба питати: парашути відкрились
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17.03.2022 00:32 Відповісти
Треба питати: " до Копзона на вечірній концерт втигли?"
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17.03.2022 00:44 Відповісти
Якщо не з ПЗРК, то навряд там хтось вижив після влучення - у житті зовсім не так як у кіно
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17.03.2022 07:04 Відповісти
Хочу таких новин кожну годину!!! Слава ЗСУ!
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17.03.2022 00:30 Відповісти
Москалі пішли на все,щоб знищити Україну,як країну взагалі,бо навіть свої найкращі літаки,не шкодують.Скоро цифра втрачених літаків наблизиться до 100 одиниць.
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17.03.2022 00:33 Відповісти
На допиті кацапського покидька льотчика, мені більше всьго сподобалось:
- Сколько самолетов на базе?
-24
-склолько может летать?
+- 15
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17.03.2022 00:39 Відповісти
Якщо є справедливість, хай цей підбитий су-35 гепнеться вже в аеродромі і зачепить ще пару літачків.
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17.03.2022 00:36 Відповісти
Там їм посрати на кількість вбитих. За ними навіть власні мамки не турбуються, коли ті з полону телефонують.
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17.03.2022 00:37 Відповісти
Далі буде ще краще, після нових ппо з сша.
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17.03.2022 00:42 Відповісти
США надішлють Україні 100 дронів-камікадзе Switchblade. Скоро літаки орків які ховаються на території білорусі перетворяться в металобрухт))
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17.03.2022 00:46 Відповісти
Це точно?
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17.03.2022 00:57 Відповісти
Эти штуки, если их вам действительно дали, воистину поставляет "космических военов лаптей" на посмешище. И опять на лицо показывает уровень коррупции в Российской армии. Ибо если шаманы золотого улуса безбожно не крали, могли бы наклёпать этих штук контейнерами. Даже голодранцы ИГИЛ-а с ручными гранатами под DJI Phantom-ами первого поколения их тут переуспели.
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17.03.2022 01:39 Відповісти
Не пишите ерунды. "Выкидухи" (если это 600-ая) летят двадцать минут до района барражирования/поиска цели, пролетая расстояние 40 км, а потом могут еще 20 минут барражировать в поисках цели. Для нас особую ценность могут представлять модификация дронов с приемником радиолокационных сигналов для поражения РЛС.
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17.03.2022 02:48 Відповісти
Похоже таки, что нам сначала дали ПВО и только потом объявили, что работают над этим. Слишком уж сильный птичкопад за последние дни.
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17.03.2022 00:52 Відповісти
Было бы неплохо
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17.03.2022 01:02 Відповісти
Не пали контору. Це ми їхніми сухпайками відбиваємось 2015 р.
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17.03.2022 01:06 Відповісти
что-то "осы", что-то ПЗРК, что-то наша авиация. Пока вот такое разделение. Буки и 5В55 стараемся экономить для баллистики и калибров.
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17.03.2022 02:52 Відповісти
А я, что? Так, размышления старого дурака
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17.03.2022 01:12 Відповісти
5 за добу?
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17.03.2022 01:22 Відповісти
Так, в Чорне море "впали" дві "СУшки", а ще в Миколаївській обл., гвинтокрил КА-52 "Алігатор" (16 млн. $) - з неба впав на землю!!! 😁
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17.03.2022 01:38 Відповісти
Так они же тяжелее воздуха.
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17.03.2022 01:49 Відповісти
Это был отрицательный взлёт
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17.03.2022 02:01 Відповісти
Українська ППО за добу знищила щонайменше десять ворожих повітряних цілей
Джерело: https://censor.net/ua/n3325890
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17.03.2022 01:42 Відповісти
Хлопці! ВИ найкращі!!!
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17.03.2022 01:34 Відповісти
Імперія зла має зникнути на завжди!
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17.03.2022 01:52 Відповісти
Заземлили кацапских летающих петухов.... ибо нече....
Слава ЗСУ‼️💪
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17.03.2022 07:11 Відповісти
Работа F15 ? Хотя "их там нет"
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17.03.2022 07:20 Відповісти
Счастливого гниения всем свинособакам ублюдочной армии РФ включая пилота отправившего бомбу весом 1тонна на мариупольский театр в подвалах которого скрывались дети и женщины.
Скоты вы, русские и ******!
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17.03.2022 07:58 Відповісти
 
 