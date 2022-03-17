Два літаки окупантів було збито ввечері 16 березня на Київщині, - Залужний

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний оприлюднив інформацію про те, що на Київщині збито два ворожі літаки.

Як інформує Цензор.НЕТ про це він написав у фейсбуці.

"Щойно в небі над Київщиною було знищено СУ-25 та підбито СУ-35 противника. Загалом за добу мінус більше 10 повітряних цілей РФ", - відзначається у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українська ППО за добу знищила щонайменше десять ворожих повітряних цілей, - Генштаб ЗСУ