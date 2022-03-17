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Ночью над Днепропетровщиной уничтожены два вражеских самолета, - Воздушное командование "Схід"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Минувшей ночью над Днепропетровщиной украинские средства ПВО Воздушных Сил уничтожили два российских самолета.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Воздушного командования "Схід".
"Начинаем утро с хороших новостей. Ночью над Днепропетровщиной средствами ПВО Воздушных Сил уничтожены два вражеских самолета", - говорится в сообщении.
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показать весь комментарий17.03.2022 10:19
+30 kuba
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показать весь комментарий17.03.2022 10:20
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@i_army_org
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17 ч
Российско-украинская война показала,что если бы армия рф столкнулась с американскими самолетами-невидимками, танками Абрамс с самой совершенной композитной броней,системами ПВО "Патриот" и ракетами Томагавк (которым не нужно подсвечивать цель),то ее бы не стало за несколько часов
після цього атакуюча сторона "втрачає запал"..
Кацапи,на жаль,не воюють "за підручниками" ,а завалюють "гарматним мясом"..
Але чи все так в оборонці? Можливо кацапи заздалегідь закупилися всім імпортним?
Не хочеться недооцінювати ворога
- Якщо вночі не збили хоча б одного ватольота, який він добрий?