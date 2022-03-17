Ночью над Днепропетровщиной уничтожены два вражеских самолета, - Воздушное командование "Схід"

Минувшей ночью над Днепропетровщиной украинские средства ПВО Воздушных Сил уничтожили два российских самолета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Воздушного командования "Схід".

"Начинаем утро с хороших новостей. Ночью над Днепропетровщиной средствами ПВО Воздушных Сил уничтожены два вражеских самолета", - говорится в сообщении.

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