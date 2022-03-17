РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4892 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Война
20 332 21
армия РФ (15308) война (46486) Днепропетровщина (2870) Россия (91187) самолет (3323)

Ночью над Днепропетровщиной уничтожены два вражеских самолета, - Воздушное командование "Схід"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

літак

Минувшей ночью над Днепропетровщиной украинские средства ПВО Воздушных Сил уничтожили два российских самолета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Воздушного командования "Схід".

"Начинаем утро с хороших новостей. Ночью над Днепропетровщиной средствами ПВО Воздушных Сил уничтожены два вражеских самолета", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Два самолета оккупантов были сбиты вечером 16 марта в Киевской области, - Залужный
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+44
ІнфоВійська України/Ukraine


@i_army_org

·
17 ч



Российско-украинская война показала,что если бы армия рф столкнулась с американскими самолетами-невидимками, танками Абрамс с самой совершенной композитной броней,системами ПВО "Патриот" и ракетами Томагавк (которым не нужно подсвечивать цель),то ее бы не стало за несколько часов
показать весь комментарий
17.03.2022 10:19
+30
показать весь комментарий
17.03.2022 10:21
+18
Любо ! Слава Украине !
показать весь комментарий
17.03.2022 10:20
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ІнфоВійська України/Ukraine


@i_army_org

·
17 ч



Российско-украинская война показала,что если бы армия рф столкнулась с американскими самолетами-невидимками, танками Абрамс с самой совершенной композитной броней,системами ПВО "Патриот" и ракетами Томагавк (которым не нужно подсвечивать цель),то ее бы не стало за несколько часов
показать весь комментарий
17.03.2022 10:19 Ответить
Если бы Украина не расслаблялась под фанфары 2,5 года, наши результаты были бы не хуже!
показать весь комментарий
17.03.2022 11:34 Ответить
Україна розслаблялась 30 років
показать весь комментарий
17.03.2022 12:39 Ответить
У період з 2014 до 2019 року, вона зміцнювалася, а з квітня 2019 року, з приходом мироносця, навпаки. Подробиць, перераховувати не буду, не на часі.
показать весь комментарий
17.03.2022 16:43 Ответить
а ядерка наша де?
показать весь комментарий
17.03.2022 17:00 Ответить
Це питання потрібно поставити тим, хто її просрав, а саме: Кучмі та Кравчуку.
показать весь комментарий
17.03.2022 21:10 Ответить
Любо ! Слава Украине !
показать весь комментарий
17.03.2022 10:20 Ответить
показать весь комментарий
17.03.2022 10:21 Ответить
Збиті кацапські літаки,і їх кількість,вже нікого "не вражає".. І це приємно.)
показать весь комментарий
17.03.2022 10:24 Ответить
мы должны уничтожить авиацию кацапов полностью, тогда по крайней мере, они перестанут нас бомбить с воздуха, а потом полностью уничтожить артиллерию, тогда возможно наступит перелом в этой войне...
показать весь комментарий
17.03.2022 10:28 Ответить
досвід різних воєн каже,що для закінчення війни агресором достатньо,щоб знищено було 50 відсотків БОЄЗДАТНИХ сухопутних військ і 30 відсотків авіації..

після цього атакуюча сторона "втрачає запал"..

Кацапи,на жаль,не воюють "за підручниками" ,а завалюють "гарматним мясом"..
показать весь комментарий
17.03.2022 10:40 Ответить
Досвід воєн також підказує і те, що нові літаки і танки можна сотнями виробляти вже під час самої війни.
показать весь комментарий
17.03.2022 10:55 Ответить
Це у випадку коли США I Тайвань поставлять электроннi комплектуючi ********* обладнання лiтака чи танка. В iншому раз свiжособраний механiзм буде купою вiдсталого непотрiбу.
показать весь комментарий
17.03.2022 11:14 Ответить
Вони вже не здатні виробляти навіть ВАЗ/КАМАЗ. Зупиняють виробництво через відсутність комлектуючих.
показать весь комментарий
17.03.2022 11:19 Ответить
Бо ВАЗ входить в групу "Рено-Ніссан". КАМАЗ також тісно співпрацював з Мерседес. Ну і, звісно ж, електронні блоки і паливні системи - то є продукція БОШ

Але чи все так в оборонці? Можливо кацапи заздалегідь закупилися всім імпортним?
Не хочеться недооцінювати ворога
показать весь комментарий
17.03.2022 11:51 Ответить
Стратегічні бомбардувальники кацапів поки що нема чим достати.
показать весь комментарий
17.03.2022 10:44 Ответить
Радує що їх стали збивати парами.
показать весь комментарий
17.03.2022 10:41 Ответить
Случайно не один из них рухнул на Покровск?
показать весь комментарий
17.03.2022 10:24 Ответить
- Доброго ранку!
- Якщо вночі не збили хоча б одного ватольота, який він добрий?
показать весь комментарий
17.03.2022 10:28 Ответить
Viktor 8e21d3f0 Забудь , не можливо Объясню почему , ну для тех кто в теме . Чтобы производить качественное оружие сейчас , нужны электронные компоненты и станки CNC ,без последних ни как . Так вот всего этого у русни нет . Токарь и фрезеровщик в ручную такого не сделают , пострадает либо качество либо количество . У русни на заводах все старьё , максимум трехосные станки . А в современном мире оружие уже делают на пятиосных станках , плюс у них допотопный солед и все остальное . Это все равно , как ползунов паровоз делал , не на чем у русни делать оружие
показать весь комментарий
17.03.2022 11:43 Ответить
Даже во время ВОВ , рукожопым , для того чтобы делать Говнище т-34 , из Штатов привезли специальные станки , а иначе, башня бы все время клинила
показать весь комментарий
17.03.2022 11:50 Ответить
 
 