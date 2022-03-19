Буш і Клінтон відвідали українську церкву в США. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Колишні президенти США Джордж Буш і Білл Клінтон разом відвідали українську церкву в місті Чикаго, щоб таким чином продемонструвати солідарність з народом України, який бореться з російськими окупантами.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на офіційний Twitter 43-го американського президента, передає Цензор.НЕТ.
Екслідери Штатів опублікували відео свого візиту до Української Католицької Церкви Святих Володимира та Ольги.
У ролику показано, як обидва несуть букети яскраво-жовтих соняшників, перев'язаних синьою і жовтою стрічками. Квіти вони поклали коло храму.
"Президент Джордж Буш: Америка солідарна з народом України, який бореться за свою свободу і своє майбутнє", - йдеться в публікації Буша.
Аналогічне відео викладено і в Twitter Клінтона. Відео підписано так: "Америка єдина з народом України в його боротьбі за свободу і проти гноблення".
Будь ласка, зачекайте...
мо їх всеж таки було двоє?
"1Не хочу, братья, чтобы вы пребывали в неведении относительно духовных даров. 2Вы помните, что когда вы были язычниками, то вас что-то толкало к немым идолам. 3Итак, поймите, что никто, говорящий по побуждению Духа Божьего, не произнесет проклятия против Иисуса, и никто не признает, что Иисус есть Господь, если к этому его не побудит Святой Дух.
4Есть различные дары, но Дух один. 5Есть разные служения, но Господь один и тот же. 6Есть разные действия, но все их производит один и тот же Бог во всех нас."
Евангелие
1 Коринфянам 12
Ст.1-6 🙏🙏🙏
1. Не хочу оставить вас, братия, в неведении и о дарах духовных. 2. Знаете, что когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам, так, как бы вели вас. 3. Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафемы на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. 4. Дары различны, но Дух один и тот же; 5. и служения различны, а Господь один и тот же; 6. и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. 7. Но каждому дается проявление Духа на пользу.
1 Коринфянам 12 глава - Библия - Комментарии Жана Кальвина: https://bible.by/jan-calvin/53/12/
1. Не хочу оставить вас, братия, в неведении и о дарах духовных. 2. Знаете, что когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам, так, как бы вели вас. 3. Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафемы на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. 4. Дары различны, но Дух один и тот же; 5. и служения различны, а Господь один и тот же; 6. и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. 7. Но каждому дается проявление Духа на пользу.
1 Коринфянам 12 глава - Библия - Комментарии Жана Кальвина: https://bible.by/jan-calvin/53/12/
1. Не хочу оставить вас, братия, в неведении и о дарах духовных. 2. Знаете, что когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам, так, как бы вели вас. 3. Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафемы на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. 4. Дары различны, но Дух один и тот же; 5. и служения различны, а Господь один и тот же; 6. и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. 7. Но каждому дается проявление Духа на пользу.
1 Коринфянам 12 глава - Библия - Комментарии Жана Кальвина: https://bible.by/jan-calvin/53/12/
1 Теперь давайте поговорим о духовных дарах. Я не хочу, чтобы вы пребы вали в неведении о них.
2 Вы помните, что когда вы были язычниками, то испытывали бессознательное влечение к немым идолам.
3 Поэтому поймите, что никто, говорящий по побуждению Духа Божьего, не произнесет проклятия против Иисуса, и никто не признает, что Иисус есть Господь, если к этому его не побудит Святой Дух.
4 Есть различные дары, но Дух один.
5 Есть разные служения, но Господь один и тот же.
6 Есть разные действия, но производит их один и тот же Бог.
1 Коринфянам 12 глава - Слово Жизни → Толковая Библия Лопухина: https://bible.by/parallel/rsz/lopuhin-bible/53/12/