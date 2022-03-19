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Буш і Клінтон відвідали українську церкву в США. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Колишні президенти США Джордж Буш і Білл Клінтон разом відвідали українську церкву в місті Чикаго, щоб таким чином продемонструвати солідарність з народом України, який бореться з російськими окупантами.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на офіційний Twitter 43-го американського президента, передає Цензор.НЕТ.

Екслідери Штатів опублікували відео свого візиту до Української Католицької Церкви Святих Володимира та Ольги.

У ролику показано, як обидва несуть букети яскраво-жовтих соняшників, перев'язаних синьою і жовтою стрічками. Квіти вони поклали коло храму.

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"Президент Джордж Буш: Америка солідарна з народом України, який бореться за свою свободу і своє майбутнє", - йдеться в публікації Буша.

Аналогічне відео викладено і в Twitter Клінтона. Відео підписано так: "Америка єдина з народом України в його боротьбі за свободу і проти гноблення".

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
а чим вам Українська Католицька Церква не до вподоби?
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19.03.2022 07:02
+4
У зв'язку із можлмвою заробоною Ютубу в рашці ошолошено конкурс на кращу назву "вітчизняного" відеохостингу. Поки що лідірує назва "Говнотуб"!
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19.03.2022 06:35
+3
А це не українська церква ?
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19.03.2022 07:29
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Тобто Обама знову осторонь, миротворець хрЄнов....
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19.03.2022 06:32 Відповісти
технолох, не петуши...
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19.03.2022 06:35 Відповісти
Буш і Клінтон - це те що я називаю bipartisan.
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19.03.2022 06:33 Відповісти
У зв'язку із можлмвою заробоною Ютубу в рашці ошолошено конкурс на кращу назву "вітчизняного" відеохостингу. Поки що лідірує назва "Говнотуб"!
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19.03.2022 06:35 Відповісти
У них есть рутуб и яндекс дзен.
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19.03.2022 09:11 Відповісти
а як щодо "паРашатуб"?
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19.03.2022 10:28 Відповісти
Амінь.
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19.03.2022 06:40 Відповісти
А то нічого що вони відвідали Українську Католицьку Церкву
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19.03.2022 06:59 Відповісти
а чим вам Українська Католицька Церква не до вподоби?
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19.03.2022 07:02 Відповісти
А це не українська церква ?
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19.03.2022 07:29 Відповісти
Просто був коментар одного з дописувачів, але цензор його удалив про те він відвідав ПЦУ а не УПЦ
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19.03.2022 07:33 Відповісти
він - це Буш і Клінтон?
мо їх всеж таки було двоє?
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19.03.2022 08:03 Відповісти
вова ти геть все попутав!
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19.03.2022 08:11 Відповісти
А что в католической, протестантской церквях другой Бог, чем в православных?!
"1Не хочу, братья, чтобы вы пребывали в неведении относительно духовных даров. 2Вы помните, что когда вы были язычниками, то вас что-то толкало к немым идолам. 3Итак, поймите, что никто, говорящий по побуждению Духа Божьего, не произнесет проклятия против Иисуса, и никто не признает, что Иисус есть Господь, если к этому его не побудит Святой Дух.
4Есть различные дары, но Дух один. 5Есть разные служения, но Господь один и тот же. 6Есть разные действия, но все их производит один и тот же Бог во всех нас."
Евангелие
1 Коринфянам 12
Ст.1-6 🙏🙏🙏

1. Не хочу оставить вас, братия, в неведении и о дарах духовных. 2. Знаете, что когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам, так, как бы вели вас. 3. Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафемы на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. 4. Дары различны, но Дух один и тот же; 5. и служения различны, а Господь один и тот же; 6. и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. 7. Но каждому дается проявление Духа на пользу.
1 Коринфянам 12 глава - Библия - Комментарии Жана Кальвина: https://bible.by/jan-calvin/53/12/
1. Не хочу оставить вас, братия, в неведении и о дарах духовных. 2. Знаете, что когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам, так, как бы вели вас. 3. Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафемы на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. 4. Дары различны, но Дух один и тот же; 5. и служения различны, а Господь один и тот же; 6. и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. 7. Но каждому дается проявление Духа на пользу.
1 Коринфянам 12 глава - Библия - Комментарии Жана Кальвина: https://bible.by/jan-calvin/53/12/
1. Не хочу оставить вас, братия, в неведении и о дарах духовных. 2. Знаете, что когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам, так, как бы вели вас. 3. Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафемы на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. 4. Дары различны, но Дух один и тот же; 5. и служения различны, а Господь один и тот же; 6. и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. 7. Но каждому дается проявление Духа на пользу.
1 Коринфянам 12 глава - Библия - Комментарии Жана Кальвина: https://bible.by/jan-calvin/53/12/

1 Теперь давайте поговорим о духовных дарах. Я не хочу, чтобы вы пребы вали в неведении о них.
2 Вы помните, что когда вы были язычниками, то испытывали бессознательное влечение к немым идолам.
3 Поэтому поймите, что никто, говорящий по побуждению Духа Божьего, не произнесет проклятия против Иисуса, и никто не признает, что Иисус есть Господь, если к этому его не побудит Святой Дух.
4 Есть различные дары, но Дух один.
5 Есть разные служения, но Господь один и тот же.
6 Есть разные действия, но производит их один и тот же Бог.

1 Коринфянам 12 глава - Слово Жизни → Толковая Библия Лопухина: https://bible.by/parallel/rsz/lopuhin-bible/53/12/
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19.03.2022 09:31 Відповісти
та пішли вони в сраку
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19.03.2022 08:22 Відповісти
А чого третю гниду не взяли...
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19.03.2022 08:24 Відповісти
Гріхи пішли відмолити за те що Україну без зброї залишили?
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19.03.2022 09:19 Відповісти
Україну без зброї залишила "українська" влада! За нашої мовчазної згоди. Тому претензії геть не за адресою!
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13.05.2022 07:17 Відповісти
это те кто разаружил Украину, нах, а не в церковь.
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19.03.2022 11:10 Відповісти
 
 