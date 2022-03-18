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Блінкен згоден з оцінкою Байдена, що Путін - військовий злочинець

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

війна

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що попри незавершений процес розслідування, він згоден з оцінкою президента Байдена, що Путін є воєнним злочинцем, а напади російських військ на цивільних в Україні є воєнним злочином.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Учора президент Байден сказав, що, на його думку, в Україні кояться воєнні злочини. Особисто я погоджуюсь. Навмисне знищення цивільних – це воєнний злочин. Після всіх руйнувань за останні два тижні мені важко дійти висновку, що росіяни чинять інакше", - сказав він.

За словами Блінкена, лише останніми днями росія розбомбила театр у Маріуполі, де переховувалися в бомбосховищі сотні мирних жителів, і біля якого великими літерами було написано "ДІТИ". Крім того, росіяни вбили одразу десятьох цивільних, які стояли в черзі за хлібом у Чернігові, зазначив він.

"Ці випадки поповнюють великий список атак на цивільні – не військові – об’єкти по всій Україні, в тому числі на житлові багатоповерхівки, громадські площі та навіть минулого тижня – на пологовий будинок у Маріуполі", - наголосив держсекретар США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США не бачать ознак того, що Путін готовий зупинитися, - Блінкен

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+8
В оно всесвітнє Х У Й Л О
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18.03.2022 03:08
+5
Путін.. ***** і вісіти йому в Гаазі..

Слава нації
Смерть москалям
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18.03.2022 03:12
+4
Х#йло 666...

На старинной фреске в Италии (1361-1376) художник изобразил антихриста. Имеет большое сходство с х#йлом
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18.03.2022 04:33
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В оно всесвітнє Х У Й Л О
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18.03.2022 03:08 Відповісти
А кто-то ЕЩЁ НЕ СОГЛАСЕН ?И не один ПУТЛЕР ,а все 72%руссо-фашистов и им сочувствующим местным ГНИДАМ,у всех руки в крови
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18.03.2022 09:10 Відповісти
Путін.. ***** і вісіти йому в Гаазі..

Слава нації
Смерть москалям
показати весь коментар
18.03.2022 03:12 Відповісти
Впіймали pосійського терориста-окупанта.

https://twitter.com/nevedimka123/status/1504524383284572166?s=20&t=38d-2-98E7L3v7Kr4v5dRw
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18.03.2022 03:13 Відповісти
Kадри бойових дій БТР-4. Озброєний 30-мм автоматичною гарматою.

https://twitter.com/Global_Mil_Info/status/1503357376757485576?s=20&t=7H0JkGsURmglvDXxc6Jolw
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18.03.2022 03:38 Відповісти
Збройні Сил України знищили чергову колону російських окупантів.

https://twitter.com/Arslon_Xudosi/status/1504492710958448644?s=20&t=s9GR-6V0YpXW1_VBBu6TKQ
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18.03.2022 04:24 Відповісти
Х#йло 666
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18.03.2022 04:27 Відповісти
Х#йло 666...

На старинной фреске в Италии (1361-1376) художник изобразил антихриста. Имеет большое сходство с х#йлом
показати весь коментар
18.03.2022 04:33 Відповісти
Впіймали pосійського терориста-окупанта.

https://twitter.com/nevedimka123/status/1504524383284572166?s=20&t=38d-2-98E7L3v7Kr4v5dRw
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18.03.2022 04:31 Відповісти
було б дуже дивно аби не був згоден
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18.03.2022 04:42 Відповісти
От оккупанта осталась толькo срака.

https://twitter.com/TpyxaNews/status/1504543362673692677?s=20&t=UzR5Z2lT5TeqoieiuwVx5g
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18.03.2022 05:32 Відповісти
Нелюди,кто был в России тот поймет...
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18.03.2022 05:49 Відповісти
ЛАПАТНИЙ УБЛЮДОК пУТІН ТА ВСЕ ЙОГО ЛАПАТНЕ УБЛЮДОЧНЕ ОТОЧЕННЯ-ГААГА ЖДЬОТ...
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18.03.2022 06:14 Відповісти
Якщо глави держав заявили що путін-воєнний злочинець,чи означає це що в разі підписання мирного договору (владою) України санкції у відношенні росії будуть продовжені і непослабшені,а арешти майна олігархів не будуть відмінені?
...до суда над воєнним злочинцем?...?
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18.03.2022 09:03 Відповісти
Тогда ВЕСТИ ПЕРЕГОВОРЫ С ВОЕННЫМ ПРЕСТУПНИКОМ является соучастием в военных преступлениях!
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18.03.2022 09:42 Відповісти
 
 