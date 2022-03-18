Блінкен згоден з оцінкою Байдена, що Путін - військовий злочинець
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Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що попри незавершений процес розслідування, він згоден з оцінкою президента Байдена, що Путін є воєнним злочинцем, а напади російських військ на цивільних в Україні є воєнним злочином.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Учора президент Байден сказав, що, на його думку, в Україні кояться воєнні злочини. Особисто я погоджуюсь. Навмисне знищення цивільних – це воєнний злочин. Після всіх руйнувань за останні два тижні мені важко дійти висновку, що росіяни чинять інакше", - сказав він.
За словами Блінкена, лише останніми днями росія розбомбила театр у Маріуполі, де переховувалися в бомбосховищі сотні мирних жителів, і біля якого великими літерами було написано "ДІТИ". Крім того, росіяни вбили одразу десятьох цивільних, які стояли в черзі за хлібом у Чернігові, зазначив він.
"Ці випадки поповнюють великий список атак на цивільні – не військові – об’єкти по всій Україні, в тому числі на житлові багатоповерхівки, громадські площі та навіть минулого тижня – на пологовий будинок у Маріуполі", - наголосив держсекретар США.
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На старинной фреске в Италии (1361-1376) художник изобразил антихриста. Имеет большое сходство с х#йлом
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https://twitter.com/TpyxaNews/status/1504543362673692677?s=20&t=UzR5Z2lT5TeqoieiuwVx5g
...до суда над воєнним злочинцем?...?