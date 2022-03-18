США не бачать ознак того, що Путін готовий зупинитися, - Блінкен
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
На нинішньому етапі Росія та її лідер Володимир Путін не демонструють жодних ознак щодо участі у відповідальних переговорах та припинення кривавої агресії РФ проти України.
Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Станом на сьогодні, я повинен сказати, з одного боку ми вітаємо Україну за те, що вона залишається за столом (переговорів. - Ред.) попри бомбардування кожної хвилини. Але водночас, я не побачив жодних значимих зусиль з боку Росії, щоби дипломатичним шляхом припинити цю війну, яку вона веде", - наголосив він.
За його словами, Сполучені Штати всіляко підтримуватимуть старання України досягти деескалації дипломатичним шляхом, а також добитися припинення вогню й виведення російських військ. У цьому зв’язку Блінкен привітав зусилля й інших країн, зокрема Франції, Німеччини, Ізраїлю, Туреччини.
Держсекретар США при цьому підкреслив, що справжня дипломатія вимагає відповідального ставлення обох сторін до переговорів і безпосередньо деескалації.
"Я не бачу зараз ознак того, що Путін готовий зупинитися. Навпаки, якщо ви послухаєте його останні заяви вчора, вони наводять на думку, що він рухається у зворотному напрямку",- наголосив Блінкен.
Будь ласка, зачекайте...
А тепер маємо, те що маємо! Так, саме українці гинуть на цій війні! І незалежно від того вступить США і війну чи ні - українці продовжать гинути!
Деякі з тих росіян, що мають мозок і не мають тієї зайвої хромосоми, не можуть зрозуміти як їх колег, друзів, рідних, тих кого вони вважали за розумних і розважливих змогли аж так "зазомбувати".
Відповідь проста - вони не зомбовані. Просто їх природній кровожерливості дали "кард бланш".
Вони можуть нарешті відкрито насолоджуватися руйнуваннями и смертю і ніхто з їх оточення їх не осудить і не назве потворами бо їх оточення так само насолоджується смертю.
А *****.. ***** то не причина. ***** то наслідок.
І не розказуй що раньше Україна могла купити джевели и нлов.
Так що Турція 70 на 30 друг України
3лютого Фахреттин Алтуна.
Киев попросил Турцию продать Украине оборонные системы вне очереди ради «особой» ситуации.
При тому що був тиск Москви яка угрожала не добудувати атомно станцію і не поставляти газ по південному потоку.
Чому ж Європа не передає Україні ні сушок ні Мігів - якщо все на бабках.
100 раз питаю -хто крім Туреччини поставляє дрони Україні.
Турція викачує бабки с РФ а не наоборот, і атомна станція в кредит будується за кошти РФ.
Я живу вже давно в США и в новинах Україна показана як гипер-корупційна країна -де км дороги стоїть в 2 рази дорожче ніж в Туреччині чи Китаю, олігархи відмивають гроші, відкати итд.
Турция выкачивает бабки?? Она сидит жопой на двух стульях! Твоими словами
можно сказать что Европа выкачивает газ и нефть с России 😂😂😂
Походу відповіді хто ще поставляє бойові дрони крім Турції -нема.
С твоїм інтелектом в США тебе навіть двірником би не взяли )
бункер Алтайское Подворье вміщує 100 тис
50.785498, 86.485133
Самый защищенный в 16 этажей находится в внутри горы Ямантау в районе Белорецка 300 тис
54.2488, 58.1324
Косьвинский камень бункер
Бункер у метро Новогиреево (метро2)
колосальних жертв, що несе Український народ - це злочин, злочин проти народу та держави, покарання за який настане неминуче.
ЛОНДОН, 17 березня (Рейтер) - Росія попередила Сполучені Штати в четвер, що Москва має силу, щоб поставити на місце найвидатнішу світову наддержаву, і звинуватила Захід у розпалюванні дикої русофобської змови з метою розірвати Росію.
Чорт забирай !
Україна вам 8 років доводить, що там нема з ким домовлятися, воно не здатне до переговорів, дотримання угод.
Більше того, його мета - знищити нашу країну і наш народ.
Ви РІК товклися, "професіонали", тріщали, стільки понарозказували про підготовку того дебільного і абсолютно непотрібного саміту у Швейцарії, набалакатися не могли.
Не бачили, ні ? Не доганяли ?
Аж в останній момент дойшло.