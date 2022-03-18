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США не видят признаков того, что Путин готов остановиться, - Блинкен

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

путин,путін

На нынешнем этапе Россия и ее лидер Владимир Путин не демонстрируют никаких признаков участия в ответственных переговорах и прекращения кровавой агрессии РФ против Украины.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По состоянию на сегодняшний день, я должен сказать, с одной стороны мы приветствуем Украину за то, что она остается за столом (переговоров. - Ред.) несмотря на бомбардировки каждую минуту. Но в то же время я не увидел никаких значительных усилий со стороны России, чтобы дипломатическим. путём прекратить эту войну, которую она ведет", - подчеркнул он.

По его словам, Соединенные Штаты будут всячески поддерживать старания Украины достичь деэскалации по дипломатическому пути, а также добиться прекращения огня и вывода российских войск. В этой связи Блинкен приветствовал усилия и других стран, включая Францию, Германию, Израиль, Турцию.

Госсекретарь США при этом подчеркнул, что настоящая дипломатия требует ответственного отношения обеих сторон к переговорам и непосредственно деэскалации.

"Я не вижу сейчас признаков того, что Путин готов остановиться. Напротив, если вы послушаете его последние заявления вчера, они наводят на мысль, что он двигается в обратном направлении", - подчеркнул Блинкен.

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Топ комментарии
+29
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18.03.2022 01:02
+14
Всі адекватні люди розуміють що про щось домовитись доки не ліквідоване х"йло вже не можливо! Пройдена точка неповернення - вбиті діти, розбомблені міста і т.д. Зараз робота може вестись виключно в напрямку виявлення кремлівського щура і його ліквідація!!!
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18.03.2022 01:14
+12
Блинкен должен понять, что американские санкции остановят экономику России, но не военного преступника Путина.
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18.03.2022 01:08
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18.03.2022 01:02 Ответить
Все идет к тому . что США все же ввяжутся в войну против мордора.
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18.03.2022 01:07 Ответить
После того как столько бабла против него и в помощь Украине вложено и США и Европой было бы странно если бы не ввязались. Видно что точка невозврата пройдена с обоих сторон и ставки делаются ва-банк
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18.03.2022 01:13 Ответить
Не ввяжутся. По их рассчетам это МЫ должны воевать за интересы Запада против рашки, а не Запад за наши. Мы - только пешка в войне против рашки. Это можно уже понять на 22-й день войны...
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18.03.2022 01:27 Ответить
Когда интересы США не то что перевесят, а составят хотя бы 10% от наших - они обязательно влупят по рашкосвиньям напрямую.
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18.03.2022 01:31 Ответить
Они не станут развязывать 3ью мировую, в интересах США затянуть войну. Украина таким образом уничтожит больше живой силы и техники противника.
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18.03.2022 07:22 Ответить
судя по боеспособности армии рашки эта 3я мировая закончится за день два
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18.03.2022 09:26 Ответить
Про це треба було думати в 2021 році, коли рашка збирала війська на кордоні! Але тоді були справи важливіші - розпил бабла на дорогах, шашлики, Буковель, серіал "Посадити Порошенка".
А тепер маємо, те що маємо! Так, саме українці гинуть на цій війні! І незалежно від того вступить США і війну чи ні - українці продовжать гинути!
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18.03.2022 07:34 Ответить
Ты зачем два одинаковых поста написал под моими комментами? Это раз. А два - какие именно интересы запада есть в войне против рашки?? Это запад на раку напал или рашка на нас в 2014? Всего один проверочный вопрос
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18.03.2022 09:28 Ответить
Ввяжуться полюбому, але не плутайте мету України і мету США і всього цивілізованого світу. А мета у них це не допустити застосування ЯЗ і по результату повна ліквідація ядерного потенціалу. А це неймовірно складна операція, неможна прорахуватися, на кону існування людства.
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18.03.2022 09:41 Ответить
Ничё. Наши "переговорщики" бачать.
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18.03.2022 01:07 Ответить
Блинкен должен понять, что американские санкции остановят экономику России, но не военного преступника Путина.
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18.03.2022 01:08 Ответить
А якщо ***** скаже все,я згортаю операцію.То що тоді? Ви знімете з нього санкції? Як буде відбудовуватись країна? За які кошти? Хто буде покараний у вбивствах?
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18.03.2022 01:10 Ответить
Війна буде поки воно не сдохне
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18.03.2022 01:15 Ответить
А він не здохне.Та й що таке він? Там десятки мільйонів,таких як ***** проживає.
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18.03.2022 01:17 Ответить
Плєпс тупий погоджуюся, але еліта не дурна, вони зараз тіряють усе і вже задумовуються над тим, які преференції зможуть отримати від заходу при ліквідації *****.
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18.03.2022 09:45 Ответить
Дайте оружие и они попросятся на переговоры
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18.03.2022 01:10 Ответить
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18.03.2022 01:11 Ответить
Готовте к воплощению PGS по рашке,иначе бункерная крыса ударит первой и тогда будет в разы тяжелее ее грохнуть.
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18.03.2022 01:12 Ответить
Всі адекватні люди розуміють що про щось домовитись доки не ліквідоване х"йло вже не можливо! Пройдена точка неповернення - вбиті діти, розбомблені міста і т.д. Зараз робота може вестись виключно в напрямку виявлення кремлівського щура і його ліквідація!!!
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18.03.2022 01:14 Ответить
Я маю великі сумніви, що смерть ***** щось змінить. Його оточення хоче війни. Росія хоче війни. Росіяни хочуть війни. Тільки так вони можуть відчути себе чогось вартими, значущими, що їхнє сидіння по шию в лайні має сенс.
Деякі з тих росіян, що мають мозок і не мають тієї зайвої хромосоми, не можуть зрозуміти як їх колег, друзів, рідних, тих кого вони вважали за розумних і розважливих змогли аж так "зазомбувати".
Відповідь проста - вони не зомбовані. Просто їх природній кровожерливості дали "кард бланш".
Вони можуть нарешті відкрито насолоджуватися руйнуваннями и смертю і ніхто з їх оточення їх не осудить і не назве потворами бо їх оточення так само насолоджується смертю.
А *****.. ***** то не причина. ***** то наслідок.
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18.03.2022 01:29 Ответить
За 20 років пропаганди це можно зробити з любою нацією, народом чи великою групою людей, це вже доказано не один раз. У випадку з рашкой впливалося на всі версти населення, але санкції від санкцій в першу чергу (поки) постраждали еліти, складаються умови для дворцовоно перевороту. Але ***** в цьому напрямку дуже файно підготувався (підбір остобистої охорони, дистанції, бункери, диктат ФСБ і нацгвардії, тощо). В другу чергу почали страждати середняки, але їх мало, проводилась постійна компанія на глобалізацію, придушувався середній клас, тому їх відносно мало. До середнього класу відносно можно зараз віднести силовиків і деяких держслужбовців, які будуть стабільно отримувати дохід в фублях, але зате будуть мовчати. Ну і довше всіх будуть триматися жебраки (раби), їм нема чого втрачати крім оков, ще довго будуть жерти кропиву і лєбеду. Але потім рускій бунт, бєссмиленний і беспощадний. Тільки якщо на якомусь етапі не отримаємо як бонус смерть тирана. Тоді буде бонус )) , шок, розброд та шатання буде нам на руку.
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18.03.2022 10:26 Ответить
якщо зепрезик ,погодиться на таких " гарантів" як фрн, франція, мовчазна турція і їзраїль, який не вів повноціних санкцій ,, як і турція, проти мордору і по деяких даних в їзраїлі ,запрацює російська фінансова система мир то це здача України 95 кварталом і його оточенням на чолі з аваковим єрмаком, агентами впливу кремля!
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18.03.2022 01:14 Ответить
Ізраиль и фірми Франції продовжують пряцювати с **********
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18.03.2022 01:30 Ответить
та і турки і німці, тому це буде зрада!!! про що я і написав!
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18.03.2022 01:38 Ответить
неа ,Турція і зараз постачає баяктари і протоки для военних РФ перекрили- так що 70 на 30%
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18.03.2022 01:45 Ответить
турція не постачає, ми в турції купуємо для початку, а на рахунок перекрила босфор то це виключно на вимогу США, не більше, літаки як літали з рашки так і літають, турки як працювали в рашці так і працють, не говори того , чого не знаєш!((
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18.03.2022 01:50 Ответить
Ну ти смішний, а чого Україні не продадуть Петриот чи купол Ізраїльский. Не все продаеться.
І не розказуй що раньше Україна могла купити джевели и нлов.
Так що Турція 70 на 30 друг України
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18.03.2022 02:03 Ответить
Літаки літають тільки Турецькі авіалінії
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18.03.2022 02:05 Ответить
ТИ дерев"яний повністю, до чого тути петріот чи купол, ти крім того, що дерев"яний ти ше й довбойоб, раз рівняєш ,безпілотник байрактар, з залізним куполом чи петріотом!!! до речі загугли, якщо вистарчає глузду ,коли Україна домовилася з турками про купівлю дронів
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18.03.2022 02:13 Ответить
Деревяний ти, що значить договорилася Турція має бізнес ядерний и газовий с РФ. Вона могла тупо НЕ ПРОДАВАТИ свої безпілотники. Рішення масово постачати протитанкової зброї і стінгегів було ПОЛІТИЧНЕ. Причому тут гроші. Чувак в тебе каша в голові. Яка ще країна поставляє Україні бойові дрони. Я би не Баяктар, реб москалів би глушив ППО України і Київ би сбомбили як Маріуполь на 80%.
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18.03.2022 03:21 Ответить
Ты идиот??? Туркам вообще ***** кому продавать байрактары, главное продать и получить прибыль. Русским продать не могут так как это будет засужено всеми странами, поэтому нам продают. Пролив закрыли на 4ый день войны и то, из-за давления стран. Небо для русских открыто, и их ждут на курортах этим летом. Срать Турция хотела на войну в Украине, их волнует только свое благополучие. Немцы те ещё ********. Из-за СП2 должны были стать главным газовым хабом а Европе. Спокойно диктуя свои цены зарабатывали бы на российском газе миллиарды, а теперь ещё и полностью отказаться надо от него. Поэтому жополиз Шольц стелит соломку для будущих переговоров с фашистской федерацией после окончания войны в Украине
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18.03.2022 07:32 Ответить
Ты долбойоб в якого мозги салом заросли.
3лютого Фахреттин Алтуна.
Киев попросил Турцию продать Украине оборонные системы вне очереди ради «особой» ситуации.

При тому що був тиск Москви яка угрожала не добудувати атомно станцію і не поставляти газ по південному потоку.

Чому ж Європа не передає Україні ні сушок ні Мігів - якщо все на бабках.
100 раз питаю -хто крім Туреччини поставляє дрони Україні.

Турція викачує бабки с РФ а не наоборот, і атомна станція в кредит будується за кошти РФ.

Я живу вже давно в США и в новинах Україна показана як гипер-корупційна країна -де км дороги стоїть в 2 рази дорожче ніж в Туреччині чи Китаю, олігархи відмивають гроші, відкати итд.
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18.03.2022 09:47 Ответить
Иди отсюда подошва ты жеваная! С тем же успехом могу спросить чего "твоя" любимая Турция не предоставляет ПВО?? Да потому что нет у них такого, так и с беспилотниками у других стран. А по поводу сушек и мигов, подумай своей пропитой головой!! Если та же Польша предоставит нам свои самолёты, что останется у них??? Или им в случае нападения той же ******** России на табуретках летать?!?
Турция выкачивает бабки?? Она сидит жопой на двух стульях! Твоими словами

можно сказать что Европа выкачивает газ и нефть с России 😂😂😂
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18.03.2022 17:08 Ответить
Боже який ти дібіл. Європа платить парашке, Турція -забирає . Ти походу депозит від кредиту відрізнити не можеш. Да логіка залізна - РФ буде воювати і з Україною і зі всім Нато. А то що ці літаки зупинят ***** на Україні а не в Польщі зі знищеною инфраструктурою -логіки тобі не хватає. Турція не виробник ПВО, чи вона повинна віддати с400 в яких може бути закладка програмна не збивати срусскі літаки.
Походу відповіді хто ще поставляє бойові дрони крім Турції -нема.
С твоїм інтелектом в США тебе навіть двірником би не взяли )
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19.03.2022 03:40 Ответить
Гео магнитные спутнніки нашли 4 бункера *****

бункер Алтайское Подворье вміщує 100 тис
50.785498, 86.485133

Самый защищенный в 16 этажей находится в внутри горы Ямантау в районе Белорецка 300 тис
54.2488, 58.1324

Косьвинский камень бункер

Бункер у метро Новогиреево (метро2)
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18.03.2022 01:28 Ответить
Президент Байден назвав путіна військовим злочинцем, кривавим диктатором, чистим головорізом. Такої ж думки Сенат США, Президент Франції Макрон, Прем*єр Великої Британії Джонсон та й весь Український народ ... Але для посадових осіб Офісу президента Зеленського -Подоляка, Жовкви, Арахамії - путін та його кліврети - це виявляється *партнери*. А це значить, що вони поділяють в певній мірі відповідальність із вбивцями українського народу. Вони ведуть з ними утаємничені переговори вочевидь не на користь нашої держави. Ніхто, крім наших посадовців, не називає путіна президентом, як наш міністр МЗС Кулеба, який просуває, разом з паном Зеленським, зустріч *двох президентів*, що урівнює українського очільника з військовим злочинцем та вбивцію путіним. А тепер уявімо, про що та в чиїх інтересаї можуть домовлятися ці особи, якщо найбільший терорист ********** викликає у них таку повагу. Вони ж свідомо потискали під час так званих перемовин руки вбивцям, які по плечі в крові наших дітей. Це не просто аморальні вчинки, це не просто цинічна зневага до героїчної боротьби нашого народу з оскаженілим загарбником, це не просто ганебне приниження тих
колосальних жертв, що несе Український народ - це злочин, злочин проти народу та держави, покарання за який настане неминуче.
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18.03.2022 01:38 Ответить
)(уйло підвищує ставки .вже грозить Штатам..Украна як кістка поперед горла стала..

ЛОНДОН, 17 березня (Рейтер) - Росія попередила Сполучені Штати в четвер, що Москва має силу, щоб поставити на місце найвидатнішу світову наддержаву, і звинуватила Захід у розпалюванні дикої русофобської змови з метою розірвати Росію.

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18.03.2022 02:11 Ответить
"Я не бачу зараз ознак того, що Путін готовий зупинитися. Навпаки, якщо ви послухаєте його останні заяви вчора, вони наводять на думку, що він рухається у зворотному напрямку",- наголосив Блінкен.

Чорт забирай !

Україна вам 8 років доводить, що там нема з ким домовлятися, воно не здатне до переговорів, дотримання угод.

Більше того, його мета - знищити нашу країну і наш народ.

Ви РІК товклися, "професіонали", тріщали, стільки понарозказували про підготовку того дебільного і абсолютно непотрібного саміту у Швейцарії, набалакатися не могли.

Не бачили, ні ? Не доганяли ?

Аж в останній момент дойшло.
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18.03.2022 03:00 Ответить
Напишу больше, он давно готов повысить ставки и скоро применит тактическое ЯО, ну а дальше ничего не останется как применить стратегическое ЯО, если его не УНИЧТОЖАТ (свои или чужие)!
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18.03.2022 09:45 Ответить
 
 