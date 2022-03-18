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Блинкен согласен с оценкой Байдена, что Путин – военный преступник

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

війна

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что, несмотря на незавершенный процесс расследования, он согласен с оценкой президента Байдена, что Путин является военным преступником, а нападения российских войск на гражданских в Украине являются военным преступлением.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Вчера президент Байден сказал, что, по его мнению, в Украине творятся военные преступления. Лично я соглашаюсь. Умышленное уничтожение гражданских – это военное преступление. После всех разрушений за последние две недели мне трудно прийти к выводу, что россияне поступают иначе", - сказал он.

По словам Блинкена, только в последние дни россия разбомбила театр в Мариуполе, где скрывались в бомбоубежище сотни мирных жителей, и около которого большими буквами было написано "ДЕТИ". Кроме того, россияне убили сразу десять гражданских, стоявших в очереди за хлебом в Чернигове, отметил он.

"Эти случаи пополняют обширный список атак на гражданские – не военные – объекты по всей Украине, в том числе на жилые многоэтажки, общественные площади и даже на прошлой неделе – на роддом в Мариуполе", - подчеркнул госсекретарь США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рассчитываем, что Китай повлияет на Путина для урегулирования ситуации в Украине, - Блинкен
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Топ комментарии
+8
В оно всесвітнє Х У Й Л О
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18.03.2022 03:08
+5
Путін.. ***** і вісіти йому в Гаазі..

Слава нації
Смерть москалям
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18.03.2022 03:12
+4
Х#йло 666...

На старинной фреске в Италии (1361-1376) художник изобразил антихриста. Имеет большое сходство с х#йлом
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18.03.2022 04:33
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В оно всесвітнє Х У Й Л О
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18.03.2022 03:08 Ответить
А кто-то ЕЩЁ НЕ СОГЛАСЕН ?И не один ПУТЛЕР ,а все 72%руссо-фашистов и им сочувствующим местным ГНИДАМ,у всех руки в крови
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18.03.2022 09:10 Ответить
Путін.. ***** і вісіти йому в Гаазі..

Слава нації
Смерть москалям
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18.03.2022 03:12 Ответить
Впіймали pосійського терориста-окупанта.

https://twitter.com/nevedimka123/status/1504524383284572166?s=20&t=38d-2-98E7L3v7Kr4v5dRw
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18.03.2022 03:13 Ответить
Kадри бойових дій БТР-4. Озброєний 30-мм автоматичною гарматою.

https://twitter.com/Global_Mil_Info/status/1503357376757485576?s=20&t=7H0JkGsURmglvDXxc6Jolw
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18.03.2022 03:38 Ответить
Збройні Сил України знищили чергову колону російських окупантів.

https://twitter.com/Arslon_Xudosi/status/1504492710958448644?s=20&t=s9GR-6V0YpXW1_VBBu6TKQ
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18.03.2022 04:24 Ответить
Х#йло 666
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18.03.2022 04:27 Ответить
Х#йло 666...

На старинной фреске в Италии (1361-1376) художник изобразил антихриста. Имеет большое сходство с х#йлом
показать весь комментарий
18.03.2022 04:33 Ответить
Впіймали pосійського терориста-окупанта.

https://twitter.com/nevedimka123/status/1504524383284572166?s=20&t=38d-2-98E7L3v7Kr4v5dRw
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18.03.2022 04:31 Ответить
було б дуже дивно аби не був згоден
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18.03.2022 04:42 Ответить
От оккупанта осталась толькo срака.

https://twitter.com/TpyxaNews/status/1504543362673692677?s=20&t=UzR5Z2lT5TeqoieiuwVx5g
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18.03.2022 05:32 Ответить
Нелюди,кто был в России тот поймет...
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18.03.2022 05:49 Ответить
ЛАПАТНИЙ УБЛЮДОК пУТІН ТА ВСЕ ЙОГО ЛАПАТНЕ УБЛЮДОЧНЕ ОТОЧЕННЯ-ГААГА ЖДЬОТ...
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18.03.2022 06:14 Ответить
Якщо глави держав заявили що путін-воєнний злочинець,чи означає це що в разі підписання мирного договору (владою) України санкції у відношенні росії будуть продовжені і непослабшені,а арешти майна олігархів не будуть відмінені?
...до суда над воєнним злочинцем?...?
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18.03.2022 09:03 Ответить
Тогда ВЕСТИ ПЕРЕГОВОРЫ С ВОЕННЫМ ПРЕСТУПНИКОМ является соучастием в военных преступлениях!
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18.03.2022 09:42 Ответить
 
 