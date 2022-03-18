Блинкен согласен с оценкой Байдена, что Путин – военный преступник
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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что, несмотря на незавершенный процесс расследования, он согласен с оценкой президента Байдена, что Путин является военным преступником, а нападения российских войск на гражданских в Украине являются военным преступлением.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Вчера президент Байден сказал, что, по его мнению, в Украине творятся военные преступления. Лично я соглашаюсь. Умышленное уничтожение гражданских – это военное преступление. После всех разрушений за последние две недели мне трудно прийти к выводу, что россияне поступают иначе", - сказал он.
По словам Блинкена, только в последние дни россия разбомбила театр в Мариуполе, где скрывались в бомбоубежище сотни мирных жителей, и около которого большими буквами было написано "ДЕТИ". Кроме того, россияне убили сразу десять гражданских, стоявших в очереди за хлебом в Чернигове, отметил он.
"Эти случаи пополняют обширный список атак на гражданские – не военные – объекты по всей Украине, в том числе на жилые многоэтажки, общественные площади и даже на прошлой неделе – на роддом в Мариуполе", - подчеркнул госсекретарь США.
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...до суда над воєнним злочинцем?...?