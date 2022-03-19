Окупанти б’ють по цивільних об’єктах на Чернігівщині, - Чаус. ВIДЕО

Російські військові продовжують бити по цивільних об'єктах в Чернігівській області. ЗСУ у відповідь наносять точкові удари по силах противника.

Про це заявив у відеозверненні голова чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, внаслідок обстрілів окупантів страждають житлові будинки, гинуть прості люди, які не мають відношення до військових.

Збройні сили у відповідь завдають точкових ударів по техніці противника.

"Збройні сили працюють якісно. Відпрацьовують точкові точні удари по техніці противника. ЗСУ укріплені, перегруповані, підсилені. Я впевнений, що вже дуже швидко ми переможемо в цій проклятій війні, яку розпочали не ми", - наголосив Чаус.

Читайте: Унаслідок обстрілу окупантами центру Чернігова загинули 14 осіб, - прокуратура

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Він додав, що ситуація у регіоні, в цілому, залишається без змін.

"Ситуація в нас поки без змін. Гуманітарні вантажі, які приймаємо - перерозподіляємо. Дякую всім, хто цим займається", - сказав Чаус.