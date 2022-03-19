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Пресконференція полонених військовослужбовців ЗС РФ. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Пресконференція полонених військовослужбовців ЗС РФ

Цензор.НЕТ пропонує пряму трансляцію заходу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Для утримання російських полонених створені табори у відповідності до Женевської коніенції, - Венедіктова

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+23
Не бачу сенсу слухати Zомбі.
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19.03.2022 17:48
+14
Руденко, Фоменко.., манкурти грьобані, тому Калантаряни банкують.
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19.03.2022 17:53
+12
Кто знает чем сейчас занимается ген. прокуратура и ее величество Венедиктова? Никого не смущает что до сих пор не закрыты вопросы: 1. Почему Медведчуку дали сбежать с Украины? 2. Не названы виновные в срыве операции против вагнеровцев. 3. Убийство Дениса Киреева, почему сначала сказали что он работает на Россию и есть доказательства, а потом что он работал на СБУ. Больше никаких материалов не было. 4. Никаких сдвигов в расследовании по Майдану. 0% progress. Зато Венедиктова недозвезд с рашки объявляет в розыск и освобождает зеков для теробороны, когда у нас и так очереди по 1000 человек в военком стоят, а после войны снова начнет Пороха душить. Почему на ключевые вопросы которые всех так интересуют мы никогда не получим ответы?
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19.03.2022 18:02
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Не бачу сенсу слухати Zомбі.
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19.03.2022 17:48 Відповісти
Для європи нехай росказують казки "Що ми їхали на навчання"
А для Українців це все Загарбники які все знали, і за бабки пішли вбивати україців

І взагалі що то за соплі з української сторони, бо в полон здаються окупанти?
Тоді Питання "А що всі окупанти на тереторії України капітулювали, покидали зброю і здаються в полон"?
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19.03.2022 18:37 Відповісти
НЕ треба гріти вдома москаля

Навіть діти це розуміють і Говорять в голос (Діти говорять правду),
А Су....ка на Банковій ще недійшло
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19.03.2022 19:04 Відповісти
Для кого ? Для чого ?
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19.03.2022 17:51 Відповісти
Агнєвиє ракєти - ето сільно
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19.03.2022 17:51 Відповісти
Просто эта конференция не будет показана наху.ло тв там показывают зубы скабеевой и немытый рот захаровой.
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19.03.2022 17:51 Відповісти
Світ повинен побачити орків!
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19.03.2022 18:00 Відповісти
сагласєн, наХ ці конференції!!!! як тільки іх відпустять/обміняють, вони зразу почнуть кричати, що іх заставили/погрожували!!!!
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19.03.2022 17:52 Відповісти
Руденко, Фоменко.., манкурти грьобані, тому Калантаряни банкують.
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19.03.2022 17:53 Відповісти
Антон Санченко 19 ч.

Наша перевага в тому, що ми знаємо їх як облуплених, бо ще вчора були такими само.
Спостерігав, як рішуче наші розбивали будь-які спроби русні захопити будь-який аеропорт довкола Києва, щоб посадити туди одразу 18 бортів з десантурою, що вже вилетіли зі свого Усть-Піздюйська і яким довелося сідати в Бабруйску, бо жодного шансу десантурі наші захисники аеродромів не дали. Просто пам'ятали Афган та Чехію.
Росіянці ж ще кілька днів ломилися як не в Гостомель, так у Васильків, втрачаючи по кілька ІЛ-76 щоночі, перш ніж запідозрили, що тактика 1980-х у 2020-х вже не діє. Кончилось ваше врем'я, десантура, злазь.
Але оце тикання ІЛами в наші нічні аеродроми, - а може, хоч тут ********, - дуже показове. Як в анекдоті про прапорщика:
- **** думать? Трясти треба!

Про Чорнобаївку, єдиний аеропорт, який їм вдалося захопити, не буду. Побережу вашу діафрагму.

Я про інше подумав. Морський десант під Одесою вони можуть висадити тільки в Григор'євці. Бо як в 1941 році висадили при обороні Одеси - їм сподобалося, так і наступних 70 років усю морську піхоту ЧФ вчили висаджуватись в Григор'євці (а в Криму - на мисі Опук). Для іншого узбережжя російська морська піхота не підготована, тож не стануть і ризикувати.
Сподіваюся, до нас у 1991 пішли ті морпіхи, які 70 років вчилися Григор'ївку
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19.03.2022 17:59 Відповісти
До речi, в мене нема сумнiву щодо iнформацiї, наданої ЗСУ, але жодного фото тих збитих IЛ-iв нiде не показали.
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19.03.2022 19:42 Відповісти
Кто знает чем сейчас занимается ген. прокуратура и ее величество Венедиктова? Никого не смущает что до сих пор не закрыты вопросы: 1. Почему Медведчуку дали сбежать с Украины? 2. Не названы виновные в срыве операции против вагнеровцев. 3. Убийство Дениса Киреева, почему сначала сказали что он работает на Россию и есть доказательства, а потом что он работал на СБУ. Больше никаких материалов не было. 4. Никаких сдвигов в расследовании по Майдану. 0% progress. Зато Венедиктова недозвезд с рашки объявляет в розыск и освобождает зеков для теробороны, когда у нас и так очереди по 1000 человек в военком стоят, а после войны снова начнет Пороха душить. Почему на ключевые вопросы которые всех так интересуют мы никогда не получим ответы?
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19.03.2022 18:02 Відповісти
вєнєдіктава СВАІХ не чіпає!!! Воно думає як позбутися Патріотів...((((
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19.03.2022 18:03 Відповісти
І ОПЗЖ в повній безпеці, навіть шуфрича відпустили після того, як він блокпости фотографував. Але це ж не за газмановим в ізраілі ганятись.
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19.03.2022 18:24 Відповісти
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19.03.2022 18:02 Відповісти
Відрубати руки - і к мамє в рашку!!!! Вони ТУТ не потрібні!!! НАВІЩО годувати терористів за НАШ рахунок?
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19.03.2022 18:02 Відповісти
Не понял, на фиг одни и те же морды показвать ?
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19.03.2022 18:03 Відповісти
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19.03.2022 18:04 Відповісти
Що за руський? Русскій треба писати. Русь це Україна.
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19.03.2022 18:30 Відповісти
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19.03.2022 18:04 Відповісти
До речi цi падли пiд Сумами досить впевнено себе почувають. Вчора роз..али склад з фарбою в Сумах, бахають кудись щоночi з якихось гармат, поховались по селах разом з технiкою та тероризують мiсцевих. Час вже їх вибивати нахєр.
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19.03.2022 19:50 Відповісти
незнаю, може ви думаєте, що це вразить кацапів?
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19.03.2022 18:10 Відповісти
с таких военнопленных можно сформировать воинское подразделение для отпора кацапской агрессии и отпора кремлевским оккупантам. они кровью смоют свой позор.
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19.03.2022 18:11 Відповісти
После конференции расстрелять всех!!!
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19.03.2022 18:11 Відповісти
Премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что было бы ошибкой нормализовать отношения с президентом РФ Владимиром Путиным после войны в Украине:

«Пытаться нормализовать отношения с Путиным после этого, как мы это сделали в 2014 году, означало бы снова совершить ту же самую ошибку».
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19.03.2022 18:12 Відповісти
Германия была «глупой», позволив себе стать зависимой от России примерно в половине своих поставок газа, признался министр экономики Германии Роберт Хабек.
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19.03.2022 18:14 Відповісти
Ось у баби Ангели і спитали би як так вийшло
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19.03.2022 18:33 Відповісти
Для чого слухати цих покідьків. З кожним їх поясненням наростає просте бажання пристрілити цю погань!
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19.03.2022 18:29 Відповісти
Організаторів подібних "пресконференцій" ворога під час війни потрібно відправити під трибунал.
Подібними "мєропріятіями" провладна 5-та колона знущається з українців та намагається деморалізувати захисників нашої країни.

Нагадайте мені хоча б одну пресконференцію полонених солдатів вермахту під час Другої Світової війни.
І що б сталось з подібними "організаторами" в той час?
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19.03.2022 18:50 Відповісти
Питання - якщо на навчання - ці потвори розуміли, навіщо їм було видано бойові набої? Все вони розуміли.. Не були б у полоні - продовжували вбивати українців.
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19.03.2022 18:43 Відповісти
Гидко. Офіцер без честі і зрадник розповідає, як його "путин обманул". Усі мають розсчулитись и пустити сльозу - і все знову буде гаразд... Але ні, такі покидьки мають сісти так, щоб їх більше ніхто не побачив. Вони наіть не військовополонені і до них не застосовується Женевска конвенция. Бо це державні злочинці, які добровільно перейшли на бік ворога. І нічого іншого, ніж довічне вони не заслуговують.
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19.03.2022 18:54 Відповісти
Навіть дивитися не буду... Ці тварюки як завжди демонструють що "єсть хорошіє руzкіє" садисти та вбивці яких ... обмануло начальство... Мають всі горіти в пеклі. Після того що вони вже натворили брати в полон "оце" не можна.
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19.03.2022 19:07 Відповісти
 
 