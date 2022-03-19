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Пресконференція полонених військовослужбовців ЗС РФ. ВIДЕО
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показати весь коментар19.03.2022 18:02
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Будь ласка, зачекайте...
А для Українців це все Загарбники які все знали, і за бабки пішли вбивати україців
І взагалі що то за соплі з української сторони, бо в полон здаються окупанти?
Тоді Питання "А що всі окупанти на тереторії України капітулювали, покидали зброю і здаються в полон"?
Навіть діти це розуміють і Говорять в голос (Діти говорять правду),
А Су....ка на Банковій ще недійшло
Наша перевага в тому, що ми знаємо їх як облуплених, бо ще вчора були такими само.
Спостерігав, як рішуче наші розбивали будь-які спроби русні захопити будь-який аеропорт довкола Києва, щоб посадити туди одразу 18 бортів з десантурою, що вже вилетіли зі свого Усть-Піздюйська і яким довелося сідати в Бабруйску, бо жодного шансу десантурі наші захисники аеродромів не дали. Просто пам'ятали Афган та Чехію.
Росіянці ж ще кілька днів ломилися як не в Гостомель, так у Васильків, втрачаючи по кілька ІЛ-76 щоночі, перш ніж запідозрили, що тактика 1980-х у 2020-х вже не діє. Кончилось ваше врем'я, десантура, злазь.
Але оце тикання ІЛами в наші нічні аеродроми, - а може, хоч тут ********, - дуже показове. Як в анекдоті про прапорщика:
- **** думать? Трясти треба!
Про Чорнобаївку, єдиний аеропорт, який їм вдалося захопити, не буду. Побережу вашу діафрагму.
Я про інше подумав. Морський десант під Одесою вони можуть висадити тільки в Григор'євці. Бо як в 1941 році висадили при обороні Одеси - їм сподобалося, так і наступних 70 років усю морську піхоту ЧФ вчили висаджуватись в Григор'євці (а в Криму - на мисі Опук). Для іншого узбережжя російська морська піхота не підготована, тож не стануть і ризикувати.
Сподіваюся, до нас у 1991 пішли ті морпіхи, які 70 років вчилися Григор'ївку
«Пытаться нормализовать отношения с Путиным после этого, как мы это сделали в 2014 году, означало бы снова совершить ту же самую ошибку».
Подібними "мєропріятіями" провладна 5-та колона знущається з українців та намагається деморалізувати захисників нашої країни.
Нагадайте мені хоча б одну пресконференцію полонених солдатів вермахту під час Другої Світової війни.
І що б сталось з подібними "організаторами" в той час?