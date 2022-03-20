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"Будинки падають, а ми стоїмо!", - захисники Харкова. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Захисники Харкова записали звернення до громадян України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Сухопутні війська ЗСУ.

"Рідний Харків! За спиною розвалені дома. Попадали, а ми стоїмо! І будемо стояти до нашої перемоги! Слава Україні!", - йдеться у зверненні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За добу війська РФ 29 разів обстрілювали Харків. ЗСУ мужньо тримають позиції на Ізюмському напрямку, - Синєгубов

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+10
Наші соколи, бережіть себе! Слава ЗСУ!
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19.03.2022 22:40
+10
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19.03.2022 22:50
+9
Никому и никогда ни сломить МУЖЕСТВЕННЫЙ и ГОРДЫЙ народ ВЕЛИКОЙ УКРАИНЫ ! Кацапских оккупантов уничтожим ВСЕХ до единого во СЛАВУ НАШЕЙ СВЯЩЕННОЙ ЗЕМЛИ !!!
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19.03.2022 22:37
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Надо существительное "будинки" заменить на ругательное "касап" - вообще песня получится..
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19.03.2022 22:36 Відповісти
Никому и никогда ни сломить МУЖЕСТВЕННЫЙ и ГОРДЫЙ народ ВЕЛИКОЙ УКРАИНЫ ! Кацапских оккупантов уничтожим ВСЕХ до единого во СЛАВУ НАШЕЙ СВЯЩЕННОЙ ЗЕМЛИ !!!
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19.03.2022 22:37 Відповісти
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19.03.2022 22:38 Відповісти
Наші соколи, бережіть себе! Слава ЗСУ!
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19.03.2022 22:40 Відповісти
Героям слава і слава Вам наші рідні захисники 👍🏼✊💪🙏🏼
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19.03.2022 22:43 Відповісти
Русские рабы хотят завоевать гордых и свободных Украинцев. Ну не дебилы разве?
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19.03.2022 22:44 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА!МОЛОДЦЫ РЕБЯТА!ПУСТЬ БОГ ВАС ОБЕРЕГАЕТ И ВАМ ПОМОГАЕТ!
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19.03.2022 22:45 Відповісти
бережи вас Боженька....кожного і всіх...
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19.03.2022 22:46 Відповісти
Хотілось би зрозуміти скільки Харкову, Маріуполю, Чернігову, Сумам та решті потрібно буде вистоювати, бачачи тенденцію-аналогії вони будуть знищені в вщент, як сирійський Алепо... ці міста знищуються дистанційно і з часом, якщо ми не зможемо зупинити обстріли падуть..., а ворог просунеться вперед до наступних міст повторюючи ту ж тактику... орки вже не пруть бездумно вперед зрозумівши що несуть величезні втрати, вони будуть руйнувати міста дистанційно, хотілось би знати, що реально ми зможемо протиставити такій війні, окрім перспективи стати героями посмертно...
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19.03.2022 22:46 Відповісти
Пох! вата победы не получит потому что не останется тех кого она победила - но прикол в том, что украинцы это такой народ, которые даже среди пепла выстоит
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19.03.2022 22:48 Відповісти
Деблокуйте Маріуполь! Ми не хочемо бути героями і мучениками посмертно...
https://gordonua.com/ukr/news/war/medik-polku-azov-deblokujte-mariupol-mi-ne-hochemo-buti-gerojami-ta-muchenikami-posmertno-1600146.html
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19.03.2022 22:48 Відповісти
Ось радник Ердогана пише, що йому відомо, що українська делегація обговорювала якусь "денацифікацію" на переговорах:

https://www.pravda.com.ua/news/2022/03/19/7332853/

Думаю, ніхто не здивується, якщо з'ясується, що "зелені" навмисно допустили знищення Маріуполя, щоб таким чином позбутися "Азову"... 😢
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19.03.2022 23:03 Відповісти
Оккупантам пощады не будет https://www.youtube.com/watch?v=sOdGKzIpusU
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19.03.2022 22:46 Відповісти
Хлопчики рідненькі,будьте обережні,ви скарб націі,ви - код націі, Янгола Охоронця Вам,най допомогають вам сили Господні і наші молитви!
У Вас свята міссія,ви заганяєте чортів у пекло.
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19.03.2022 22:47 Відповісти
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19.03.2022 22:50 Відповісти
Дякуємо вам, дорогі наші Захисники.

Саме на ваших плечах кується перемога.
Бережіть себе і повертайтеся живими !
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19.03.2022 22:51 Відповісти
Бережи вас Господь, рідненькі.
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19.03.2022 22:52 Відповісти
Наші Котики
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19.03.2022 22:59 Відповісти
кацапам никогда не взять ни одну ни другую наши столицы
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19.03.2022 23:14 Відповісти
*****-НЕДОФЮРЕР,ДУЖЕ ПОМИЛИВСЯ.вОНО ДУМАЄ,ЩО ВІЗЬМЕ кИЇВ І МИ СЯДЕМО З НИМ НА ПЕРЕГОВОРАХ,ЩОБ ПІДПИСАТИ КАПІТУЛЯЦІЮ.Він ******** дуже помилився.Ми Українці будем піздячити вас кацапів,даже після Харькова ,Київа,Маріуполя,Миколаїва,Одеси.Їбашити будем всюди і повсій Україні, поки не перегрезем горло останньому кацапу.Так курва **************,ми Українці за ВОЛЮ,будем вас не вбивати а гризти,рвати на куски.
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20.03.2022 00:23 Відповісти
Тримайте , бережіть себе. Слава Героям!
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20.03.2022 07:07 Відповісти
Молодцы ребята ,держитесь. Украина победит.
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20.03.2022 08:33 Відповісти
 
 