"Будинки падають, а ми стоїмо!", - захисники Харкова. ВIДЕО

Захисники Харкова записали звернення до громадян України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Сухопутні війська ЗСУ.

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"Рідний Харків! За спиною розвалені дома. Попадали, а ми стоїмо! І будемо стояти до нашої перемоги! Слава Україні!", - йдеться у зверненні.

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