"Було вирішено провести спеціальну військову операцію, щоб знищити всю Росію", - прессекретар Путіна Пєсков на CNN. ВIДЕО

Прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков в інтерв'ю CNN заявив, що "спецоперація" в Україні була розпочата з метою знищення Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Пєсков пояснював причини початку війни з Україною і, вірогідніше за все, обмовився.

"Було вирішено провести спеціальну військову операцію, щоб знищити всю Росію", - сказав Пєсков.

"Що? Знищити Росію?", - перепитала його ведуча.

"Антиросію", - виправився Пєсков.

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