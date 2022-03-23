"Було вирішено провести спеціальну військову операцію, щоб знищити всю Росію", - прессекретар Путіна Пєсков на CNN. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном Війна в Україні
Прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков в інтерв'ю CNN заявив, що "спецоперація" в Україні була розпочата з метою знищення Росії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, Пєсков пояснював причини початку війни з Україною і, вірогідніше за все, обмовився.
"Було вирішено провести спеціальну військову операцію, щоб знищити всю Росію", - сказав Пєсков.
"Що? Знищити Росію?", - перепитала його ведуча.
"Антиросію", - виправився Пєсков.
Топ коментарі
+117 Fish Man
показати весь коментар23.03.2022 20:14
+70 Maxim Ak-Murza
показати весь коментар23.03.2022 20:23
+65 maximus ac09a5f7
показати весь коментар23.03.2022 20:17
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Він вбиває і грабує коцапів вже 20 з лишком років.
Шах и мат отеисты, реинкарнация существует, как и Ахурамазда, да святится его кот Митромасутра и ишак его Упрямопхарутра.
Всегда было видно шо Путин взял от Рейха ну просто вагоны всего, правда сравнивать этих парашников и парашу с людьми, пусть и поехавшими на всяких арийствах не хочется даже, но даже буква на жестянках - ну ни разу не сравянская, коими мнят себя ватопитеки.
власть в рашке и есть антироссия)
которая все делает чтобы страна жила плохо
а уж как с соседями ведут дела, вообще, дипломатия уровня лавроконя
вяликая страна, которой угражает страшно страшно угражает
соседняя страна, которая во много раз меньше (как они любят сравнивать по размерам страны)
и которая на территории рашки не убила ниодного ее солдата
страшая сила прям
писюнoff а ти що, цьому не радий?
(Библия, Притчи.16:1)