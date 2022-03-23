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"Було вирішено провести спеціальну військову операцію, щоб знищити всю Росію", - прессекретар Путіна Пєсков на CNN. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном Війна в Україні

Прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков в інтерв'ю CNN заявив, що "спецоперація" в Україні була розпочата з метою знищення Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Пєсков пояснював причини початку війни з Україною і, вірогідніше за все, обмовився.

"Було вирішено провести спеціальну військову операцію, щоб знищити всю Росію", - сказав Пєсков.

"Що? Знищити Росію?", - перепитала його ведуча.

"Антиросію", - виправився Пєсков.

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+117
Оговорка по Фрейду?
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23.03.2022 20:14
+70
Но сказал письков истинную правду. Эта война и есть ZVиздец московии.
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23.03.2022 20:23
+65
Все правильно ершик сказал. расее ******
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23.03.2022 20:17
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Оговорка по Фрейду?
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23.03.2022 20:14 Відповісти
коментар відмічено як спам
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23.03.2022 20:19 Відповісти
Но сказал письков истинную правду. Эта война и есть ZVиздец московии.
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23.03.2022 20:23 Відповісти
та да. их гонят везе где увидят. бабки есть а жизни нет. службы доставки в германии проверяют кто заказчик. если москаль- *****.
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23.03.2022 20:26 Відповісти
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23.03.2022 21:29 Відповісти
ну щзо піськов може сказати - тільки подзюркотіти...
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23.03.2022 20:29 Відповісти
👍👍👍🤡🤡😡😡😡🤐🤐🤐💥💥💥🤣🤣🤣🌟🌟🌟✝✝✝✝🚑🚑🚑
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23.03.2022 20:34 Відповісти
Оговорка по Фрейду
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23.03.2022 20:14 Відповісти
де кацапи такий потужний кокс беруть?
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23.03.2022 20:15 Відповісти
Все правильно ершик сказал. расее ******
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23.03.2022 20:17 Відповісти
Ми цілком згодні із військовою операцією, яка знищить Рабсєю.
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23.03.2022 20:17 Відповісти
Діагноз- путінізм пустої макітри.
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23.03.2022 20:17 Відповісти
Жаль в скабеевой это не покажут 😁
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23.03.2022 20:18 Відповісти
Анти росия, термин под любую страну, Польша, Грузия, Естония, Литва, Латвия
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23.03.2022 20:18 Відповісти
Любая адекватная страна является антиросией.
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24.03.2022 02:11 Відповісти
Які кончені скоти, плутаються в показаніях
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23.03.2022 20:19 Відповісти
Уничтожить антироссию. То есть кацапы считают Украину антироссией и намереваются её полностью уничтожить. Вот вам и план хла.
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23.03.2022 20:19 Відповісти
А как пели про адиннарод, братские народы! Но маски сброшены
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23.03.2022 21:23 Відповісти
Це завжди було видно неозброєним оком, але багато хто просто не хотів це бачити, солодко себе обдурювали.
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23.03.2022 22:44 Відповісти
Антиросия в их понимании страна у которой малый языковой барьер с козломордией, но которая будет развитой свободной страной, и её пример будет шатать козломордию до полного краха, так как местное быдло будет регулярно унижено таким положением вещей. В этом вся суть войны против Украины. Которая на самом деле ведётся с 1999 года. ФСБ довольно сильно проникало в госструктуры и экономику Украины гробя вполне себе прибыльные предприятия и любые попытки выйти из экономической отсталости. Наших ******* тоже не стоит забывать, но и враг тогда не спал.
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24.03.2022 02:18 Відповісти
Да будет так, як сказало запоребрикове чепушило.
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23.03.2022 20:19 Відповісти
***** и его свита действую по сценарию, согласно которому Россия падет. Все что они делают (ракеты не по военным объектам а по жилым кварталам, бездарная стратегия, колоны по 60 км бей не хочу) все это говорит о том что кому что из высшего руководства расеи выгодно чтоб она распалась.
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23.03.2022 20:20 Відповісти
v itoge okažetsia kužuget-ogly - agent kitaja
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24.03.2022 00:51 Відповісти
Ай , молодець . Завтра ***** пустоголового Йоршика в розхід пустить . Хоча невідомо , можливо саме таким і був задум ***** - знищити Московію . А тупоголовий Пєсков все і розбовкав на весь світ .
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23.03.2022 20:20 Відповісти
в них любов... негасімая.. не пустить.. а кадирке в наказание на 3 дня отдаст
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23.03.2022 20:30 Відповісти
Воно пяне
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23.03.2022 20:20 Відповісти
Правильно. Це саме те, чого добивається *****.
Він вбиває і грабує коцапів вже 20 з лишком років.
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23.03.2022 20:21 Відповісти
ну чё вы... любой может проболтаться. тем более сейчас,когда все так зыбко
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23.03.2022 20:21 Відповісти
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23.03.2022 20:21 Відповісти
Ще ніколі Штірліц не був так близько від провалу.
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23.03.2022 20:21 Відповісти
Вже сволота так забрехалася шо плутається.
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23.03.2022 20:22 Відповісти
дідусь Фрейд сумно посміхається у бороду
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23.03.2022 20:24 Відповісти
Дідусь Фрейд написав би нову докторську дисертацію...
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23.03.2022 20:34 Відповісти
https://site.ua/markgordienko1968/putin-eto-gimmler-srazu-vse-stanovitsya-yasno-i0p4x1n


Шах и мат отеисты, реинкарнация существует, как и Ахурамазда, да святится его кот Митромасутра и ишак его Упрямопхарутра.
Всегда было видно шо Путин взял от Рейха ну просто вагоны всего, правда сравнивать этих парашников и парашу с людьми, пусть и поехавшими на всяких арийствах не хочется даже, но даже буква на жестянках - ну ни разу не сравянская, коими мнят себя ватопитеки.
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23.03.2022 20:24 Відповісти
И россию и Антироссию. ****** их все.
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23.03.2022 20:27 Відповісти
wat?
власть в рашке и есть антироссия)
которая все делает чтобы страна жила плохо
а уж как с соседями ведут дела, вообще, дипломатия уровня лавроконя

вяликая страна, которой угражает страшно страшно угражает
соседняя страна, которая во много раз меньше (как они любят сравнивать по размерам страны)
и которая на территории рашки не убила ниодного ее солдата
страшая сила прям
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23.03.2022 20:27 Відповісти
Сказал то что вертится в голове.
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23.03.2022 20:30 Відповісти
Який тато - такі діти...
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23.03.2022 20:33 Відповісти
Їх ще й на сіенен запрошують...
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23.03.2022 20:33 Відповісти
Так він же англійську не знає
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23.03.2022 20:33 Відповісти
А шой-то Расєюшка зліплена майстром з лайна, що її так легко розвалити? Тут "магучая" все ніяк Київ за дві години не візьме, а її раз, і повалити могли.
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23.03.2022 20:34 Відповісти
Судя по всему сраный кремль и есть та самая Антироссия
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23.03.2022 20:39 Відповісти
Яке ж воно кончене...
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23.03.2022 20:40 Відповісти
Главный страх мента - при расследовании преступления не выйти на самого себя.
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23.03.2022 20:44 Відповісти
Всё правильно, все так и поняли. Цель путинской военной операции полностью уничтожить Россию. Так и будет
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23.03.2022 20:44 Відповісти
Правильно все сказал письков параше пи#дец.
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23.03.2022 20:49 Відповісти
Відверто про думки в найближчому оточенні.
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23.03.2022 20:51 Відповісти
Старий Фройд мав рацію.
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23.03.2022 20:55 Відповісти
піськов то є золотий чоловік. Заробив золото, правда розтоплене
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23.03.2022 20:59 Відповісти
Тоді все йде за планом
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23.03.2022 21:01 Відповісти
"Було вирішено провести спеціальну військову операцію, щоб знищити всю Росію", - сказав Пєсков. Джерело: https://censor.net/ua/v3328024
писюнoff а ти що, цьому не радий?
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23.03.2022 21:03 Відповісти
Это доказывает что, он об этом неоднократно думал! 😄🇺🇦✊✌️
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23.03.2022 21:05 Відповісти
Якщо він обмовився, то виходить це він зізнався на весь світ,що метою нападу було знищити Україну?
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23.03.2022 21:09 Відповісти
знищити парашу, russia
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24.03.2022 03:18 Відповісти
Кацапський подоляк
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23.03.2022 21:10 Відповісти
На данный момент антироссия это весь цивилизованный мир
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23.03.2022 21:12 Відповісти
Перевожу.Він ********
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23.03.2022 21:14 Відповісти
Антироссия это нормальное состояние,такое же как антивирус или антифашизм/антирашизм
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23.03.2022 21:22 Відповісти
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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23.03.2022 21:26 Відповісти
больше не будет никакой *********!это тема закрыта навсегда!
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23.03.2022 21:28 Відповісти
Дідуся Фрейда ніхто не відміняв.
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23.03.2022 21:37 Відповісти
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23.03.2022 21:52 Відповісти
Шо они курят?
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23.03.2022 22:12 Відповісти
дивився другу частину Глебича в Ізраїлі. Він про цю гнидницю сказав біженцям євреям -ви ще побачите машку захарову на ленінградскому вокзалі і вона збиратиме пусті пляшки.
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24.03.2022 03:42 Відповісти
ЗНОВУ НАПИСКЕЛ !!!
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23.03.2022 22:19 Відповісти
))))
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23.03.2022 22:44 Відповісти
Ruzka kurwa ***** szmata!
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23.03.2022 22:45 Відповісти
путин с песковым спалились!
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23.03.2022 22:45 Відповісти
What? Корреспондентша прибодофуела, песков в кои то веки сказал правду
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23.03.2022 22:45 Відповісти
. .
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23.03.2022 22:50 Відповісти
Человеку принадлежат предположения сердца, но от Господа ответ языка.
(Библия, Притчи.16:1)
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23.03.2022 23:35 Відповісти
до йоршика нарешті починає доходити, що знищуючи Україну вони знищують саму раССєю
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24.03.2022 00:01 Відповісти
Так воно все правильно сказало, бо Россїя то є історична назва України, що побутовала в XVI-XVII століттях допоки не була привласнена Москвою.
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24.03.2022 00:08 Відповісти
новий рівень англійської- піськов. і це речник кремляді
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24.03.2022 03:15 Відповісти
to get rid of entire rusia... а ведь писькиным сказаны слова-услада, так приятно ласкающие слух... придурки сами того не понимая запустили механизм уничтожения расии... хотя ее давно пора не только разделить на 100 территориальных единиц, но и окружить мацкву с ************ 10-ти метровым забором и залить всё пространство цементом...
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24.03.2022 07:29 Відповісти
Если быть объективными, то он сказал "анти-россии". Просто первый раз он использовал "энтай" и ведущая этого не услышала. Она даже специально переспросила. И после этого он уже сказал "энти".
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24.03.2022 08:12 Відповісти
Ёршик настолько увлёкся своим излюбленным занатием - включением дурака, что не сразу заметил,- дурак уже не выключается.
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25.03.2022 01:44 Відповісти
 
 