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Пєсков поскаржився на "абсолютну ненависть до всього російського"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков скаржиться на безпрецедентне нав’язування абсолютної ненависті до всього російського.
Слова Пєскова цитують росЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ситуація, з якою ми стикаємося, безпрецедентна з точки зору нав'язування абсолютної ненависті до всього російського: чи то російських представництв, російських громадян, іноземних громадян - росіян за походженням чи мовою", - сказав Пєсков.
Він додав, що ненависть і утиски часом становлять реальну загрозу життю та здоров'ю російськомовних громадян.
"Тому, звичайно, безпрецедентні умови, що складаються, вимагають безпрецедентних рішень", - підсумував Пєсков.
Топ коментарі
+100 Филипп Филиппович Преображенск
показати весь коментар21.03.2022 14:37
+82 Alex Alex 5cd17512
показати весь коментар21.03.2022 14:39
+76 Andrij Lembergskiy
показати весь коментар21.03.2022 14:38
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Кто-нибудь попробует объяснить тому nuд@расу, что если коренные немцы, владеющие португальским, будут с самого начала учить своего ребёнка говорить на португальском, то ребёнок вырастит и будет говорить на португальском, но кто в здравом уме назовёт его португальцем?
Но было бы очень неплохо, если бы русскоязычные украинцы учили своих детей говорить сначала на украинском, чтобы забрать у кацапских пропагандонов один из их любимых главных аргументов. Потом можно будет научить и английскому, и русскому, но говорить они будут, в основном, на украинском, переходя на иностранный язык только для общения с иностранцами.
П.С. Це не русофобія. Бо фобія - це боязнь. А їх тут не бояться, а презирають.
Наші війська на 26-у добу активної фази російсько-української війни знищили 11 батальйонів танків, 34 батальйони бойових броньованих машин, п'ять дивізіонів РСЗВ, 17 дивізіонів ствольної артилерії, майже п'ять авіаполків літаків і п'ять авіаполків вертольотів. Це загалом становить три комплекти ударних російських армій як оперативно-стратегічних з'єднань. Тобто, ми знищили три російські ударні армії й одну повітряну армію. Загалом чотири армії з 10, які є у Росії.
https://www.radiosvoboda.org/a/news-rosia-armii-znyshcheni-arestovych/31763237.html
Тобто усе йде так, як рашка цього заслуговує!
Сподіваюсь, що у Європі зараз стане великою ганьбою мати руZку самицю і чоловіки почнуть своїх какашниць відправляти з Італії, Греції та Франції на історичні болота у рідні єпєня.
За кацапів тільки історично серби, а ще індія, венесуела. А, ну і Еритрея
Завдячуючи цій війні, дізнався, що в світі є така "країна" еритрея...
Сколько раз тьі его увидиш
Столько раз тьі его убей .
Франклин Бенджамин
- обратитесь во всемирную лигу сексуальныз реформ"
(Ильф м Петров)
Екатерина ВТОРАЯ
...
насправді там трохи інша сося: 8=✊==Э
Але москалі не дурні, най їх ненавидять обзивають сосками зараз взагалі з курячим послідом змішують, але вони відчувають себе у безпеці.
"Золотое правило нравственности" -
ВСЕГДА ПОСТУПАЙ ТАК, КАК БЫ ТЫ ХОТЕЛ,
ЧТОБЫ ПОСТУПАЛИ С ТОБОЙ.
И.Кант
Что этот дегенерат несет, как можно быть россиянином по языку?
»Безпрецидентні заходи» це що - ваша обісрана «армія» чи може пуйла підеш та застрелиш?
скоро замість "рашка" буде: "....." - одні пробєли !
Письков, а чего ты ожидал?
звикайте, поки не "дерашизуємо" до останнього мокшарина
Да! Дайошь железний занавес! Ради безопасности граждан РФ!
Бажано щоб їм в цьому допомогли ВСІ країни світу!
Ми ж вас так любимо ненавидіти що ви даже не представляєте.😡
Чи чи багаторазові прокльони десятків міліоннів людей ( а може і сотень міліонів - не тільки українці вас проклинають !!! ) - не більші від простої "абсолютної ненависті"
Це просто ненависть - ви і ваші нащадки - прокляті !