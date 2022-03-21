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Пєсков (1443) Росія (47179)

Пєсков поскаржився на "абсолютну ненависть до всього російського"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

песков

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков скаржиться на безпрецедентне нав’язування абсолютної ненависті до всього російського.

Слова Пєскова цитують росЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ситуація, з якою ми стикаємося, безпрецедентна з точки зору нав'язування абсолютної ненависті до всього російського: чи то російських представництв, російських громадян, іноземних громадян - росіян за походженням чи мовою", - сказав Пєсков.

Він додав, що ненависть і утиски часом становлять реальну загрозу життю та здоров'ю російськомовних громадян.

"Тому, звичайно, безпрецедентні умови, що складаються, вимагають безпрецедентних рішень", - підсумував Пєсков.

Також читайте: Припинення вогню на час перемовин РФ та України не буде. Прогресу на переговорах недостатньо для зустрічі Путіна та Зеленського, - Пєсков

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+100
Ой! А что случилось?
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21.03.2022 14:37
+82
Вас, мразей, скоро по всему шарику будут пинками гонять.
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21.03.2022 14:39
+76
" хороший" кацап, дохлий кацап і по іншому вже не буде!!!Слава ЗСУ! Слава Нації!!!
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21.03.2022 14:38
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А кто такие "россіяни за мовою"?
Кто-нибудь попробует объяснить тому nuд@расу, что если коренные немцы, владеющие португальским, будут с самого начала учить своего ребёнка говорить на португальском, то ребёнок вырастит и будет говорить на португальском, но кто в здравом уме назовёт его португальцем?

Но было бы очень неплохо, если бы русскоязычные украинцы учили своих детей говорить сначала на украинском, чтобы забрать у кацапских пропагандонов один из их любимых главных аргументов. Потом можно будет научить и английскому, и русскому, но говорить они будут, в основном, на украинском, переходя на иностранный язык только для общения с иностранцами.
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21.03.2022 14:52 Відповісти
Здихайте на кожному кроці, вороже плем'я ви€бків неляканих
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21.03.2022 14:53 Відповісти
Это они ещё не знают глубины беспрецедентности. Но почувствуют!
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21.03.2022 14:53 Відповісти
Не тільки ненависть до всього маскальського, а й огидливість, омерзіння, бридкість до всього, пов"язаного з вбивцями, лжецями, злодійкуватими мародерами, тобто - підаросіянами.
П.С. Це не русофобія. Бо фобія - це боязнь. А їх тут не бояться, а презирають.
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21.03.2022 14:53 Відповісти
А чого це в нього така пика крива? Похмуру коняку побачив? Чи дочка пожалілася. що нікуди поїхати не може?
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21.03.2022 14:54 Відповісти
До того ж у російскої хвойди вус відклеївся.
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21.03.2022 16:33 Відповісти
Привыкайте ! Вас еще лет 50 как минимум ненавидеть будут !
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21.03.2022 14:54 Відповісти
Навіщо путін нав'язує всьому світу ненависть до всього російського?
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21.03.2022 14:54 Відповісти
За что боролись, на то и напоролись
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21.03.2022 14:54 Відповісти
Задача это собачки - врать. Брехать.
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21.03.2022 14:55 Відповісти
Так. Та тут він неочікувано сказав правду.
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21.03.2022 14:59 Відповісти
Скоро по всьому світу цапів будуть вбивати як мух.
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21.03.2022 14:56 Відповісти
Збройні сили України за 26 днів активної фази російсько-української війни знищили чотири з 10 російських армій.
Наші війська на 26-у добу активної фази російсько-української війни знищили 11 батальйонів танків, 34 батальйони бойових броньованих машин, п'ять дивізіонів РСЗВ, 17 дивізіонів ствольної артилерії, майже п'ять авіаполків літаків і п'ять авіаполків вертольотів. Це загалом становить три комплекти ударних російських армій як оперативно-стратегічних з'єднань. Тобто, ми знищили три російські ударні армії й одну повітряну армію. Загалом чотири армії з 10, які є у Росії.
https://www.radiosvoboda.org/a/news-rosia-armii-znyshcheni-arestovych/31763237.html
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21.03.2022 14:56 Відповісти
Це ж тількі квіточки, це ще не вся лавина зневаги на кацапів зійшла, вона ще набирає швидкості. Нічого, скоро так накриє, що мало не буде.
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21.03.2022 14:57 Відповісти
Чудово!
Тобто усе йде так, як рашка цього заслуговує!
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21.03.2022 14:57 Відповісти
В Італії кацапські самки вже скаржаться, що італійці якось не так на них дивляться та русофобію затєвают.

Сподіваюсь, що у Європі зараз стане великою ганьбою мати руZку самицю і чоловіки почнуть своїх какашниць відправляти з Італії, Греції та Франції на історичні болота у рідні єпєня.
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21.03.2022 14:58 Відповісти
Тю, ***, а шо, Гитлера все любили?
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21.03.2022 14:58 Відповісти
Пів европи були за німців, між іншим.
За кацапів тільки історично серби, а ще індія, венесуела. А, ну і Еритрея
Завдячуючи цій війні, дізнався, що в світі є така "країна" еритрея...
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21.03.2022 15:13 Відповісти
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21.03.2022 14:59 Відповісти
если при виде расеянина - дать ему с ноги в ипало - это проявление русофобии или жестокое обращение с животными ?
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21.03.2022 15:00 Відповісти
це - аргумент, який вони розуміють.
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21.03.2022 15:41 Відповісти
Это просто проявление нормального человеческого инстинкта.
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21.03.2022 17:52 Відповісти
удівітєльна проста...
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21.03.2022 15:00 Відповісти
А в 39 була ненависть до всього німецького. Дивний збіг ?
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21.03.2022 15:00 Відповісти
Мы действительно ненавидим вас лютой ненавистью, и говорим вам -БУДЬТЕ ВЫ ПРОКЛЯТЫ !!!
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21.03.2022 15:01 Відповісти
а це тільки початок!!! вяличие мусить отримати по непрілічію !!!!
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21.03.2022 15:02 Відповісти
ахаха тварь редкая
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21.03.2022 15:02 Відповісти
Як писав поет : "Убей русского "

Сколько раз тьі его увидиш
Столько раз тьі его убей .
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21.03.2022 15:03 Відповісти
"Тому, звичайно, безпрецедентні умови, що складаються, вимагають безпрецедентних рішень ще більше чавити тракторами помідори, мермезан та гусьєй", - підсумував Пєсков.
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21.03.2022 15:04 Відповісти
А что там русского??Одни гребанные орки!!!Вонючее *********!!
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21.03.2022 15:06 Відповісти
Разбойник с большой дороги, участвует ли он в шайке или грабит в одиночку, равно остается грабителем; и нация, затевающая неправедную войну, есть не что иное, как большая шайка грабителей.

Франклин Бенджамин
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21.03.2022 15:07 Відповісти
И ты, Песьков, неправ... (Откуда нипомню)
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21.03.2022 15:07 Відповісти
"Отдайте мне мои деньгиии... я очень бедный, я год не был в бане...я старый - меня девушки не любят....
- обратитесь во всемирную лигу сексуальныз реформ"
(Ильф м Петров)
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21.03.2022 15:36 Відповісти
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21.03.2022 15:39 Відповісти
Закон Бумеранга, отримуєш те що сам іншим робиш. В кацапів ненависть до всіх народів. От і отримали по заслузі, що дуже радує.
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21.03.2022 15:07 Відповісти
«Всякий русский в глубине души не любит ни одного иностранца»

Екатерина ВТОРАЯ
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21.03.2022 15:18 Відповісти
Бо відчувають свою ущербність.
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21.03.2022 19:47 Відповісти
Кричали про ущємлєніє узкоязичних? Отримали тепер. При чому самі довели до цього
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21.03.2022 15:09 Відповісти
русофобія має стати новою релігією. русофобія спасе світ.
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21.03.2022 15:09 Відповісти
русофобия полный рост 2 х рузге словили
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21.03.2022 15:10 Відповісти
Каинова печать на роzии.
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21.03.2022 15:12 Відповісти
Это они ещё не тусовались в вк, и не понимают русский язык. Как каждый день на протяжении многих лет русские ******** обзывали весь мир, для них все враги, всех хотят завоевать и убить, все дня них гейропецы или пендосы. Одно такое быдло алексей макеев, регулярно обзывало мексиканцев в лицо, его чуть не линчевали. Теперь русских будут презирать во всём мире.
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21.03.2022 15:14 Відповісти
https://images.app.goo.gl/EcNpknhmPHJQiWha7
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21.03.2022 15:39 Відповісти
Вот так должен выглядеть КАЖДЫЙ русский ВСЕГДА.
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21.03.2022 15:57 Відповісти
Як знову доводить історія, росіяни це генетичне сміття, що залишилось внаслідок сторічної деградації генного матеріалу та масованого маніпулювння свідомістю. Проте не всі вони стовідсотково наші вороги.... кожен "двухсотий" росіянен -хороший та працює на нашу перемогу та Україну)))
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21.03.2022 15:15 Відповісти
У-сю-сю-сю-сю. Моя зе зь ты мармышечка. Мой зе зь ты малышек-карупышек. И сё это тебя так обизяют, писюнонок? Всё лусское им кака, у-тю-тю. На сосиньку, у-зю-зю, сося скусная, ам-лям-лям!
...
насправді там трохи інша сося: 8=✊==Э
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21.03.2022 15:19 Відповісти
если бы так просто во всём мире яды продавались, то как ржал лавров, уже давно бы началась реальная повсеместная травля руцких. но есть решения.
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21.03.2022 15:20 Відповісти
план Хунти повернути москалів додому. Був час розкидати каміння настав час збирати.
Але москалі не дурні, най їх ненавидять обзивають сосками зараз взагалі з курячим послідом змішують, але вони відчувають себе у безпеці.
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21.03.2022 15:21 Відповісти
Рашисты никак не могут за всю свою историю усвоить правила поведения для цивилизованных людей

"Золотое правило нравственности" -


ВСЕГДА ПОСТУПАЙ ТАК, КАК БЫ ТЫ ХОТЕЛ,
ЧТОБЫ ПОСТУПАЛИ С ТОБОЙ.

И.Кант
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21.03.2022 15:23 Відповісти
"иностранные граждане - россияне по происхождению или языку" (c)
Что этот дегенерат несет, как можно быть россиянином по языку?
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21.03.2022 15:31 Відповісти
Що, ось так просто, без причини почали кацапів ненавидити? Ніяких думок з цього приводу в талю брехливу тарганячу голову не приходе? Що є дія і є наслідки цієі діі
»Безпрецидентні заходи» це що - ваша обісрана «армія» чи може пуйла підеш та застрелиш?
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21.03.2022 15:31 Відповісти
Те, кто затевают русофобию, вот это вот, вот это затевают все вот это... Кончай, Писков. У тебя косметичка уже давно отвалилась.
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21.03.2022 15:32 Відповісти
решение осталось одно как можно быстрее кинуть ***** в яму и закопать...
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21.03.2022 15:32 Відповісти
этот ***** намекает на ядерную войну?так сам же первый и сдохнет!
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21.03.2022 15:36 Відповісти
Ну почему же? У нас, например, русских очень любят, правда не всех, а только каждого двухсотого, но зато очень искренно.
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21.03.2022 15:36 Відповісти
"каждого двухсотого" ))))) !!!!
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21.03.2022 16:01 Відповісти
смішной йоршик !

скоро замість "рашка" буде: "....." - одні пробєли !
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21.03.2022 15:38 Відповісти
"совпадение? Не думаю..."
Письков, а чего ты ожидал?
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21.03.2022 15:40 Відповісти
русскиє це як німці після війни !

звикайте, поки не "дерашизуємо" до останнього мокшарина
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21.03.2022 15:40 Відповісти
"Тому, звичайно, безпрецедентні умови, що складаються, вимагають безпрецедентних рішень", - підсумував Пєсков.

Да! Дайошь железний занавес! Ради безопасности граждан РФ!
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21.03.2022 15:44 Відповісти
А шож такоє піськов? Кто єто сдєлал? А ,твой бос хутін. Ви собі спокійно намалювали вольфсангеля на бойові машини і почали вбивати мирних людей. І чомусь нас не *******? Йой ! Що ж трапилося?!!!
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21.03.2022 15:46 Відповісти
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21.03.2022 15:47 Відповісти
за что боролась кацапонацистская мразь - на то и напоролась. хотели вЯличия - жрите теперь свое вЯличие полными ложками твари и не скулите.
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21.03.2022 15:47 Відповісти
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21.03.2022 15:50 Відповісти
Лобковые усы что-то недовольны. И почему это все рюзьке ненавидят? Может потому, что вы, расеянские ублюдки, - фашисты? Смерть российским 🐷 оккупантам!
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21.03.2022 15:50 Відповісти
Наша русофобія поблажлива і недостатня !
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21.03.2022 15:52 Відповісти
просто удивительное отношение к убийцам))
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21.03.2022 15:53 Відповісти
А паскуда ти **** не знав чим це обернится? ви ізгоі дика орда.
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21.03.2022 15:54 Відповісти
Безпрецендентне рішеня - зібрати всіх расєян на расєє.
Бажано щоб їм в цьому допомогли ВСІ країни світу!
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21.03.2022 15:54 Відповісти
Как можно любить гавно?
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21.03.2022 16:03 Відповісти
Что ты несёшь, усатый? Сегодня полдня шастали с женой по супермаркету в Кёлне, в полный голос говорили по-русски и ни один бюргер на нас даже не посмотрел косо! Вся эта фобия придумана вашей пропагандой, чтобы промывать имперскими помоями мозги убогим!
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21.03.2022 16:05 Відповісти
Всьому свій час...
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21.03.2022 16:12 Відповісти
а й справді чого б це? раССєя ж наймиролюбніша наZZія у світі. вони ж не обзивають всіх навколо хахлами, чурками, хачами, пєндосами, узкаглазимі, гейропейцями і т.д. і т.п....
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21.03.2022 16:07 Відповісти
Так має бути до тих пір поки остання свинособака або руцкочєлюстноє не здохне
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21.03.2022 16:10 Відповісти
також яке вони хочуть до себе ставлення, коли в них 'вєсь мір в труху' - це нац. доктрина? якщо виступаєш проти всього світу, то будь готовий, що весь світ виступить проти тебе!
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21.03.2022 16:10 Відповісти
то есть РФ хочет ещё на кого-то напасть,типа "защищая русских" ???..так скоро русских гнать пинками начнут со всех стран...А русские туристы уже не смогут даже после войны куда-то поехать и чувствовать себя "на отдыхе"..
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21.03.2022 16:16 Відповісти
Так і тримайте все російське разом з вірнопдданими в себе за парканом, щоб цією тухлятиною в світі взагали не воняло.
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21.03.2022 16:18 Відповісти
А за что вас любить? Вы падлы, воры, убийцы, лжецы. Постоянно лжете и воображаете что вам должны верить. От вас никакой пользы цивилизации, только смерть и кровь.
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21.03.2022 16:22 Відповісти
Квітів ви не дочекаєтесь, бо вам кацапам настане *****.
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21.03.2022 16:28 Відповісти
Если ты родился на россии, значит что-то уже пошло не так...
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21.03.2022 16:37 Відповісти
😳Тю.То ми ж с любовью!
Ми ж вас так любимо ненавидіти що ви даже не представляєте.😡
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21.03.2022 16:41 Відповісти
Они (к@цапоцы) всегда любили ярлыки на другие нации навешивать (видимо от "доброты душевной"): беларусы - "бульб@ши", украинцы - "хохlы", поляки - "пшеки" и т.д. и т.п Все нации и народы - получили от затундренных прозвища, уничижительные и гнусные. А когда от унижения перешли к уничтожению и получая ответку - еще и возмущаются, выкатывая беньки от возмущения.
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21.03.2022 16:43 Відповісти
Вас придурков по всему миру будут гонять как орду вонючую.
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21.03.2022 17:06 Відповісти
Что посеешь - то и пожнешь! Сатанинская Z-армия в Украине что делает? Отож!!!
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21.03.2022 17:08 Відповісти
Особенно ****** беспокоят *иноСтранные граждане*рашистского происхождения ,их собственные ********
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21.03.2022 18:09 Відповісти
А хто ета сделал?
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21.03.2022 19:09 Відповісти
абсолютної ненависті до всього російського Джерело: https://censor.net/ua/n3327342
Чи чи багаторазові прокльони десятків міліоннів людей ( а може і сотень міліонів - не тільки українці вас проклинають !!! ) - не більші від простої "абсолютної ненависті"
Це просто ненависть - ви і ваші нащадки - прокляті !
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21.03.2022 19:40 Відповісти
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