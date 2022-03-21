РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15652 посетителя онлайн
Новости За рубежом
52 498 189
Песков (1738) Россия (91236)

Песков пожаловался на "абсолютную ненависть ко всему российскому"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

песков

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков жалуется на беспрецедентное навязывание абсолютной ненависти ко всему российскому.

Слова Пескова цитируют росСМИ, сообщает Цензор.НЕТ.

"Ситуация, с которой мы сталкиваемся, беспрецедентна с точки зрения навязывания абсолютной ненависти ко всему российскому: будь то российские представительства, российские граждане, иностранные граждане - россияне по происхождению или языку", - сказал Песков.

Он добавил, что ненависть и притеснения порой представляют реальную угрозу жизни и здоровью русскоговорящих граждан.

"Поэтому, конечно, складывающиеся беспрецедентные условия требуют беспрецедентных решений", - подытожил Песков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия похоронила больше солдат, чем официально признала потери, - Резников

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+100
Ой! А что случилось?
показать весь комментарий
21.03.2022 14:37
+82
Вас, мразей, скоро по всему шарику будут пинками гонять.
показать весь комментарий
21.03.2022 14:39
+76
" хороший" кацап, дохлий кацап і по іншому вже не буде!!!Слава ЗСУ! Слава Нації!!!
показать весь комментарий
21.03.2022 14:38
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
А кто такие "россіяни за мовою"?
Кто-нибудь попробует объяснить тому nuд@расу, что если коренные немцы, владеющие португальским, будут с самого начала учить своего ребёнка говорить на португальском, то ребёнок вырастит и будет говорить на португальском, но кто в здравом уме назовёт его португальцем?

Но было бы очень неплохо, если бы русскоязычные украинцы учили своих детей говорить сначала на украинском, чтобы забрать у кацапских пропагандонов один из их любимых главных аргументов. Потом можно будет научить и английскому, и русскому, но говорить они будут, в основном, на украинском, переходя на иностранный язык только для общения с иностранцами.
показать весь комментарий
21.03.2022 14:52 Ответить
Здихайте на кожному кроці, вороже плем'я ви€бків неляканих
показать весь комментарий
21.03.2022 14:53 Ответить
Это они ещё не знают глубины беспрецедентности. Но почувствуют!
показать весь комментарий
21.03.2022 14:53 Ответить
Не тільки ненависть до всього маскальського, а й огидливість, омерзіння, бридкість до всього, пов"язаного з вбивцями, лжецями, злодійкуватими мародерами, тобто - підаросіянами.
П.С. Це не русофобія. Бо фобія - це боязнь. А їх тут не бояться, а презирають.
показать весь комментарий
21.03.2022 14:53 Ответить
А чого це в нього така пика крива? Похмуру коняку побачив? Чи дочка пожалілася. що нікуди поїхати не може?
показать весь комментарий
21.03.2022 14:54 Ответить
До того ж у російскої хвойди вус відклеївся.
показать весь комментарий
21.03.2022 16:33 Ответить
Привыкайте ! Вас еще лет 50 как минимум ненавидеть будут !
показать весь комментарий
21.03.2022 14:54 Ответить
Навіщо путін нав'язує всьому світу ненависть до всього російського?
показать весь комментарий
21.03.2022 14:54 Ответить
За что боролись, на то и напоролись
показать весь комментарий
21.03.2022 14:54 Ответить
Задача это собачки - врать. Брехать.
показать весь комментарий
21.03.2022 14:55 Ответить
Так. Та тут він неочікувано сказав правду.
показать весь комментарий
21.03.2022 14:59 Ответить
Скоро по всьому світу цапів будуть вбивати як мух.
показать весь комментарий
21.03.2022 14:56 Ответить
Збройні сили України за 26 днів активної фази російсько-української війни знищили чотири з 10 російських армій.
Наші війська на 26-у добу активної фази російсько-української війни знищили 11 батальйонів танків, 34 батальйони бойових броньованих машин, п'ять дивізіонів РСЗВ, 17 дивізіонів ствольної артилерії, майже п'ять авіаполків літаків і п'ять авіаполків вертольотів. Це загалом становить три комплекти ударних російських армій як оперативно-стратегічних з'єднань. Тобто, ми знищили три російські ударні армії й одну повітряну армію. Загалом чотири армії з 10, які є у Росії.
https://www.radiosvoboda.org/a/news-rosia-armii-znyshcheni-arestovych/31763237.html
показать весь комментарий
21.03.2022 14:56 Ответить
Це ж тількі квіточки, це ще не вся лавина зневаги на кацапів зійшла, вона ще набирає швидкості. Нічого, скоро так накриє, що мало не буде.
показать весь комментарий
21.03.2022 14:57 Ответить
Чудово!
Тобто усе йде так, як рашка цього заслуговує!
показать весь комментарий
21.03.2022 14:57 Ответить
В Італії кацапські самки вже скаржаться, що італійці якось не так на них дивляться та русофобію затєвают.

Сподіваюсь, що у Європі зараз стане великою ганьбою мати руZку самицю і чоловіки почнуть своїх какашниць відправляти з Італії, Греції та Франції на історичні болота у рідні єпєня.
показать весь комментарий
21.03.2022 14:58 Ответить
Тю, ***, а шо, Гитлера все любили?
показать весь комментарий
21.03.2022 14:58 Ответить
Пів европи були за німців, між іншим.
За кацапів тільки історично серби, а ще індія, венесуела. А, ну і Еритрея
Завдячуючи цій війні, дізнався, що в світі є така "країна" еритрея...
показать весь комментарий
21.03.2022 15:13 Ответить
показать весь комментарий
21.03.2022 14:59 Ответить
если при виде расеянина - дать ему с ноги в ипало - это проявление русофобии или жестокое обращение с животными ?
показать весь комментарий
21.03.2022 15:00 Ответить
це - аргумент, який вони розуміють.
показать весь комментарий
21.03.2022 15:41 Ответить
Это просто проявление нормального человеческого инстинкта.
показать весь комментарий
21.03.2022 17:52 Ответить
удівітєльна проста...
показать весь комментарий
21.03.2022 15:00 Ответить
А в 39 була ненависть до всього німецького. Дивний збіг ?
показать весь комментарий
21.03.2022 15:00 Ответить
Мы действительно ненавидим вас лютой ненавистью, и говорим вам -БУДЬТЕ ВЫ ПРОКЛЯТЫ !!!
показать весь комментарий
21.03.2022 15:01 Ответить
а це тільки початок!!! вяличие мусить отримати по непрілічію !!!!
показать весь комментарий
21.03.2022 15:02 Ответить
ахаха тварь редкая
показать весь комментарий
21.03.2022 15:02 Ответить
Як писав поет : "Убей русского "

Сколько раз тьі его увидиш
Столько раз тьі его убей .
показать весь комментарий
21.03.2022 15:03 Ответить
"Тому, звичайно, безпрецедентні умови, що складаються, вимагають безпрецедентних рішень ще більше чавити тракторами помідори, мермезан та гусьєй", - підсумував Пєсков.
показать весь комментарий
21.03.2022 15:04 Ответить
А что там русского??Одни гребанные орки!!!Вонючее *********!!
показать весь комментарий
21.03.2022 15:06 Ответить
Разбойник с большой дороги, участвует ли он в шайке или грабит в одиночку, равно остается грабителем; и нация, затевающая неправедную войну, есть не что иное, как большая шайка грабителей.

Франклин Бенджамин
показать весь комментарий
21.03.2022 15:07 Ответить
И ты, Песьков, неправ... (Откуда нипомню)
показать весь комментарий
21.03.2022 15:07 Ответить
"Отдайте мне мои деньгиии... я очень бедный, я год не был в бане...я старый - меня девушки не любят....
- обратитесь во всемирную лигу сексуальныз реформ"
(Ильф м Петров)
показать весь комментарий
21.03.2022 15:36 Ответить
показать весь комментарий
21.03.2022 15:39 Ответить
Закон Бумеранга, отримуєш те що сам іншим робиш. В кацапів ненависть до всіх народів. От і отримали по заслузі, що дуже радує.
показать весь комментарий
21.03.2022 15:07 Ответить
«Всякий русский в глубине души не любит ни одного иностранца»

Екатерина ВТОРАЯ
показать весь комментарий
21.03.2022 15:18 Ответить
Бо відчувають свою ущербність.
показать весь комментарий
21.03.2022 19:47 Ответить
Кричали про ущємлєніє узкоязичних? Отримали тепер. При чому самі довели до цього
показать весь комментарий
21.03.2022 15:09 Ответить
русофобія має стати новою релігією. русофобія спасе світ.
показать весь комментарий
21.03.2022 15:09 Ответить
русофобия полный рост 2 х рузге словили
показать весь комментарий
21.03.2022 15:10 Ответить
Каинова печать на роzии.
показать весь комментарий
21.03.2022 15:12 Ответить
Это они ещё не тусовались в вк, и не понимают русский язык. Как каждый день на протяжении многих лет русские ******** обзывали весь мир, для них все враги, всех хотят завоевать и убить, все дня них гейропецы или пендосы. Одно такое быдло алексей макеев, регулярно обзывало мексиканцев в лицо, его чуть не линчевали. Теперь русских будут презирать во всём мире.
показать весь комментарий
21.03.2022 15:14 Ответить
https://images.app.goo.gl/EcNpknhmPHJQiWha7
показать весь комментарий
21.03.2022 15:39 Ответить
Вот так должен выглядеть КАЖДЫЙ русский ВСЕГДА.
показать весь комментарий
21.03.2022 15:57 Ответить
Як знову доводить історія, росіяни це генетичне сміття, що залишилось внаслідок сторічної деградації генного матеріалу та масованого маніпулювння свідомістю. Проте не всі вони стовідсотково наші вороги.... кожен "двухсотий" росіянен -хороший та працює на нашу перемогу та Україну)))
показать весь комментарий
21.03.2022 15:15 Ответить
У-сю-сю-сю-сю. Моя зе зь ты мармышечка. Мой зе зь ты малышек-карупышек. И сё это тебя так обизяют, писюнонок? Всё лусское им кака, у-тю-тю. На сосиньку, у-зю-зю, сося скусная, ам-лям-лям!
...
насправді там трохи інша сося: 8=✊==Э
показать весь комментарий
21.03.2022 15:19 Ответить
если бы так просто во всём мире яды продавались, то как ржал лавров, уже давно бы началась реальная повсеместная травля руцких. но есть решения.
показать весь комментарий
21.03.2022 15:20 Ответить
план Хунти повернути москалів додому. Був час розкидати каміння настав час збирати.
Але москалі не дурні, най їх ненавидять обзивають сосками зараз взагалі з курячим послідом змішують, але вони відчувають себе у безпеці.
показать весь комментарий
21.03.2022 15:21 Ответить
Рашисты никак не могут за всю свою историю усвоить правила поведения для цивилизованных людей

"Золотое правило нравственности" -


ВСЕГДА ПОСТУПАЙ ТАК, КАК БЫ ТЫ ХОТЕЛ,
ЧТОБЫ ПОСТУПАЛИ С ТОБОЙ.

И.Кант
показать весь комментарий
21.03.2022 15:23 Ответить
"иностранные граждане - россияне по происхождению или языку" (c)
Что этот дегенерат несет, как можно быть россиянином по языку?
показать весь комментарий
21.03.2022 15:31 Ответить
Що, ось так просто, без причини почали кацапів ненавидити? Ніяких думок з цього приводу в талю брехливу тарганячу голову не приходе? Що є дія і є наслідки цієі діі
»Безпрецидентні заходи» це що - ваша обісрана «армія» чи може пуйла підеш та застрелиш?
показать весь комментарий
21.03.2022 15:31 Ответить
Те, кто затевают русофобию, вот это вот, вот это затевают все вот это... Кончай, Писков. У тебя косметичка уже давно отвалилась.
показать весь комментарий
21.03.2022 15:32 Ответить
решение осталось одно как можно быстрее кинуть ***** в яму и закопать...
показать весь комментарий
21.03.2022 15:32 Ответить
этот ***** намекает на ядерную войну?так сам же первый и сдохнет!
показать весь комментарий
21.03.2022 15:36 Ответить
Ну почему же? У нас, например, русских очень любят, правда не всех, а только каждого двухсотого, но зато очень искренно.
показать весь комментарий
21.03.2022 15:36 Ответить
"каждого двухсотого" ))))) !!!!
показать весь комментарий
21.03.2022 16:01 Ответить
смішной йоршик !

скоро замість "рашка" буде: "....." - одні пробєли !
показать весь комментарий
21.03.2022 15:38 Ответить
"совпадение? Не думаю..."
Письков, а чего ты ожидал?
показать весь комментарий
21.03.2022 15:40 Ответить
русскиє це як німці після війни !

звикайте, поки не "дерашизуємо" до останнього мокшарина
показать весь комментарий
21.03.2022 15:40 Ответить
"Тому, звичайно, безпрецедентні умови, що складаються, вимагають безпрецедентних рішень", - підсумував Пєсков.

Да! Дайошь железний занавес! Ради безопасности граждан РФ!
показать весь комментарий
21.03.2022 15:44 Ответить
А шож такоє піськов? Кто єто сдєлал? А ,твой бос хутін. Ви собі спокійно намалювали вольфсангеля на бойові машини і почали вбивати мирних людей. І чомусь нас не *******? Йой ! Що ж трапилося?!!!
показать весь комментарий
21.03.2022 15:46 Ответить
показать весь комментарий
21.03.2022 15:47 Ответить
за что боролась кацапонацистская мразь - на то и напоролась. хотели вЯличия - жрите теперь свое вЯличие полными ложками твари и не скулите.
показать весь комментарий
21.03.2022 15:47 Ответить
показать весь комментарий
21.03.2022 15:50 Ответить
Лобковые усы что-то недовольны. И почему это все рюзьке ненавидят? Может потому, что вы, расеянские ублюдки, - фашисты? Смерть российским 🐷 оккупантам!
показать весь комментарий
21.03.2022 15:50 Ответить
Наша русофобія поблажлива і недостатня !
показать весь комментарий
21.03.2022 15:52 Ответить
просто удивительное отношение к убийцам))
показать весь комментарий
21.03.2022 15:53 Ответить
А паскуда ти **** не знав чим це обернится? ви ізгоі дика орда.
показать весь комментарий
21.03.2022 15:54 Ответить
Безпрецендентне рішеня - зібрати всіх расєян на расєє.
Бажано щоб їм в цьому допомогли ВСІ країни світу!
показать весь комментарий
21.03.2022 15:54 Ответить
Как можно любить гавно?
показать весь комментарий
21.03.2022 16:03 Ответить
Что ты несёшь, усатый? Сегодня полдня шастали с женой по супермаркету в Кёлне, в полный голос говорили по-русски и ни один бюргер на нас даже не посмотрел косо! Вся эта фобия придумана вашей пропагандой, чтобы промывать имперскими помоями мозги убогим!
показать весь комментарий
21.03.2022 16:05 Ответить
Всьому свій час...
показать весь комментарий
21.03.2022 16:12 Ответить
а й справді чого б це? раССєя ж наймиролюбніша наZZія у світі. вони ж не обзивають всіх навколо хахлами, чурками, хачами, пєндосами, узкаглазимі, гейропейцями і т.д. і т.п....
показать весь комментарий
21.03.2022 16:07 Ответить
Так має бути до тих пір поки остання свинособака або руцкочєлюстноє не здохне
показать весь комментарий
21.03.2022 16:10 Ответить
також яке вони хочуть до себе ставлення, коли в них 'вєсь мір в труху' - це нац. доктрина? якщо виступаєш проти всього світу, то будь готовий, що весь світ виступить проти тебе!
показать весь комментарий
21.03.2022 16:10 Ответить
то есть РФ хочет ещё на кого-то напасть,типа "защищая русских" ???..так скоро русских гнать пинками начнут со всех стран...А русские туристы уже не смогут даже после войны куда-то поехать и чувствовать себя "на отдыхе"..
показать весь комментарий
21.03.2022 16:16 Ответить
Так і тримайте все російське разом з вірнопдданими в себе за парканом, щоб цією тухлятиною в світі взагали не воняло.
показать весь комментарий
21.03.2022 16:18 Ответить
А за что вас любить? Вы падлы, воры, убийцы, лжецы. Постоянно лжете и воображаете что вам должны верить. От вас никакой пользы цивилизации, только смерть и кровь.
показать весь комментарий
21.03.2022 16:22 Ответить
Квітів ви не дочекаєтесь, бо вам кацапам настане *****.
показать весь комментарий
21.03.2022 16:28 Ответить
Если ты родился на россии, значит что-то уже пошло не так...
показать весь комментарий
21.03.2022 16:37 Ответить
😳Тю.То ми ж с любовью!
Ми ж вас так любимо ненавидіти що ви даже не представляєте.😡
показать весь комментарий
21.03.2022 16:41 Ответить
Они (к@цапоцы) всегда любили ярлыки на другие нации навешивать (видимо от "доброты душевной"): беларусы - "бульб@ши", украинцы - "хохlы", поляки - "пшеки" и т.д. и т.п Все нации и народы - получили от затундренных прозвища, уничижительные и гнусные. А когда от унижения перешли к уничтожению и получая ответку - еще и возмущаются, выкатывая беньки от возмущения.
показать весь комментарий
21.03.2022 16:43 Ответить
Вас придурков по всему миру будут гонять как орду вонючую.
показать весь комментарий
21.03.2022 17:06 Ответить
Что посеешь - то и пожнешь! Сатанинская Z-армия в Украине что делает? Отож!!!
показать весь комментарий
21.03.2022 17:08 Ответить
Особенно ****** беспокоят *иноСтранные граждане*рашистского происхождения ,их собственные ********
показать весь комментарий
21.03.2022 18:09 Ответить
А хто ета сделал?
показать весь комментарий
21.03.2022 19:09 Ответить
абсолютної ненависті до всього російського Джерело: https://censor.net/ua/n3327342
Чи чи багаторазові прокльони десятків міліоннів людей ( а може і сотень міліонів - не тільки українці вас проклинають !!! ) - не більші від простої "абсолютної ненависті"
Це просто ненависть - ви і ваші нащадки - прокляті !
показать весь комментарий
21.03.2022 19:40 Ответить
Страница 2 из 2
 
 