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Песков пожаловался на "абсолютную ненависть ко всему российскому"
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков жалуется на беспрецедентное навязывание абсолютной ненависти ко всему российскому.
Слова Пескова цитируют росСМИ, сообщает Цензор.НЕТ.
"Ситуация, с которой мы сталкиваемся, беспрецедентна с точки зрения навязывания абсолютной ненависти ко всему российскому: будь то российские представительства, российские граждане, иностранные граждане - россияне по происхождению или языку", - сказал Песков.
Он добавил, что ненависть и притеснения порой представляют реальную угрозу жизни и здоровью русскоговорящих граждан.
"Поэтому, конечно, складывающиеся беспрецедентные условия требуют беспрецедентных решений", - подытожил Песков.
Топ комментарии
+100 Филипп Филиппович Преображенск
показать весь комментарий21.03.2022 14:37
+82 Alex Alex 5cd17512
показать весь комментарий21.03.2022 14:39
+76 Andrij Lembergskiy
показать весь комментарий21.03.2022 14:38
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Пожалуйста, подождите...
Кто-нибудь попробует объяснить тому nuд@расу, что если коренные немцы, владеющие португальским, будут с самого начала учить своего ребёнка говорить на португальском, то ребёнок вырастит и будет говорить на португальском, но кто в здравом уме назовёт его португальцем?
Но было бы очень неплохо, если бы русскоязычные украинцы учили своих детей говорить сначала на украинском, чтобы забрать у кацапских пропагандонов один из их любимых главных аргументов. Потом можно будет научить и английскому, и русскому, но говорить они будут, в основном, на украинском, переходя на иностранный язык только для общения с иностранцами.
П.С. Це не русофобія. Бо фобія - це боязнь. А їх тут не бояться, а презирають.
Наші війська на 26-у добу активної фази російсько-української війни знищили 11 батальйонів танків, 34 батальйони бойових броньованих машин, п'ять дивізіонів РСЗВ, 17 дивізіонів ствольної артилерії, майже п'ять авіаполків літаків і п'ять авіаполків вертольотів. Це загалом становить три комплекти ударних російських армій як оперативно-стратегічних з'єднань. Тобто, ми знищили три російські ударні армії й одну повітряну армію. Загалом чотири армії з 10, які є у Росії.
https://www.radiosvoboda.org/a/news-rosia-armii-znyshcheni-arestovych/31763237.html
Тобто усе йде так, як рашка цього заслуговує!
Сподіваюсь, що у Європі зараз стане великою ганьбою мати руZку самицю і чоловіки почнуть своїх какашниць відправляти з Італії, Греції та Франції на історичні болота у рідні єпєня.
За кацапів тільки історично серби, а ще індія, венесуела. А, ну і Еритрея
Завдячуючи цій війні, дізнався, що в світі є така "країна" еритрея...
Сколько раз тьі его увидиш
Столько раз тьі его убей .
Франклин Бенджамин
- обратитесь во всемирную лигу сексуальныз реформ"
(Ильф м Петров)
Екатерина ВТОРАЯ
...
насправді там трохи інша сося: 8=✊==Э
Але москалі не дурні, най їх ненавидять обзивають сосками зараз взагалі з курячим послідом змішують, але вони відчувають себе у безпеці.
"Золотое правило нравственности" -
ВСЕГДА ПОСТУПАЙ ТАК, КАК БЫ ТЫ ХОТЕЛ,
ЧТОБЫ ПОСТУПАЛИ С ТОБОЙ.
И.Кант
Что этот дегенерат несет, как можно быть россиянином по языку?
»Безпрецидентні заходи» це що - ваша обісрана «армія» чи може пуйла підеш та застрелиш?
скоро замість "рашка" буде: "....." - одні пробєли !
Письков, а чего ты ожидал?
звикайте, поки не "дерашизуємо" до останнього мокшарина
Да! Дайошь железний занавес! Ради безопасности граждан РФ!
Бажано щоб їм в цьому допомогли ВСІ країни світу!
Ми ж вас так любимо ненавидіти що ви даже не представляєте.😡
Чи чи багаторазові прокльони десятків міліоннів людей ( а може і сотень міліонів - не тільки українці вас проклинають !!! ) - не більші від простої "абсолютної ненависті"
Це просто ненависть - ви і ваші нащадки - прокляті !