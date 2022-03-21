Россия похоронила больше солдат, чем официально признала потери, - Резников
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Защитники и защитницы Украины уничтожили целый ряд российских танковых, десантно-штурмовых, инженерных и других подразделений, считавшихся "элитными".
Об этом пишет в фейсбуке министр обороны Украины Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.
"Прошло 25 дней обороны от российского нашествия. В Кремле уже не знают, как объяснять происходящее. Ведь за эти дни они похоронили в регионах россии больше солдат, чем официально признали свои потери", - написал он.
Резников отметил, что защитниками Украины с начала полномасштабного вторжения РФ уже сбиты почти 100 самолетов и 120 вертолетов, уничтожены почти 500 танков и полторы тысячи боевых бронированных машин россиян. Поэтому агрессоры вынуждены собирать по всему миру наемников и пытаться присоединить к войне Беларусь.
"Позиция нашей армии очень четкая – все захватчики получат жесткий отпор, кто бы и откуда бы они ни были. Мы это повторяли неоднократно", - подчеркнул Резников.
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Знают и сын и отец:
Увяз коготок в Украине -
Птичке двуглавой ******!
"Чекає кацапа ганьба й домовина
Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!"
Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
шойгу: Разніца во врємєні адин час...
Они реально тупые.
Когда русская мамаша видит своего сына на видео взятых в плен военных РФ, а власть РФ говорит, что "он в части", то она не верит своей власти.
Когда эта же власть говори ей, что "военные рф воюют не против Украины, а против нацистов", то она верит своей власти.
«Русский есть наибольший и наинаглейший лгун во всем свете». (A Russian is the greatest and the cheekiest of all liars in the world.) - Иван Тургенев
"Наиважнейшею приметою удачи русского народа есть его садистская жестокость". (The most important trait of the success of the Russian people is their sadistic brutality.) - Максим Горький
«Народ, который блуждает по Европе и ищет, что можно разрушить, уничтожить только ради развлечения». (People who roam across Europe in search of what to destroy and **********, only for the sake of gratification.) - Федор Достоевский
«Русские - народ, который ненавидит волю, обожествляет рабство, любит оковы на своих руках и ногах, любит своих кровавых деспотов, не чувствует никакой красоты, грязный физически и морально, столетиями живёт в темноте, мракобесии, и пальцем не пошевелил к чему-то человеческому, но готовый всегда неволить, угнетать всех и вся, весь мир. Это не народ, а историческое проклятие человечества» - И.С. Шмелёв.
просто так співпало, що все це сталося після 24.02.2022
"Поховали москаля край дороги, - видно руки, видно ноги, видно роги. Поховали москаля, як собаку, - видно руки, видно ноги, видно сраку..."
А сколько еще тех, чьи ****** по полям расбросаны?
Хоронить долго, а потом их когда-нибудь выкопают
и всем расскажут и покажут.