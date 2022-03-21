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Новости Война в Украине
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война (46696) Россия (91236) потери (3857) Резников (1167)

Россия похоронила больше солдат, чем официально признала потери, - Резников

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

россия,похороны

Защитники и защитницы Украины уничтожили целый ряд российских танковых, десантно-штурмовых, инженерных и других подразделений, считавшихся "элитными".

Об этом пишет в фейсбуке министр обороны Украины Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

"Прошло 25 дней обороны от российского нашествия. В Кремле уже не знают, как объяснять происходящее. Ведь за эти дни они похоронили в регионах россии больше солдат, чем официально признали свои потери", - написал он.

Резников отметил, что защитниками Украины с начала полномасштабного вторжения РФ уже сбиты почти 100 самолетов и 120 вертолетов, уничтожены почти 500 танков и полторы тысячи боевых бронированных машин россиян. Поэтому агрессоры вынуждены собирать по всему миру наемников и пытаться присоединить к войне Беларусь.

Также читайте: ВСУ передано 51 тыс. бронежилетов 4 класса защиты. Впереди еще много испытаний, - Резников

"Позиция нашей армии очень четкая – все захватчики получат жесткий отпор, кто бы и откуда бы они ни были. Мы это повторяли неоднократно", - подчеркнул Резников.
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Топ комментарии
+20
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21.03.2022 12:45
+14
Это только начало
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21.03.2022 12:42
+13
Та да- наші так розійшлися, що живими цих нЕлюдів не випустять.
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21.03.2022 12:44
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Бо то м'ясо, самки ще понароджують таких рабів для імперії ЗЛА.
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21.03.2022 12:42 Ответить
Это только начало
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21.03.2022 12:42 Ответить
Та да- наші так розійшлися, що живими цих нЕлюдів не випустять.
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21.03.2022 12:44 Ответить
Білорусам ще тільки війни не вистачає, а так уже все добре.
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21.03.2022 12:42 Ответить
Та хто там тіх орків рахує..
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21.03.2022 12:43 Ответить
Кацапов такие мелочи не волнуют. Им главное набить брюхо, нажраться бояры, да сделать подляку соседу.
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21.03.2022 12:43 Ответить
..а ті, "зайві 200ті", кацапи понавикопували у шахтах України
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21.03.2022 12:44 Ответить
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21.03.2022 12:45 Ответить
Мокша ****** дохне і це надихає
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21.03.2022 12:56 Ответить
Чухонск
********
Усть-*********

Если нужна помощь - Максим откликнется
Давайте все вместе позовем Максима... Ма-а-а... А не, здох Максим - да и йух с ним...
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21.03.2022 13:59 Ответить
Це фюрера не зупинить!
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21.03.2022 12:48 Ответить
От древних времен и доныне
Знают и сын и отец:
Увяз коготок в Украине -
Птичке двуглавой ******!

"Чекає кацапа ганьба й домовина
Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!"

Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
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21.03.2022 12:49 Ответить
путін: Пачєму мнє дакладивают о 500 погібшіх, а их 15000?
шойгу: Разніца во врємєні адин час...
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21.03.2022 12:49 Ответить
ІнфоВійська України/Ukraine

Они реально тупые.
Когда русская мамаша видит своего сына на видео взятых в плен военных РФ, а власть РФ говорит, что "он в части", то она не верит своей власти.
Когда эта же власть говори ей, что "военные рф воюют не против Украины, а против нацистов", то она верит своей власти.

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21.03.2022 12:49 Ответить
Цих кацапських виродків треба задушити в їхньому лепрозорії,зробивши "залізний занавіс"!Вони - орки,агресивні,аморальні,а тому повинні бути самі ж і вимерти.Їм тепер ніхто і куска хліба не дасть,бо волни вже прокажені,майже всі!
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21.03.2022 12:51 Ответить
А скількох закопали по різних канавах та ямах від снарядів, та спалили в крематоріях. Нікому не відомо.
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21.03.2022 12:51 Ответить
РосТВ на России потерь нет и никогда не будет, об этом сказали русские классики.

«Русский есть наибольший и наинаглейший лгун во всем свете». (A Russian is the greatest and the cheekiest of all liars in the world.) - Иван Тургенев

"Наиважнейшею приметою удачи русского народа есть его садистская жестокость". (The most important trait of the success of the Russian people is their sadistic brutality.) - Максим Горький

«Народ, который блуждает по Европе и ищет, что можно разрушить, уничтожить только ради развлечения». (People who roam across Europe in search of what to destroy and **********, only for the sake of gratification.) - Федор Достоевский

«Русские - народ, который ненавидит волю, обожествляет рабство, любит оковы на своих руках и ногах, любит своих кровавых деспотов, не чувствует никакой красоты, грязный физически и морально, столетиями живёт в темноте, мракобесии, и пальцем не пошевелил к чему-то человеческому, но готовый всегда неволить, угнетать всех и вся, весь мир. Это не народ, а историческое проклятие человечества» - И.С. Шмелёв.
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21.03.2022 12:52 Ответить
ну там ковід, дідівщина, дтп, сердцева недостатність з за любові до пуйла..

просто так співпало, що все це сталося після 24.02.2022
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21.03.2022 12:54 Ответить
земля стекловатой, тварям..
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21.03.2022 12:54 Ответить
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21.03.2022 12:59 Ответить
Ну, як не згадати нашу славетну українську пісню

"Поховали москаля край дороги, - видно руки, видно ноги, видно роги. Поховали москаля, як собаку, - видно руки, видно ноги, видно сраку..."
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21.03.2022 12:59 Ответить
Вивчаємо українську
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21.03.2022 13:01 Ответить
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21.03.2022 13:01 Ответить
И ГДЕ ИХНИЕ НЕПАБЕДИМЫЕ КОМБАЙНЁРЫ С ШАХТЁРАМИ ? ТАМ ЖЕ , ГДЕ И ТЕ КОГО ЗАКОПАЛИ В ДЛИННЫХ ТРАНШЕЯХ В 2014-М ГОДУ ?
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21.03.2022 13:05 Ответить
Пропавший без вести не считается мертвым,поэтому по их методике подсчета-все верно
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21.03.2022 13:11 Ответить
Задача українців зробити так, щоб їхні баби знову не нарожали
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21.03.2022 13:13 Ответить
Это потому что они рожают больше чем регестрируют.
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21.03.2022 13:13 Ответить
У москалів є вибір: або мочканути одне облізле *****, або ж самим дохнути. Схоже, цей вибір ними уже зроблено.
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21.03.2022 13:29 Ответить
О боженька, живих хоронять
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21.03.2022 13:41 Ответить
Так это те, которых домой хоронить привезли.
А сколько еще тех, чьи ****** по полям расбросаны?
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21.03.2022 14:05 Ответить
А сожгли в печах захваченного металлургического комбината - ещё больше.
Хоронить долго, а потом их когда-нибудь выкопают
и всем расскажут и покажут.
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21.03.2022 14:25 Ответить
НУ ОФІЦІЙНО РАШКА ВИЗНАЛА ДО 500 ЗАГИБЛИХ. ТО ПОХОВАЛА 550-600? ЧИ СКІЛЬКИ? ВИ ЯКОСЬ РЕДАГУЙТЕ ТЕКСТИ. А ТО МАТЕРІАЛ НІ ПРО ЩО...
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21.03.2022 14:35 Ответить
Главное , что если похоронят 2 млн солдат , а пропагандоны скажут, что погибло 100 солдат - вырожденцы поверят. Так они принимают всякую херню- власовскую колорадскую ленту , Z смысл которой никому не известен ( так обозначался блок в концлагерях , где сжигали узников) ни будут поклонятся и молится на грязный презерватив. Ничего не придумали для лечения бешенства - кроме отстрела ( бешенство заразное и не излечимое- кто не знает) .. Шизофрения в буйной форме лечится изоляцией ( клеткой). Есть надежда , что человечество это поймёт, жаль , что украинцы заплатят за понимание своими жизнями
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21.03.2022 14:51 Ответить
 
 