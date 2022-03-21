Росія поховала більше солдатів, ніж офіційно визнала втрат, - Резніков
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Захисники й захисниці України знищили цілу низку російських танкових, десантно-штурмових, інженерних та інших підрозділів, які вважалися "елітними".
Про це пише у фейсбуці міністр оборони України Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.
"Минуло 25 днів оборони від російської навали. У кремлі вже не знають, як пояснювати те, що відбувається. Адже за ці дні вони поховали у регіонах росії більше солдат, ніж офіційно визнали своїх втрат", - написав він.
Резніков відзначив, що оборонцями України від початку повномасштабного вторгнення РФ вже збито майже 100 літаків та 120 гелікоптерів, знищено майже 500 танків і півтори тисячі бойових броньованих машин росіян. Саме тому агресори змушені збирати по всьому світу найманців та намагатися долучити до війни Білорусь.
"Позиція нашої армії дуже чітка – усі загарбники отримають жорстку відсіч, хто б і звідки б вони не були. Ми це повторювали неодноразово", - наголосив Резніков.
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Усть-*********
Если нужна помощь - Максим откликнется
Давайте все вместе позовем Максима... Ма-а-а... А не, здох Максим - да и йух с ним...
Знают и сын и отец:
Увяз коготок в Украине -
Птичке двуглавой ******!
"Чекає кацапа ганьба й домовина
Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!"
Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
шойгу: Разніца во врємєні адин час...
Они реально тупые.
Когда русская мамаша видит своего сына на видео взятых в плен военных РФ, а власть РФ говорит, что "он в части", то она не верит своей власти.
Когда эта же власть говори ей, что "военные рф воюют не против Украины, а против нацистов", то она верит своей власти.
«Русский есть наибольший и наинаглейший лгун во всем свете». (A Russian is the greatest and the cheekiest of all liars in the world.) - Иван Тургенев
"Наиважнейшею приметою удачи русского народа есть его садистская жестокость". (The most important trait of the success of the Russian people is their sadistic brutality.) - Максим Горький
«Народ, который блуждает по Европе и ищет, что можно разрушить, уничтожить только ради развлечения». (People who roam across Europe in search of what to destroy and **********, only for the sake of gratification.) - Федор Достоевский
«Русские - народ, который ненавидит волю, обожествляет рабство, любит оковы на своих руках и ногах, любит своих кровавых деспотов, не чувствует никакой красоты, грязный физически и морально, столетиями живёт в темноте, мракобесии, и пальцем не пошевелил к чему-то человеческому, но готовый всегда неволить, угнетать всех и вся, весь мир. Это не народ, а историческое проклятие человечества» - И.С. Шмелёв.
просто так співпало, що все це сталося після 24.02.2022
"Поховали москаля край дороги, - видно руки, видно ноги, видно роги. Поховали москаля, як собаку, - видно руки, видно ноги, видно сраку..."
А сколько еще тех, чьи ****** по полям расбросаны?
Хоронить долго, а потом их когда-нибудь выкопают
и всем расскажут и покажут.