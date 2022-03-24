Українські воїни звільнили село Лук'янівка на Київщині. ВIДЕО
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Збройні сили України звільнили від російських окупантів село Лук’янівка на Київщині
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомив у телеграмі український військовий, заступник голови Кіровоградської облради Дмитро Лінько.
Він зазначив: "Знищено 40 окупантів, 9 БМП і 2 танки. Як розповів полонений окупант, якого захопили ЗСУ, у Лук‘янівці було близько 200 росіян. Частину ліквідували українські військові, інші загарбники втекли".
Топ коментарі
+27 Larissa Kora 56c14f78
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+25 GAL
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+15 Andrii Pushkarchuk
показати весь коментар24.03.2022 20:16
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Будь ласка, зачекайте...
Героям слава!
Тобто, зі 150 тисяч треба знищити 30...
Чи Вам вигідно, щоб Азов там поляг ?
Бо якщо Азов виживе, а сподіваюсь так і буде, то він з Вас багато спитає...
Звільняють села, містечка - низький уклін.
І в той же час - місто в лиці міського голови і військових, що неоднократно просить
конкретної допомоги і допомоги розблокування - цього не отримує. Одне місто, ключове причому.
Тут багато плачуть, що рівнина, погано доступити, тощо, але шановні - де ви були до цього....
На рахунок "Зроби ревізію мізкам." - хотілося б дуже помилятися,
але час - річ, яка завжди розкладає всі крапки над "і"...
A: Очевидно що громадянинові Зеленському, бо так звана денацифікаця є головною вимогою москви і саме громадянин Зеленський уперто домогається зустрічі з московським президентом.
Очень жаль погибших защитников Украины и их семьи. Мы будем помогать...
Загиблим захисникам світла пам'ять!