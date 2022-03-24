Українські воїни звільнили село Лук'янівка на Київщині. ВIДЕО

Збройні сили України звільнили від російських окупантів село Лук’янівка на Київщині

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомив у телеграмі український військовий, заступник голови Кіровоградської облради Дмитро Лінько.

Він зазначив: "Знищено 40 окупантів, 9 БМП і 2 танки. Як розповів полонений окупант, якого захопили ЗСУ, у Лук‘янівці було близько 200 росіян. Частину ліквідували українські військові, інші загарбники втекли".

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