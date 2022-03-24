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Українські воїни звільнили село Лук'янівка на Київщині. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Збройні сили України звільнили від російських окупантів село Лук’янівка на Київщині

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомив у телеграмі український військовий, заступник голови Кіровоградської облради Дмитро Лінько.

Він зазначив: "Знищено 40 окупантів, 9 БМП і 2 танки. Як розповів полонений окупант, якого захопили ЗСУ, у Лук‘янівці було близько 200 росіян. Частину ліквідували українські військові, інші загарбники втекли".

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+27
Слава ЗС України!
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24.03.2022 20:09
+25
Єто боковое прикріття яке оставили кацапи. Основне угрупування опройщло далі і счас товчетья в трикутнику Бровари Бориспіль в 15 км від цих міст. Там до 5-6 тисяч кацапів. А це наш удар в тил цієї групировки. Молодці хлопці- файно попрацювали. Фактично перерізали дорогу по якій це угрупування снабжалося.
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24.03.2022 20:24
+15
Україна переможе, бо інакше й бути не може! Ви кацапи надалі сцятися і сратися в штани будете при одному тільки слові - бандерівці! Слава Україні!
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24.03.2022 20:16
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Не пугайте народ заголовком хорошей новости ))
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24.03.2022 20:07 Відповісти
Если что 99% знают Лукьяновку как метро/микрорайон Киева, а не село на границе в Черниговской области
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24.03.2022 20:09 Відповісти
Спасибо, что заменили заголовок!!!
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24.03.2022 20:11 Відповісти
Слава ЗС України!
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24.03.2022 20:09 Відповісти
Так далі тримати! Усе буде Україна!
Героям слава!
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24.03.2022 20:09 Відповісти
Теперь нужно пройтись по домам и каждому жителю задать вопрос-пароль, для выявления диверсантов.
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24.03.2022 20:15 Відповісти
Україна переможе, бо інакше й бути не може! Ви кацапи надалі сцятися і сратися в штани будете при одному тільки слові - бандерівці! Слава Україні!
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24.03.2022 20:16 Відповісти
підрозділ чималий - 200 чол + техніка, але ж і залізли далеко
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24.03.2022 20:16 Відповісти
Єто боковое прикріття яке оставили кацапи. Основне угрупування опройщло далі і счас товчетья в трикутнику Бровари Бориспіль в 15 км від цих міст. Там до 5-6 тисяч кацапів. А це наш удар в тил цієї групировки. Молодці хлопці- файно попрацювали. Фактично перерізали дорогу по якій це угрупування снабжалося.
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24.03.2022 20:24 Відповісти
Розбігаються при знищенні 20%.
Тобто, зі 150 тисяч треба знищити 30...
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24.03.2022 20:54 Відповісти
ну они же не в одном месте стоят
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24.03.2022 23:02 Відповісти
Страшно подумать о судьбе сельских жителей, абсолютно лишенных защиты. Вот для чего нужно ополчение.
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24.03.2022 20:17 Відповісти
НАТО...наступальну зброю... нада.. !!! (заздалегідь дякуємо)
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24.03.2022 20:23 Відповісти
Это все хорошо...но где сволочь Шуфрич!
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24.03.2022 20:23 Відповісти
там где и мертветчук или портнов - зеленский всех отпустил это же его кореша
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24.03.2022 23:04 Відповісти
Разведчиком записался, говорят
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24.03.2022 23:48 Відповісти
Вперёд к победе ! Слава Украине !
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24.03.2022 20:26 Відповісти
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24.03.2022 20:26 Відповісти
Президенте - а коли буде Маріуполь звільнено ?
Чи Вам вигідно, щоб Азов там поляг ?
Бо якщо Азов виживе, а сподіваюсь так і буде, то він з Вас багато спитає...
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24.03.2022 20:28 Відповісти
У "перемовинах", що ведуться з агресором щодня, є якийсь пункт про "денацифікацію" (турецький міністр казав, що в української делегації щодо нього особливих питань не виникало). А полк «Азов» ось вже котрий день просить про допомогу.... 😢
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24.03.2022 20:34 Відповісти
Що за маячня? Вигідно щоб "Азов" поліг... Зроби ревізію мізкам.
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24.03.2022 20:35 Відповісти
Коло Києва вже 3 кола оборони зробили. І це добре.
Звільняють села, містечка - низький уклін.
І в той же час - місто в лиці міського голови і військових, що неоднократно просить
конкретної допомоги і допомоги розблокування - цього не отримує. Одне місто, ключове причому.
Тут багато плачуть, що рівнина, погано доступити, тощо, але шановні - де ви були до цього....
На рахунок "Зроби ревізію мізкам." - хотілося б дуже помилятися,
але час - річ, яка завжди розкладає всі крапки над "і"...
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24.03.2022 20:54 Відповісти
Кому вигідно щоб "Азов" поліг? Ви раділи збудованим дорогам, а не розбудові армії, а тепер умиваємося гіркими сльозами. Немає чим допомогти Маріуполю, асфальт з доріг, миттєво, не переробиш в ракети, ППО, літаки, ПТРК...
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25.03.2022 00:45 Відповісти
Q: Кому вигідно щоб "Азов" поліг?
A: Очевидно що громадянинові Зеленському, бо так звана денацифікаця є головною вимогою москви і саме громадянин Зеленський уперто домогається зустрічі з московським президентом.
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25.03.2022 10:48 Відповісти
Те, що Зе маніакально прагне зустрічі з Пу мене теж дивує, навіть скоріше бісе.
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25.03.2022 12:39 Відповісти
Слава героям!

Очень жаль погибших защитников Украины и их семьи. Мы будем помогать...
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24.03.2022 20:34 Відповісти
Господи, збережи нашіх воїнів, воїнів світла.
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24.03.2022 20:34 Відповісти
Супер!
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24.03.2022 21:16 Відповісти
Панове, я розумію, хороші новини, звільнені село, дохлі москалі... але це ж пи*десць який злив інформації декількахвилинним відео. Ми там то там то, в нас стільки то 200 І 300, ми сюди прийшли з такого то села, захопили те і те. Чи я не правий?
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24.03.2022 22:39 Відповісти
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24.03.2022 23:40 Відповісти
Се якась довоєнна світлина, майже всі морпіхи в камуфляжі «Дубок» зрадили Україну і перейшли на бік Москви, тому в спам негайно.
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25.03.2022 11:00 Відповісти
Кіровоградська область - досі від назви тіпає (( А ще цей заступник менше б базікав щодо назв...

Загиблим захисникам світла пам'ять!
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25.03.2022 01:00 Відповісти
на жаль, ця назва зафіксована в Конституції. Змінимо. Але це не на часі.
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25.03.2022 03:59 Відповісти
 
 