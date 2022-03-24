15 212 8
80% Ірпеня під контролем ЗСУ та тероборони, - мер Маркушин
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Збройні сили України та територіальна оборона контролюють 80% території Ірпеня. Втім, у місті є чимало ДРГ ворога та мародерів.
Про це в ефірі телемарафону "UA Разом" розповів мер міста Олександр Маркушин, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН.
Окупанти постійно обстрілюють Ірпінь з мінометів та "градів".
"По місту випустили вже 20 залпів по 10 касет", — сказав Маркушин.
За його словами, 80% Ірпеня контролюють підрозділи ЗСУ та територіальної оборони. Проте у місті є чимало диверсійних груп ворога та мародерів. Про них повідомляють самі місцеві жителі.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Із позитивного: вчора брат показував відео, де в машині по Ірпіню ідуть на Стоянку (де рашистський блокпост) вояки з нашої інтернаціональної бригади. Каже 100% британці, розмовляють як місцеві у Британії.