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80% Ірпеня під контролем ЗСУ та тероборони, - мер Маркушин

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ірпінь

Збройні сили України та територіальна оборона контролюють 80% території Ірпеня. Втім, у місті є чимало ДРГ ворога та мародерів.

Про це в ефірі телемарафону "UA Разом" розповів мер міста Олександр Маркушин, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН.

Окупанти постійно обстрілюють Ірпінь з мінометів та "градів".

"По місту випустили вже 20 залпів по 10 касет", — сказав Маркушин.

За його словами, 80% Ірпеня контролюють підрозділи ЗСУ та територіальної оборони. Проте у місті є чимало диверсійних груп ворога та мародерів. Про них повідомляють самі місцеві жителі.

Читайте: ЗСУ відкинули російських окупантів на 25-35 км на схід від Києва, - Пентагон

Автор: Ольга Лузан
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СЛАВА ВІЙСЬКУ!
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24.03.2022 08:04 Відповісти
Прогрес, 2 тижні назад 70% Ірпіня були нашими . Там у ті 20% русня нагнала стільки техніки (брат особисто бачив), що потрібно багато протитанкової зброї (свою техніку ми підігнати не можемо, бо всі мости знищені).
Із позитивного: вчора брат показував відео, де в машині по Ірпіню ідуть на Стоянку (де рашистський блокпост) вояки з нашої інтернаціональної бригади. Каже 100% британці, розмовляють як місцеві у Британії.
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24.03.2022 08:21 Відповісти
Брат поки перебував у Ірпіні, відстав від життя і не знав про інтернаціональну бригаду. Вийшов звідти, засів за телефон з новинами про Ірпінь. А тут такий разрив шаблону: видно, що авто їде по його Ірпіню (і недавно, бо видні сліди бомбардування), а вояки в авто розмовляють як британці (знає, бо працював у Лондоні).
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24.03.2022 08:47 Відповісти
Байрактари в поміч.
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24.03.2022 08:56 Відповісти
Слава ЗСУ.. Слава Ірпіню..
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24.03.2022 08:25 Відповісти
Британцам огромная благодарность за поддержку. Друг в беде, настоящий друг. Они смелая нация, если бы, не дай Бог, на ни напали, стояли бы до последнего. Французы и немцы сдались бы, чтобы не волноваться и не допустить разрушений. ИМХО
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24.03.2022 08:29 Відповісти
Бийте, наволоч, хлопці. І бережіть себе.
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24.03.2022 08:29 Відповісти
ЗСУ це воїни Бога
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24.03.2022 09:40 Відповісти
 
 