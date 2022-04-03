Українські воїни знищили ворожий танк. ВIДЕО

Воїни 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади одним пострілом знищили танк ворога.

Як передає Цензор.НЕТ, відео опубліковано у Facebook бригади.

"Кожен постріл точно в ціль! Отак працюють Січеславські протитанкісти", - йдеться у повідомленні.

На відео видно, як російський танк миттю спалахнув після ураження противотанковими засобами.

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