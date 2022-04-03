Українські воїни знищили ворожий танк. ВIДЕО
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Воїни 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади одним пострілом знищили танк ворога.
Як передає Цензор.НЕТ, відео опубліковано у Facebook бригади.
"Кожен постріл точно в ціль! Отак працюють Січеславські протитанкісти", - йдеться у повідомленні.
На відео видно, як російський танк миттю спалахнув після ураження противотанковими засобами.
Топ коментарі
+34 Garry Grant
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+29 SANDY
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+22 Ksenia VB
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Без персонального контакту на полі бою, або лише в незначних окремих випадках.
Це ж круто.
Як у фантастичних фільмах- налітає безжальна армія дронів і нищить все вже на підходах до кордону.
Было бы подобное в достаточном количестве-можна было бы похоронить все колонны противника на марше с расстояния от 15 км сидя где нибудь в квартире
https://www.youtube.com/watch?v=p_jw3L_kHWU
Після побачених звірств на Київщині люди настільки озлоблені, що бажають винищення всього цапського роду.
Видео - https://www.youtube.com/watch?v=yX0_ozJPg7M
тут прям сверху направляли
обычно стругна (это же она?) на земле запускали и вели ракету в танк
хотя не очень пойму, у танков вообще есть какая то защита?
читал что типа от наводящей оптики есть защита вроде
и плюс средства обнаружения оптики есть чтобы определять точки с птрк
но что то похоже у рашен армии мало это на вооружении
а только красиво на бумаге
@_Fashington
·
15 ч
Конашенков: ВС России с начала спецоперации уничтожили 125 украинских самолётов.
2 раза уничтожить все самолёты Украины - это под силу только "второй армии мира"
но роssийские военные оооочень сильно стали врать давно
если в войне в чечне еще можно было врать нагло
т.к. мир вообще почти ничего не знал что там происходит
то уж сейчас так нагло врать это очень тупо
125 самолетов...
там столько больших цифр называют нереально просто
столько самолетов вертолетов нет на вооружение у всу
а вот то что 600 танков подбито и где то 100 вертолетов и самолетов
похоже на правду, учитывая что они идут в атаку
а у украинцев есть javelin, nlaw, stinger и свои птрк пзрк еще плюс (еще плюс пво)
могли бы тоже врать что уничтожили 100 буков, но я видел то ли 1 2 толи 2 всего бука
цифру (именно про бук, думаю их там мало относительно остального)
Наигрались дебилы в WoT?)))
Самый лучший танк это Стугна)