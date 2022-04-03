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Українські воїни знищили ворожий танк. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Воїни 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади одним пострілом знищили танк ворога.

Як передає Цензор.НЕТ, відео опубліковано у Facebook бригади.

"Кожен постріл точно в ціль! Отак працюють Січеславські протитанкісти", - йдеться у повідомленні.

На відео видно, як російський танк миттю спалахнув після ураження противотанковими засобами.

Дивіться також: "Опізнати когось буде важко": ЗСУ показали, як "зустрічали" російських окупантів в Дмитрівці під Києвом. ВIДЕО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+34
Приехали...сгорели...уехали в мешке в лучшем случае. Так проходит жизнь кацапа.
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03.04.2022 10:37
+29
варіант був - але асфальт переміг здоровий глузд
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03.04.2022 10:42
+22
Можна дивитись вічно...
Після побачених звірств на Київщині люди настільки озлоблені, що бажають винищення всього цапського роду.
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03.04.2022 10:42
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Приехали...сгорели...уехали в мешке в лучшем случае. Так проходит жизнь кацапа.
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03.04.2022 10:37 Відповісти
Я от собі думаю... як і чи можна зробити такі оборонні системи , щоб знищувати ворога знаходячись за пультом управління ? В тотальному розумінні ?
Без персонального контакту на полі бою, або лише в незначних окремих випадках.
Це ж круто.
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03.04.2022 10:37 Відповісти
це називається "абсолютна зброя"
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03.04.2022 10:41 Відповісти
Хочу таку
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03.04.2022 11:29 Відповісти
можна, але це все недешево, тобто ми можемо собі на це дозволити але не зможемо дозволити на олігархів і їхніх посіпак, з русофілами в нашому суспільстві це теж несумісне, бо ці курви виїдають нам серце а потім серуть в душу.
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03.04.2022 10:41 Відповісти
Безпека справа недешева. Але я думаю, що українці готові в неї вкладатись.
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03.04.2022 11:28 Відповісти
варіант був - але асфальт переміг здоровий глузд
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03.04.2022 10:42 Відповісти
Точніше дерібан слуг і зе на великому годівництві!
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03.04.2022 10:48 Відповісти
"хуже нє будєт, какая разніца, свати" перемогли Армію, Мову, Віру.
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03.04.2022 10:59 Відповісти
Беспилотники
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03.04.2022 10:42 Відповісти
Дрони, безпідотникі. Вже є.
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03.04.2022 10:49 Відповісти
Відкрию вам таємницю. 90+% бойових дій прямо зараз у нас відбуваються без персонального контакту на полі бою. Майже всю роботу виконують дрони+артилерія. Також помітна робота ПТУРів. Які теж дистанційні і навіть з віддаленим пультом, як та ж "Стугна".
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03.04.2022 10:55 Відповісти
Я знаю, що так. Але треба більш масово.
Як у фантастичних фільмах- налітає безжальна армія дронів і нищить все вже на підходах до кордону.
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03.04.2022 11:27 Відповісти
была разработана система ЧЕРНЫЙ ДЯТЕЛ-зарезана на корню толи яныком,толи гниломордником не помню точно.
Было бы подобное в достаточном количестве-можна было бы похоронить все колонны противника на марше с расстояния от 15 км сидя где нибудь в квартире
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03.04.2022 12:20 Відповісти
так чтоли? и недорого
https://www.youtube.com/watch?v=p_jw3L_kHWU
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03.04.2022 13:27 Відповісти
зброя майбутнього
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03.04.2022 18:16 Відповісти
мабудь розроблять також ПВО в вигдяді шлема з зеніткой
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03.04.2022 18:18 Відповісти
як горить вогонь, як тече вода, як херачать москаля
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03.04.2022 10:40 Відповісти
Можна дивитись вічно...
Після побачених звірств на Київщині люди настільки озлоблені, що бажають винищення всього цапського роду.
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03.04.2022 10:42 Відповісти
Мнимое "величие" России рассыпается по всем направлениям...
Видео - https://www.youtube.com/watch?v=yX0_ozJPg7M
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03.04.2022 10:40 Відповісти
интересно
тут прям сверху направляли
обычно стругна (это же она?) на земле запускали и вели ракету в танк

хотя не очень пойму, у танков вообще есть какая то защита?
читал что типа от наводящей оптики есть защита вроде
и плюс средства обнаружения оптики есть чтобы определять точки с птрк

но что то похоже у рашен армии мало это на вооружении
а только красиво на бумаге
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03.04.2022 10:41 Відповісти
Легендарная и не победимая😁☠🐔
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03.04.2022 10:44 Відповісти
Есть,но "полный фарш" стоит как сам танк,и (самое главное!) этот запас защиты не бесконечен!
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03.04.2022 10:52 Відповісти
Коррупция в росєйскай фєкалії сыграла нам на руку.
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03.04.2022 11:00 Відповісти
Красіво
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03.04.2022 10:42 Відповісти
Жареных бурят мало не бывает
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03.04.2022 10:44 Відповісти
Смачного, фашизоїди кацапські
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03.04.2022 10:51 Відповісти
Вашингтонский Обком


@_Fashington

·
15 ч



Конашенков: ВС России с начала спецоперации уничтожили 125 украинских самолётов.
2 раза уничтожить все самолёты Украины - это под силу только "второй армии мира"
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03.04.2022 10:54 Відповісти
во время войны принято врать конечно
но роssийские военные оооочень сильно стали врать давно
если в войне в чечне еще можно было врать нагло
т.к. мир вообще почти ничего не знал что там происходит
то уж сейчас так нагло врать это очень тупо
125 самолетов...
там столько больших цифр называют нереально просто
столько самолетов вертолетов нет на вооружение у всу

а вот то что 600 танков подбито и где то 100 вертолетов и самолетов
похоже на правду, учитывая что они идут в атаку
а у украинцев есть javelin, nlaw, stinger и свои птрк пзрк еще плюс (еще плюс пво)

могли бы тоже врать что уничтожили 100 буков, но я видел то ли 1 2 толи 2 всего бука
цифру (именно про бук, думаю их там мало относительно остального)
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03.04.2022 11:02 Відповісти
З усіх фото і відео розбитої техніки роблю висновок: нам, як і американцям потрібно ставити на легку броню безповітряні "каркасні " шини. Від звичайних потрібно вже відмовлятись.
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03.04.2022 10:57 Відповісти
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03.04.2022 11:05 Відповісти
Ну чё?
Наигрались дебилы в WoT?)))
Самый лучший танк это Стугна)
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03.04.2022 11:15 Відповісти
 
 