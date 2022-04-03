Рашисти обстріляли Очаків - є загиблі і поранені. ВIДЕО
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Унаслідок ранкового обстрілу Очакова на Миколаївщині є поранені і загиблі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у фейсбуці заступник Очаківського міського голови Олексій Васьков.
"Сьогодні по Очакову було нанесено декілька ударів, хаотичних, переважно по населенню нашого міста. Є у нас жертви, є поранені, є загиблі", - сказав Васьков у відеозверненні.
Він нагадав, що не варто виходити на вулицю, виглядати у вікна і тим більше вилазити на дах під час обстрілів, щоб побачити, що відбувається.
За його словами, піротехніки продовжують пошук та знешкодження вибухонебезпечних частин снарядів.
Топ коментарі
+27 oleg1966
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+8 Cennadiy
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Клован же создал только ролик с игрой на пианино.
Во-первых, расходы на армию при Зеленском были с каждым годом больше, чем любым предыдущим, можешь таки погуглить. Во-вторых, когда стали явным признаки вторжения, можно хоть обосраться и повышать расходы хоть в тысячу раз, но поздно.
В третьих, у нас не диктатура Зеленского, а он сам сугубо гражданский. За оборону много лет отвечают в том числе конкретные ведомости, в том числе РНБО, Верховна Рада. Т.е. ты хочешь сказать, у нас была мощнейшая армия, а Зеленский пришел в 2019 и всю армию разрушил строительством дорог? Может это еще скажешь Валерию Залужному, главнокомандующему ВСУ и члену РНБО, ты же у нас эксперт?
P.S. Я. кстати за Зеленского не голосовал. А зря.
Вова не только не сделал ничего для ее укрепления, наоборот, всеми силами снижал ее обороноспособность и мотивацию, увольнял и сажал толковых командиров.
И ещё лично похерил гособоронзаказ.
Вова должен быть осуждён за госизмену