Рашисти обстріляли Очаків - є загиблі і поранені. ВIДЕО

Унаслідок ранкового обстрілу Очакова на Миколаївщині є поранені і загиблі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у фейсбуці заступник Очаківського міського голови Олексій Васьков.

"Сьогодні по Очакову було нанесено декілька ударів, хаотичних, переважно по населенню нашого міста. Є у нас жертви, є поранені, є загиблі", - сказав Васьков у відеозверненні.

Він нагадав, що не варто виходити на вулицю, виглядати у вікна і тим більше вилазити на дах під час обстрілів, щоб побачити, що відбувається.

За його словами, піротехніки продовжують пошук та знешкодження вибухонебезпечних частин снарядів.

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