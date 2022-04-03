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Миколаївська область (1843) Очаків (186)

Рашисти обстріляли Очаків - є загиблі і поранені. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Унаслідок ранкового обстрілу Очакова на Миколаївщині є поранені і загиблі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у фейсбуці заступник Очаківського міського голови Олексій Васьков.

"Сьогодні по Очакову було нанесено декілька ударів, хаотичних, переважно по населенню нашого міста. Є у нас жертви, є поранені, є загиблі", - сказав Васьков у відеозверненні.

Він нагадав, що не варто виходити на вулицю, виглядати у вікна і тим більше вилазити на дах під час обстрілів, щоб побачити, що відбувається.

За його словами, піротехніки продовжують пошук та знешкодження вибухонебезпечних частин снарядів.

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Топ коментарі
+27
Вместо того что бы все деньги тратить на оборону, зеленые клоуны вкатывали их в дороги. А их предупреждали им кричали что война будет и дороги не первое дело. Вот и результат.Ни ПВО в достатке,ни систем залпового огня ни танков
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03.04.2022 22:16
+10
Об этом все говорили весь 2021 год дурашка Не мели херню
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03.04.2022 22:29
+8
Вся страна в едином порыве несколько лет вопила, что дорог нет, по Украине ездить нельзя, постройте нам дороги! Зеленский в вполне мирное время построил дороги, а теперь все диванные эксперды зарядили про "деньги в дороги". Покажи свой пост в 2019-21 г, где ты говорил, что надо делать ракеты, а не дороги?
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03.04.2022 22:22
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03.04.2022 22:11 Відповісти
Вместо того что бы все деньги тратить на оборону, зеленые клоуны вкатывали их в дороги. А их предупреждали им кричали что война будет и дороги не первое дело. Вот и результат.Ни ПВО в достатке,ни систем залпового огня ни танков
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03.04.2022 22:16 Відповісти
Вся страна в едином порыве несколько лет вопила, что дорог нет, по Украине ездить нельзя, постройте нам дороги! Зеленский в вполне мирное время построил дороги, а теперь все диванные эксперды зарядили про "деньги в дороги". Покажи свой пост в 2019-21 г, где ты говорил, что надо делать ракеты, а не дороги?
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03.04.2022 22:22 Відповісти
Об этом все говорили весь 2021 год дурашка Не мели херню
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03.04.2022 22:29 Відповісти
У тебя ответ, как от министерства обороны рф. Конкретнее можешь ответить, кто, где, когда протестовал против строительства дорог? Может, ты, покажи? И когда начали строить дороги, в 2021 разве?
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03.04.2022 22:44 Відповісти
Грокодиле, а ти можеш показати, де саме вся страна вопила?
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03.04.2022 22:52 Відповісти
Ты подован чего, если ты уже по именам аргументы приводишь? Да каждый первый автомобилист. может тебе все ссылки видео дать, где дороги и власти ругают, в гугле забанили? Что само интересно, я лично не автомобилист, и про дороги, когда их строили был в какой-то степени рад, но без фанатизма, про войну и ракеты, естественно не думал, как и ты и большая часть тех, которые это сейчас пишут - сейчас это попросту глупо и контрпродуктивно.
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03.04.2022 23:07 Відповісти
Тільки повні ідіоти не думали під час дерибану ковідних грошей на дороги і про сам ковід, іпро відмову від оборонного замовлення, про припинення виготовлення бронежилетів і касок і т д.
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03.04.2022 23:23 Відповісти
Гімна на лопаті, якщо не наздоганяєш. Коли вмієш користуватись гуглом, то теж легко знайдеш безліч матеріалів про попередження вторгнення та про вимоги збільшення витрат на армію. І не треба маніпулювати, протиставляючи міфічне "вся страна орала" з бездоказовим "которые пишут, не думали о ракетах", бо це саме і є відверта маніпуляція. А з такими закидонами тобі краще йти в кафе У дяди Вани, саме там ********** порівнювати м'яке з теплим.
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04.04.2022 01:24 Відповісти
До речі, про контрпродуктивність. Якщо в країні низький процент онкохворих, це зовсім не означає, що онкологічні клініки треба будувати в останню чергу. Робити вигляд, що не існує пріоритетності нагальних та невідкладних потреб - контрпродуктивно. А чому саме дороги - не надто складна загадка.
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04.04.2022 01:53 Відповісти
страна вопила -это несвидомое население. если правда, что глава ЦРУ в январе положил на стол нашему верховному главнокомандующему копию приказа ***** начать войну, с четким планом наступления по направлениям и даты, вопрос-почему ничего не делали.
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04.04.2022 10:17 Відповісти
так папередник всё ПВО и РСЗО и танки сделал до 2019. и склады тоже.... сберёг.
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04.04.2022 05:30 Відповісти
Президент Порошенко создал армию, которая сейчас бьется.
Клован же создал только ролик с игрой на пианино.
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04.04.2022 10:29 Відповісти
ведь я же так и написал "папередник всё ПВО и РСЗО и танки сделал до 2019. и склады тоже.... сберёг." а клован - только лично ты.
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05.04.2022 02:50 Відповісти
Cennadiy йди на х......!

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03.04.2022 22:51 Відповісти
"Коли вмієш користуватись гуглом, то теж легко знайдеш безліч матеріалів про попередження вторгнення та про вимоги збільшення витрат на армію"
Во-первых, расходы на армию при Зеленском были с каждым годом больше, чем любым предыдущим, можешь таки погуглить. Во-вторых, когда стали явным признаки вторжения, можно хоть обосраться и повышать расходы хоть в тысячу раз, но поздно.
В третьих, у нас не диктатура Зеленского, а он сам сугубо гражданский. За оборону много лет отвечают в том числе конкретные ведомости, в том числе РНБО, Верховна Рада. Т.е. ты хочешь сказать, у нас была мощнейшая армия, а Зеленский пришел в 2019 и всю армию разрушил строительством дорог? Может это еще скажешь Валерию Залужному, главнокомандующему ВСУ и члену РНБО, ты же у нас эксперт?
P.S. Я. кстати за Зеленского не голосовал. А зря.
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04.04.2022 02:27 Відповісти
Сегодня воюет армия, созданная Порохом.
Вова не только не сделал ничего для ее укрепления, наоборот, всеми силами снижал ее обороноспособность и мотивацию, увольнял и сажал толковых командиров.
И ещё лично похерил гособоронзаказ.
Вова должен быть осуждён за госизмену
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04.04.2022 10:34 Відповісти
 
 