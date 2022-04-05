Обстріл Миколаєва російськими ракетами. ВIДЕО
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Керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім оприлюднив кадри обстрілу міста Миколаєва російськими ракетами.
Як інформує Цензор.НЕТ, кадри він опублікував у телеграмі.
"Щодня ці брехливі та цинічні тварюки вбивають мешканців мого рідного Миколаєва, а потім звітують нібито про ліквідацію військових об'єктів. Ми знайдемо кожного з вас. Жодне людське життя не зійде вам з рук", - написав Кім.
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