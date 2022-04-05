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Миколаїв (1340) обстріл (21411) ракети (2848) Кім Віталій (451)

Обстріл Миколаєва російськими ракетами. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім оприлюднив кадри обстрілу міста Миколаєва російськими ракетами.

Як інформує Цензор.НЕТ, кадри він опублікував у телеграмі.

"Щодня ці брехливі та цинічні тварюки вбивають мешканців мого рідного Миколаєва, а потім звітують нібито про ліквідацію військових об'єктів. Ми знайдемо кожного з вас. Жодне людське життя не зійде вам з рук", - написав Кім. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Миколаєві внаслідок обстрілів у понеділок загинули 10 людей, зокрема дитина, - мер Сєнкевич

Автор: Роман Свиридович
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05.04.2022 01:55 Відповісти
Тримайся дорогий Миколаїв. Стільки друзів там
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05.04.2022 02:07 Відповісти
Ось такий руській мір.
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05.04.2022 05:38 Відповісти
хочется таки спросить у гидранта - кто выступил инициатором или отдал приказ за уборку танковых заграждений и разминирование входа в крым? нет желания у гидранта выступить по этому поводу по телевидению и объяснить суть? "благодаря разминированию" Николаев, Херсон, Мариуполь, Бердянск в каком состоянии? гидрант, ау... не надо общаться с президентом колумбии... ответь на два простых вопроса... или "великий разсветчик подпулькофник арестович" снова организовал стрельбу возле офиса пердизента?
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05.04.2022 06:10 Відповісти
Тоді треба розказати всі секрети : починати треба з Оману,бєню передати американському правосуддю,звідки взявся портнов ііі т.і.
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05.04.2022 06:26 Відповісти
 
 