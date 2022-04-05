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У Генштабі показали Гостомель після звільнення від окупантів. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Генеральному штабі Збройних сил України показали, який вигляд має Гостомель після звільнення від російських окупантів.

Як передає Цензор.НЕТ, відео опубліковано у Facebook Генштабу.

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Автор: Наталя Джума
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Може досить концентруватися тільки на Бучі і Гостомелі?
Так, це трагедія... але світ вже побачив це і реакція пішла...
Але війна не закінчилась і є нові пріоритети, такі як Південь і Схід.
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05.04.2022 07:40 Відповісти
Вы абсолютно правы с точки зрения прогматизма. Но эмоционально, Буча и Гостомель ещё долго будет кровоточащей раной!
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05.04.2022 07:46 Відповісти
животные
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05.04.2022 08:26 Відповісти
террористы Раши будут презренны на каждом см нашей Планеты,умрите суки в рабстве и деградации,погрузитесь во тьму навеки,ненавижу,презираю,Проклинаю.Слава Украине,!Слава непобедимой украинской армии.
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05.04.2022 08:52 Відповісти
Саме страшне, що це тільки перші факти. Скільки їх ще буде... Пекла для нелюдів замало. А нам знадобиться багато рук щоб навести лад в Неньці. І ме це зробимо! А наразі, борони Боже наших захисників
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05.04.2022 09:05 Відповісти
 
 