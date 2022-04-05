У Генштабі показали Гостомель після звільнення від окупантів. ВIДЕО

У Генеральному штабі Збройних сил України показали, який вигляд має Гостомель після звільнення від російських окупантів.

Як передає Цензор.НЕТ, відео опубліковано у Facebook Генштабу.

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