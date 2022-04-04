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Ірпінь (320) мародерство (313) Буча (498) Гостомель (110) Федоров Михайло (546) воєнні злочини (1573)

Надсилайте знімки російських вбивць. Технології дозволяють знайти кожного, - Федоров закликав допомогти знайти росіян, що коїли звірства в Бучі. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Міністр цифрової трансформації Федоров стверджує, що більшість з росіян убивць, що скоювали звірства у Бучі, Гостомелі, Ірпені вже знайдені за допомогою штучного інтелекту.

Як інформує Цензор.НЕТ, Михайло Федоров у своєму Telegram опублікував фото офіцерe спецназу армії РФ Артема Лазарева, який відправляє награбоване своїй сім'ї.

Надсилайте знімки російських вбивць. Технології дозволяють знайти кожного, - Федоров закликав допомогти знайти росіян, що коїли звірства в Бучі 01

"Вони грабували та вбивали мирних людей у ​​Бучі, Ірпені, Гостомелі… і після цього відправляли все награбоване своїм сім'ям. Їхні обличчя зафіксувала камера в офісі служби доставки в Білорусі. Більшість цих убивць вже знайдено завдяки штучному інтелекту. Ще сотні фотографій та відео з обличчями зараз в обробці. Буде знайдено кожного, хто вбивав ні в чому невинних українців у нас вдома", - пише Федоров.

Також, очільник мінцифри звернувся до всіх мешканців Київської області, до мешканців Бучі, Ірпеня, Гостомеля.

"Надсилайте сюди @ruskie_vbyvtsi фото/відео вбивць російської армії, піднімайте камери спостереження, які встигли зафіксувати їхні обличчя, підніміть відео та фото, які вдалося зробити. Ми ніколи цього не вибачимо. Технології дозволять знайти кожного", - закликав Федоров усіх українців долучитись до пошуку росіян-вбивць.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бучанські кати: журналісти ідентифікували російських злочинців, які чинили військові злочини в Бучі. ВIДЕО
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Топ коментарі
+26
Публицист Александр Невзоров:

«В Буче обнаружены новые залежи трупов. Эта война разрушит все мифы о «русском солдате». Первым рухнет миф под названием «Василий Теркин». С этим образом прощаться будет больновато. Но кто же виноват, что вы бездумно и послушно заглотили эту фальшивку?

«Теркин» - это изощренная, особо успешная пропаганда совкового изготовления. Она стала частью «культурного кода». Если бы не война в Украине, «Теркин» в этом «коде» прожил бы еще долгие годы. Теперь с «Василием» придется прощаться.

Харьков, Мариуполь, Буча - открыли истинное лицо русского солдата. Вряд ли оно сильно изменилось с «теркинских» времен. ВСЕМ, кто хочет понять суть происшедшего в Буче. Очень рекомендую прочесть знаменитые мемуары ветерана Второй мировой Леонида Рабичева «Война все спишет». Читать больно, тяжело и блевотно. Впрочем, правда всегда штука безрадостная».
показати весь коментар
04.04.2022 21:01
+23
Сегодня мы публикуем данные тех, кто больше всех отличился - отправив от 50 до 450 кг., в том числе, краденных у украинцев вещей.

▪️Коваленко Евгений Евгеньевич отправил в Рубцовск 450 кг. инструментов, музыкальные колонки, стол, палатку и так далее. Телефон: +79130213100

▪️Лазарев Артем Петрович отправил в Рубцовск 255 кг. запчастей и электросамокат. Телефон: +79132257343

▪️Николаев Павел Александрович отправил в Рубцовск 205 кг. инструментов, телевизор и кресло. Телефон: +79235652819

▪️Сердцев Андрей Николаевич отправил в Рубцовск 150 кг. инструментов, вещей и телевизор. Телефон: +79831816692

▪️Валиев Георгий Муратович отправил в Рубцовск 150 кг. инструментов и вещей. Телефон: +79133660555

▪️Степанов Николай Николаевич отправил в Уссурийск 140 кг. запчастей и кондиционеров. Телефон: 89146747822

▪️Канболатов Эльдар Арсланович отправил в Рубцовск 140 кг. инструментов и одежды. Телефон: +79230096646

▪️Жуковский Роман Александрович отправил в Рубцовск 130 кг. инструментов, вещей и телевизор. Телефон: +79133615429

▪️Чучалин Евгений Викторович отправил в Рубцовск 100 кг. инструментов, вещей и несколько телевизоров. Телефон: +79230018617

▪️Волощук Иван Иванович отправил в Рубцовск 95 кг. инструментов, вещей и телевизор. Телефон: +79627939791 (номер жены/матери)

▪️Колоцей Сергей Александрович отправил в Ульяновск 90 кг. крышку багажника. Телефон: +79378814554 (номер родственника)

▪️Юшин Владимир Сергеевич отправил в Читу 85 кг. одежды. Телефон: +79243830515

▪️Григорян Артур Ашотович отправил в Горняк 60 кг. вещей, аккумуляторов и запчастей для ПК. Телефон: +79831066239

▪️Шулайкин Николай Николаевич отправил в Биробиджан 60 кг. одежды и рыболовных принадлежностей. Телефон: +79142155101

▪️Дацюк Иван Андреевич отправил в Рубцовск 60 кг. одежды. Телефон: +79137976731

▪️Кузьмин Игорь Сергеевич отправил в Рубцовск 50 кг. инструментов и вещей. Телефон: +79236497934

Просим передать данную информацию СБУ. А мы продолжаем собирать, проверять и публиковать данные военных преступников.

Данные и подробности также читайте тут

Информацию приводим и на английском языке

@Hajun_BY
показати весь коментар
04.04.2022 21:01
+18
В связи с большими потерями личного состава в 35 и 36 общевойсковых армиях, проведение парада в Восточном военном округе под угрозой срыва. Так, в ходе боев на территории Украины воинские части - запланированные участники будущего парада, по состоянию на апрель месяц имеют следующие потери: в 35 общевойсковой армии: полностью уничтожена батальонная тактическая группа из состава 38 отдельной мотострелковой бригады (в/ч 21720, Екатеринославка); батальонная тактическая группа из состава 69 отдельной бригады прикрытия (в/ч 61424, Бабстово) потеряла больше 50% личного состава; батальонная тактическая группа из состава 64 отдельной мотострелковой бригады (в/ч 51460, Князе-Волконское) потеряла более 60% личного состава и была выведена на территорию Белоруссии для восстановления. Тяжело ранен заместитель командира бригады; в 36 общевойсковой армии: две батальонные тактические группы из состава 37 отдельной мотострелковой бригады (в/ч 69647, Кяхта) в ходе боевых действий в районе Макарова (Киевская обл.) из белее чем 1500 военнослужащих, потеряли около 50% личного состава, очень много солдат получили ранения разной степени тяжести. Командира бригады полковника Медведева Юрия переехали танком; реактивный артиллерийский дивизион 30 артиллерийской бригады (в/ч 62048, Улан-Удэ), в боевых действия на территории Украины потерял более половины личного состава. Командир дивизиона пребывает в тяжёлом состоянии в Гомельском областном клиническом госпитале (Беларусь). Местным врачам пока не удаётся вытянуть осколок с бедра командира дивизиона поскольку существует риск ампутации ноги; полностью уничтожена батальонная тактическая группа из состава 5 отдельной танковой бригады (в/ч 46108, Улан-Удэ). Руководство воинских частей в пунктах постоянной дислокации не может собрать даже сводные парадные коробки, которые уже формируются не только из мужчин, но и из женщин военнослужащих.
показати весь коментар
04.04.2022 21:02
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Сегодня мы публикуем данные тех, кто больше всех отличился - отправив от 50 до 450 кг., в том числе, краденных у украинцев вещей.

▪️Коваленко Евгений Евгеньевич отправил в Рубцовск 450 кг. инструментов, музыкальные колонки, стол, палатку и так далее. Телефон: +79130213100

▪️Лазарев Артем Петрович отправил в Рубцовск 255 кг. запчастей и электросамокат. Телефон: +79132257343

▪️Николаев Павел Александрович отправил в Рубцовск 205 кг. инструментов, телевизор и кресло. Телефон: +79235652819

▪️Сердцев Андрей Николаевич отправил в Рубцовск 150 кг. инструментов, вещей и телевизор. Телефон: +79831816692

▪️Валиев Георгий Муратович отправил в Рубцовск 150 кг. инструментов и вещей. Телефон: +79133660555

▪️Степанов Николай Николаевич отправил в Уссурийск 140 кг. запчастей и кондиционеров. Телефон: 89146747822

▪️Канболатов Эльдар Арсланович отправил в Рубцовск 140 кг. инструментов и одежды. Телефон: +79230096646

▪️Жуковский Роман Александрович отправил в Рубцовск 130 кг. инструментов, вещей и телевизор. Телефон: +79133615429

▪️Чучалин Евгений Викторович отправил в Рубцовск 100 кг. инструментов, вещей и несколько телевизоров. Телефон: +79230018617

▪️Волощук Иван Иванович отправил в Рубцовск 95 кг. инструментов, вещей и телевизор. Телефон: +79627939791 (номер жены/матери)

▪️Колоцей Сергей Александрович отправил в Ульяновск 90 кг. крышку багажника. Телефон: +79378814554 (номер родственника)

▪️Юшин Владимир Сергеевич отправил в Читу 85 кг. одежды. Телефон: +79243830515

▪️Григорян Артур Ашотович отправил в Горняк 60 кг. вещей, аккумуляторов и запчастей для ПК. Телефон: +79831066239

▪️Шулайкин Николай Николаевич отправил в Биробиджан 60 кг. одежды и рыболовных принадлежностей. Телефон: +79142155101

▪️Дацюк Иван Андреевич отправил в Рубцовск 60 кг. одежды. Телефон: +79137976731

▪️Кузьмин Игорь Сергеевич отправил в Рубцовск 50 кг. инструментов и вещей. Телефон: +79236497934

Просим передать данную информацию СБУ. А мы продолжаем собирать, проверять и публиковать данные военных преступников.

Данные и подробности также читайте тут

Информацию приводим и на английском языке

@Hajun_BY
показати весь коментар
04.04.2022 21:01 Відповісти
С последующей ликвидацией.
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04.04.2022 21:01 Відповісти
Публицист Александр Невзоров:

«В Буче обнаружены новые залежи трупов. Эта война разрушит все мифы о «русском солдате». Первым рухнет миф под названием «Василий Теркин». С этим образом прощаться будет больновато. Но кто же виноват, что вы бездумно и послушно заглотили эту фальшивку?

«Теркин» - это изощренная, особо успешная пропаганда совкового изготовления. Она стала частью «культурного кода». Если бы не война в Украине, «Теркин» в этом «коде» прожил бы еще долгие годы. Теперь с «Василием» придется прощаться.

Харьков, Мариуполь, Буча - открыли истинное лицо русского солдата. Вряд ли оно сильно изменилось с «теркинских» времен. ВСЕМ, кто хочет понять суть происшедшего в Буче. Очень рекомендую прочесть знаменитые мемуары ветерана Второй мировой Леонида Рабичева «Война все спишет». Читать больно, тяжело и блевотно. Впрочем, правда всегда штука безрадостная».
показати весь коментар
04.04.2022 21:01 Відповісти
Автор "Теркина" помниццо застрелился, прозрел штоле..
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04.04.2022 22:00 Відповісти
йому треба було менше горілки пити.
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04.04.2022 22:16 Відповісти
В связи с большими потерями личного состава в 35 и 36 общевойсковых армиях, проведение парада в Восточном военном округе под угрозой срыва. Так, в ходе боев на территории Украины воинские части - запланированные участники будущего парада, по состоянию на апрель месяц имеют следующие потери: в 35 общевойсковой армии: полностью уничтожена батальонная тактическая группа из состава 38 отдельной мотострелковой бригады (в/ч 21720, Екатеринославка); батальонная тактическая группа из состава 69 отдельной бригады прикрытия (в/ч 61424, Бабстово) потеряла больше 50% личного состава; батальонная тактическая группа из состава 64 отдельной мотострелковой бригады (в/ч 51460, Князе-Волконское) потеряла более 60% личного состава и была выведена на территорию Белоруссии для восстановления. Тяжело ранен заместитель командира бригады; в 36 общевойсковой армии: две батальонные тактические группы из состава 37 отдельной мотострелковой бригады (в/ч 69647, Кяхта) в ходе боевых действий в районе Макарова (Киевская обл.) из белее чем 1500 военнослужащих, потеряли около 50% личного состава, очень много солдат получили ранения разной степени тяжести. Командира бригады полковника Медведева Юрия переехали танком; реактивный артиллерийский дивизион 30 артиллерийской бригады (в/ч 62048, Улан-Удэ), в боевых действия на территории Украины потерял более половины личного состава. Командир дивизиона пребывает в тяжёлом состоянии в Гомельском областном клиническом госпитале (Беларусь). Местным врачам пока не удаётся вытянуть осколок с бедра командира дивизиона поскольку существует риск ампутации ноги; полностью уничтожена батальонная тактическая группа из состава 5 отдельной танковой бригады (в/ч 46108, Улан-Удэ). Руководство воинских частей в пунктах постоянной дислокации не может собрать даже сводные парадные коробки, которые уже формируются не только из мужчин, но и из женщин военнослужащих.
показати весь коментар
04.04.2022 21:02 Відповісти
Чи не проблема для кацапов.. Бюджетников оденут в форму и надрючат маршировать на плацу, время ещо есть.
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05.04.2022 00:11 Відповісти
Сегодня мы публикуем данные тех, кто больше всех отличился - отправив от 50 до 450 кг., в том числе, краденных у украинцев вещей.

▪️Коваленко Евгений Евгеньевич отправил в Рубцовск 450 кг. инструментов, музыкальные колонки, стол, палатку и так далее. Телефон: +79130213100

▪️Лазарев Артем Петрович отправил в Рубцовск 255 кг. запчастей и электросамокат. Телефон: +79132257343

▪️Николаев Павел Александрович отправил в Рубцовск 205 кг. инструментов, телевизор и кресло. Телефон: +79235652819

▪️Сердцев Андрей Николаевич отправил в Рубцовск 150 кг. инструментов, вещей и телевизор. Телефон: +79831816692

▪️Валиев Георгий Муратович отправил в Рубцовск 150 кг. инструментов и вещей. Телефон: +79133660555

▪️Степанов Николай Николаевич отправил в Уссурийск 140 кг. запчастей и кондиционеров. Телефон: 89146747822

▪️Канболатов Эльдар Арсланович отправил в Рубцовск 140 кг. инструментов и одежды. Телефон: +79230096646

▪️Жуковский Роман Александрович отправил в Рубцовск 130 кг. инструментов, вещей и телевизор. Телефон: +79133615429

▪️Чучалин Евгений Викторович отправил в Рубцовск 100 кг. инструментов, вещей и несколько телевизоров. Телефон: +79230018617

▪️Волощук Иван Иванович отправил в Рубцовск 95 кг. инструментов, вещей и телевизор. Телефон: +79627939791 (номер жены/матери)

▪️Колоцей Сергей Александрович отправил в Ульяновск 90 кг. крышку багажника. Телефон: +79378814554 (номер родственника)

▪️Юшин Владимир Сергеевич отправил в Читу 85 кг. одежды. Телефон: +79243830515

▪️Григорян Артур Ашотович отправил в Горняк 60 кг. вещей, аккумуляторов и запчастей для ПК. Телефон: +79831066239

▪️Шулайкин Николай Николаевич отправил в Биробиджан 60 кг. одежды и рыболовных принадлежностей. Телефон: +79142155101

▪️Дацюк Иван Андреевич отправил в Рубцовск 60 кг. одежды. Телефон: +79137976731

▪️Кузьмин Игорь Сергеевич отправил в Рубцовск 50 кг. инструментов и вещей. Телефон: +79236497934

Просим передать данную информацию СБУ. А мы продолжаем собирать, проверять и публиковать данные военных преступников.

Данные и подробности также читайте тут

Информацию приводим и на английском языке

@Hajun_BY
показати весь коментар
04.04.2022 21:03 Відповісти
Здохните выродки с вашими самками, размножаться ❌🚫‼️
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04.04.2022 22:18 Відповісти
И не надо нас спасать.
Что за вздор?
Включи голову -
Выключи телевизор.
Русский позор.
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04.04.2022 21:07 Відповісти
Не треба цього дешевого піару!
Якщо ви дійсно плануєте винищувати ціх виродків, як робив ізраіль, то робіть це без барабанів та літавр!
А надіятися на якийсь трибунал просто смішно: невже ви думаєте що кацапи відправлять своїх людожерів на слухання кудись у Гаагу, чи Нюрнберг?!
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04.04.2022 21:13 Відповісти
писец орки у вас шо телевизоров нет через одно орка как телевизор отправляет
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04.04.2022 21:14 Відповісти
Это фашизм!!!!!! Это геноцид!!!!!

🔞😢 Сожженные дети и взрослые: украинский журналист Денис Казанський опубликовал новые кадры с погибшими в Буче

Чтоже вы делаете?????!!!!!!
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04.04.2022 21:26 Відповісти
Это должны увидеть во всём мире!!!!!!Это должны увидеть в рашке!!!!! Все должны знать и понимать, что происходит в Украине!!!!!!
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04.04.2022 21:31 Відповісти
Думаете на Параше не знают что творит их армия? Не будьте наивные. На Параше война в чужих странах ето способ заработать и нажиться. Кому по вашему они отправляют тоннами посылки с награбленным. Там даже идут соревнования кто больше привезет награбленного
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04.04.2022 21:39 Відповісти
Но это же кошмар!!!!!! Я не смог досмотреть видео, это ужасные кадры, как же живут эти кто сотворил всё это?????!!!! Как живут те кто отправил их??!!!! Как живут те кто ждёт этих нелюдей, зная что они творят????!!!!
Я этого понять не могу!
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04.04.2022 21:52 Відповісти
ЗНАЙТИ УСІХ ФАШИСТІВ КАЦАПЛЯНДІЇ ЗА МЕТОДИКОЮ МОСАДА...!!!
ЛІКВІДУВАТИ УСІХ ДО ОСТАННЙОЇ КАЦАПОМОРДОЇ МЕРЗОТИ, хто брав участь у війні проти УКРАЇНИ і вбивав УКРАЇНЦІВ...!!!
ЗА 1-10 років, так як це робили спецслужби ІЗРАЇЛЮ полювали за усіма фашиськими нацистами, котрі знищували євреїв в 2 світовій, аж до останнього фюрера, але усі мають бути ЛІКВІДОВАНІ ДО ОСТАННЬОГО кацапомордого ублюдка та їх вибл*дків...!!!
ОКО за ОКО, ЗУБ за ЗУБ, КРОВ за КРОВ...!!!
СМЕРТЬ УСІЙ КАЦАПОМОСКАЛЬСЬКІЙ НАВОЛОЧІ...!!!
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04.04.2022 21:35 Відповісти
Кожен вбитий кацап - це маленький крок до МИРУ і великий плюс для всього людства , для всієї цивілізації , для світу людей .
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04.04.2022 21:36 Відповісти
найти и ликвидировать. ..
за неделю, за месяц, год, два ...
но вычислить всех и всех уничтожить
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04.04.2022 21:40 Відповісти
Медальку нацепили " герой мародерства "
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04.04.2022 21:42 Відповісти
ЗНАЙТИ УСІХ КАЦАПОМОРДИХ ВБИВЦЬ ТА МАРОДЕРІВ КАЦАПЛЯНДІЇ ЗА МЕТОДИКОЮ МОСАДА...!!!
ЛІКВІДУВАТИ УСІХ ДО ОСТАННЙОЇ КАЦАПОМОРДОЇ МЕРЗОТИ, хто брав участь у війні проти УКРАЇНИ і вбивав УКРАЇНЦІВ...!!!
ЗА 1-10 років, так як це робили спецслужби ІЗРАЇЛЮ полювали за усіма фашиськими нацистами, котрі знищували євреїв в 2 світовій, аж до останнього фюрера, але усі мають бути ЛІКВІДОВАНІ ДО ОСТАННЬОГО кацапомордого ублюдка та їх вибл*дків...!!!
ОКО за ОКО, ЗУБ за ЗУБ, КРОВ за КРОВ...!!!
СМЕРТЬ УСІЙ КАЦАПОМОСКАЛЬСЬКІЙ НАВОЛОЧІ...!!!
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04.04.2022 21:43 Відповісти
Пора сделать группу МСТИТЕЛЕЙ .
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04.04.2022 22:40 Відповісти
Для мести привлекайте воров в законе, у них совести на порядок больше чем в российских орков. Огласите цену за голову .
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04.04.2022 23:22 Відповісти
 
 