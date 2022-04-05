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Між Черніговом та Києвом відновили транспортне сполучення. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Між Черніговом та Києвом відновили повноцінне транспортне сполучення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, новий транспортний коридор через Гончарівськ відкрили спільними зусиллями військових з ОК "Північ" та обласної адміністрації. Рух новим маршрутом регулюють військові.

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Автор: Сергій Яковенко
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НЕ бійтеся...ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА! вагнергейт ніхто НЕ забув...видачу цемаха також... а розмінування перекопського перешийку на кордоні з Кримом, яке уможливило окупацію Азовського узбережжя та Геноцид в Маріуполі....взагалі має багато відкритих питань....
треба уважно стежити за руками арахамій, єрмаків, шефірів, подоляків.....ЦЕ правда!

ТІЛЬКИ ОДНА НАДІЯ: НА ЗСУ!!! та БОГА..... і УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД....
та на прозріння 73% ... Люди...думай-ТЕ!

і ще: РАШИЗМ = ПУТІНІЗМ =ФАШИЗМ....
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05.04.2022 13:09 Відповісти
І оце кацапи так спокійно від щирого серця і без договорняка дали прокласти понтонний міст і добратися до Чернігова????
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05.04.2022 13:20 Відповісти
там уже немає кацапів, проснись
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05.04.2022 13:26 Відповісти
Дякуючи нашим ЗСУ!
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05.04.2022 13:42 Відповісти
Кацапи заважати можуть і із своєї територїї. До чернігова рукою подати
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05.04.2022 14:06 Відповісти
41-1 день війни, https://www.youtube.com/watch?v=AmaUxIBrVCc
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05.04.2022 13:42 Відповісти
ОК "Північ" круті хлопці. Дякуєм за все!
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05.04.2022 15:14 Відповісти
 
 