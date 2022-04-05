Між Черніговом та Києвом відновили транспортне сполучення. ВIДЕО

Між Черніговом та Києвом відновили повноцінне транспортне сполучення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, новий транспортний коридор через Гончарівськ відкрили спільними зусиллями військових з ОК "Північ" та обласної адміністрації. Рух новим маршрутом регулюють військові.

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