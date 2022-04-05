Між Черніговом та Києвом відновили транспортне сполучення. ВIДЕО
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Між Черніговом та Києвом відновили повноцінне транспортне сполучення.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, новий транспортний коридор через Гончарівськ відкрили спільними зусиллями військових з ОК "Північ" та обласної адміністрації. Рух новим маршрутом регулюють військові.
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треба уважно стежити за руками арахамій, єрмаків, шефірів, подоляків.....ЦЕ правда!
ТІЛЬКИ ОДНА НАДІЯ: НА ЗСУ!!! та БОГА..... і УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД....
та на прозріння 73% ... Люди...думай-ТЕ!
і ще: РАШИЗМ = ПУТІНІЗМ =ФАШИЗМ....