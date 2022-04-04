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Повертатися до Чернігова ще зарано, - голова ОВА Чаус

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

чернігів

Війська окупантів залишили околиці міста, але повертатися до Чернігова ще рано.

Про це повідомив в ефірі національного телемарафону голова Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на УП.

Чаус порадив людям поки не повертатися в область. Він нагадав, що ракетні обстріли відбуваються по всій країні, і Чернігів не є безпечним навіть зараз.

"Війська російського агресора відійшли від Чернігова та відходять із області. Ми спільно з військовими організували та відкрили альтернативний тимчасовий маршрут, який є відносно безпечним і яким можна доставити гуманітарну допомогу та можна вивозити людей", - сказав він.

Глава ОВА не уточнив, звідки маршрут, ймовірно, з Києва.

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Автор: Ольга Лузан
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З РАНКУ ВЖЕ 10 РАЗІВ БУЛО ОГОЛОШЕННЯ, ЩО ЧЕРЕЗ ГОНЧАРІВСЬКЕ НА КИЇВ...
АЛЕ **** ЗАМОРОЧУВАТИСЬ...
НАПИСАЛИ "НОВИНУ" ТА Й ЗАБУЛИ...
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04.04.2022 14:47 Відповісти
а може чаус новий маршрут налагодив через пешехідний міст, заборони офіціальної на в'їзд в місто нема, то хай підрахує хто з чиновників втік з Чернігова, бо зараз всі уклоністи будуть героями повертатися з карпатського відпочинку
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04.04.2022 15:17 Відповісти
Відомо ще до війни хто знищував націю
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04.04.2022 15:44 Відповісти
 
 