Повертатися до Чернігова ще зарано, - голова ОВА Чаус

Війська окупантів залишили околиці міста, але повертатися до Чернігова ще рано.

Про це повідомив в ефірі національного телемарафону голова Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на УП.

Чаус порадив людям поки не повертатися в область. Він нагадав, що ракетні обстріли відбуваються по всій країні, і Чернігів не є безпечним навіть зараз.

"Війська російського агресора відійшли від Чернігова та відходять із області. Ми спільно з військовими організували та відкрили альтернативний тимчасовий маршрут, який є відносно безпечним і яким можна доставити гуманітарну допомогу та можна вивозити людей", - сказав він.

Глава ОВА не уточнив, звідки маршрут, ймовірно, з Києва.

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