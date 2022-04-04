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Чернігів зруйновано на 70%, - мер Атрошенко
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Внаслідок обстрілів російськими окупантами Чернігів зруйновано на 70%.
Про це в ефірі телемарафону заявив мер міста Владислав Атрошенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Місто знищено на 70%. Люди вже перестали цікавитись, скільки мін прилетіло, чи 20, чи 30. Журналістів постійно цікавить, скільки було обстрілів і які наслідки. Наслідки дуже тяжкі, такі ж як і в Бучі, такі ж, можливо, як в Харкові та Маріуполі", - зазначив він.
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А эмоциональные истерики мэров сейчас работают на врага.