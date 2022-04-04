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Чернігів зруйновано на 70%, - мер Атрошенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

війна

Внаслідок обстрілів російськими окупантами Чернігів зруйновано на 70%.

Про це в ефірі телемарафону заявив мер міста Владислав Атрошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Місто знищено на 70%. Люди вже перестали цікавитись, скільки мін прилетіло, чи 20, чи 30. Журналістів постійно цікавить, скільки було обстрілів і які наслідки. Наслідки дуже тяжкі, такі ж як і в Бучі, такі ж, можливо, як в Харкові та Маріуполі", - зазначив він.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+3
коли закінчиться війна - а вона закінчиться перемогою України - всі мокшанські військовополонені повинні бути проведені по всім зруйнованим містам та селищам... від Тростянця та Києва до Маріуполя та Рубіжного... пішки...
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04.04.2022 06:10
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Нет, не кажется.. а что, с Канады так кажется? Или ты в Улан- Уде?
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04.04.2022 02:36 Відповісти
Может потому, что я в Красногоровке, в 54 бригаде..да да, в той самой Красногоровке, возле Донецка..а ты буквочку Z везде лепишь..я тебе, лапоть, доступно обьясняю?
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04.04.2022 02:58 Відповісти
задолбали зрадофолы. рюкзак автомат фронт. уроды.
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04.04.2022 02:36 Відповісти
Я вот думаю, этот BMW прогрітий, русский бот..видишь, как он хитро буквочку Z впихнул..наверное двойная оплата за это идет)))
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04.04.2022 02:39 Відповісти
я этого урода спамлю как увижу.
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04.04.2022 02:42 Відповісти
руский корабль. иди *****.
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04.04.2022 02:47 Відповісти
О, как с него поперло))). Да кацап- это же понятно..да пусть порезвиться- люди почитают, поймут, что это за существо))). Заспамить всегда успеем)))
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04.04.2022 03:00 Відповісти
не могу удержатся. ладно.
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04.04.2022 03:03 Відповісти
Ну ок..моя очередь)))
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04.04.2022 03:24 Відповісти
Какая ветка замечательная получилась..и вот так всегда бывает, когда влазит кацапский урод..
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04.04.2022 03:31 Відповісти
коли закінчиться війна - а вона закінчиться перемогою України - всі мокшанські військовополонені повинні бути проведені по всім зруйнованим містам та селищам... від Тростянця та Києва до Маріуполя та Рубіжного... пішки...
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04.04.2022 06:10 Відповісти
Неможливо повірити.
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04.04.2022 06:20 Відповісти
Понимаю эмоциональность мэра. Но мэр - это власть и порядок на который рассчитывают горожане. Поэтому необходимо сохранять спокойствие и уверенность. И куда более уместен был бы трезвый и спокойный комментарий типа: из 1 000 домов - разрушено 500, повреждено 200. Это показало бы что мэр контролирует ситуацию в городе и все службы работают.
А эмоциональные истерики мэров сейчас работают на врага.
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04.04.2022 08:30 Відповісти
 
 