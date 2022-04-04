Чернігів зруйновано на 70%, - мер Атрошенко

Внаслідок обстрілів російськими окупантами Чернігів зруйновано на 70%.

Про це в ефірі телемарафону заявив мер міста Владислав Атрошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Місто знищено на 70%. Люди вже перестали цікавитись, скільки мін прилетіло, чи 20, чи 30. Журналістів постійно цікавить, скільки було обстрілів і які наслідки. Наслідки дуже тяжкі, такі ж як і в Бучі, такі ж, можливо, як в Харкові та Маріуполі", - зазначив він.

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