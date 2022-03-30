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У Чернігові зараз немає безпечного місця, - мер. ВIДЕО

Під час інтерв'ю міського голови Чернігова Владислава Атрошенка для іноземних ЗМІ у прямому ефірі пролунали вибухи від ворожих обстрілів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

Відповідаючи на запитання, чи достатньо у місті запасів продовольства, міський голова Чернігова сказав, що місто готове триматися стільки, скільки буде необхідно для перемоги.

В цей момент пролунав вибух. Після цього журналіст запитав, чи в безпеці перебуває мер, на що Атрошенко відповів, що у "Чернігові зараз немає безпечного місця".

Автор: 

Чернігів (787) Атрошенко Владислав (92)


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Атрошенку респект! Реально міліонер у доларах, міг спокійно виїхати куди завгодно а він залишився з містом !
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30.03.2022 00:15 Відповісти
 
 