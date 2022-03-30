У Чернігові зараз немає безпечного місця, - мер. ВIДЕО
Під час інтерв'ю міського голови Чернігова Владислава Атрошенка для іноземних ЗМІ у прямому ефірі пролунали вибухи від ворожих обстрілів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.
Відповідаючи на запитання, чи достатньо у місті запасів продовольства, міський голова Чернігова сказав, що місто готове триматися стільки, скільки буде необхідно для перемоги.
В цей момент пролунав вибух. Після цього журналіст запитав, чи в безпеці перебуває мер, на що Атрошенко відповів, що у "Чернігові зараз немає безпечного місця".
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Aleksiey Ykropovich
показати весь коментар30.03.2022 00:15 Відповісти Мені подобається 4
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