В Чернигове сейчас нет безопасного места, - мэр. ВИДЕО

Во время интервью мэра Чернигова Владислава Атрошенко для иностранных СМИ в прямом эфире раздались взрывы от вражеских обстрелов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.

Отвечая на вопрос, достаточно ли в городе запасов продовольствия, городской голова Чернигова сказал, что город готов держаться столько, сколько необходимо для победы.

В этот момент раздался взрыв. После этого журналист спросил, находится ли в безопасности мэр, на что Атрошенко ответил, что в "Чернигове сейчас нет безопасного места".

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