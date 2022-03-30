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В Чернигове сейчас нет безопасного места, - мэр. ВИДЕО

Во время интервью мэра Чернигова Владислава Атрошенко для иностранных СМИ в прямом эфире раздались взрывы от вражеских обстрелов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.

Отвечая на вопрос, достаточно ли в городе запасов продовольствия, городской голова Чернигова сказал, что город готов держаться столько, сколько необходимо для победы.

В этот момент раздался взрыв. После этого журналист спросил, находится ли в безопасности мэр, на что Атрошенко ответил, что в "Чернигове сейчас нет безопасного места".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Чернигове из-за российских обстрелов погибли от 350 до 400 человек, - мэр Атрошенко

Автор: 

Чернигов (884) Атрошенко Владислав (78)


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Атрошенку респект! Реально міліонер у доларах, міг спокійно виїхати куди завгодно а він залишився з містом !
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30.03.2022 00:15 Ответить
 
 