В Чернигове сейчас нет безопасного места, - мэр. ВИДЕО
Во время интервью мэра Чернигова Владислава Атрошенко для иностранных СМИ в прямом эфире раздались взрывы от вражеских обстрелов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.
Отвечая на вопрос, достаточно ли в городе запасов продовольствия, городской голова Чернигова сказал, что город готов держаться столько, сколько необходимо для победы.
В этот момент раздался взрыв. После этого журналист спросил, находится ли в безопасности мэр, на что Атрошенко ответил, что в "Чернигове сейчас нет безопасного места".
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Aleksiey Ykropovich
показать весь комментарий30.03.2022 00:15 Ответить Мне нравится 4
✘
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль