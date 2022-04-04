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Возвращаться в Чернигов еще рано, - глава ОВА Чаус

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

чернігів

Войска оккупантов покинули окрестности города, но возвращаться в Чернигов еще рано.

Об этом сообщил в эфире национального телемарафона глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

Чаус посоветовал людям пока не возвращаться в область. Он напомнил, что ракетные обстрелы происходят по всей стране, и Чернигов не безопасен даже сейчас.

"Войска российского агрессора отошли от Чернигова и уходят из области. Мы совместно с военными организовали и открыли альтернативный временный маршрут, который является относительно безопасным и которым можно доставить гуманитарную помощь и можно вывозить людей", - сказал он.

Глава ОВА не уточнил, откуда маршрут, вероятно, из Киева.

Читайте: Возобновляется движение гуманитарных грузов из Киева в Чернигов, - ОГА
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ЙМОВІРНО...
З РАНКУ ВЖЕ 10 РАЗІВ БУЛО ОГОЛОШЕННЯ, ЩО ЧЕРЕЗ ГОНЧАРІВСЬКЕ НА КИЇВ...
АЛЕ **** ЗАМОРОЧУВАТИСЬ...
НАПИСАЛИ "НОВИНУ" ТА Й ЗАБУЛИ...
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04.04.2022 14:47 Ответить
а може чаус новий маршрут налагодив через пешехідний міст, заборони офіціальної на в'їзд в місто нема, то хай підрахує хто з чиновників втік з Чернігова, бо зараз всі уклоністи будуть героями повертатися з карпатського відпочинку
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04.04.2022 15:17 Ответить
Відомо ще до війни хто знищував націю
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04.04.2022 15:44 Ответить
 
 