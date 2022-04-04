Возвращаться в Чернигов еще рано, - глава ОВА Чаус

Войска оккупантов покинули окрестности города, но возвращаться в Чернигов еще рано.

Об этом сообщил в эфире национального телемарафона глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

Чаус посоветовал людям пока не возвращаться в область. Он напомнил, что ракетные обстрелы происходят по всей стране, и Чернигов не безопасен даже сейчас.

"Войска российского агрессора отошли от Чернигова и уходят из области. Мы совместно с военными организовали и открыли альтернативный временный маршрут, который является относительно безопасным и которым можно доставить гуманитарную помощь и можно вывозить людей", - сказал он.

Глава ОВА не уточнил, откуда маршрут, вероятно, из Киева.

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