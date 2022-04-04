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Возобновляется движение гуманитарных грузов из Киева в Чернигов, - ОГА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

чернігів

4 апреля с 10 утра возобновляется сообщение из Чернигова в Киев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Черниговской ОГА.

"Проезд по трассе на Гончаровское (или старый киевский путь). Движение будет осуществляться в обе стороны. Но ожидаем, что возможные задержки с движением, местами придется ждать в очереди. Внимание! Ограничения до 5 тонн. Грузы большего веса просто не пропустят", - говорится в сообщении.

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В ОГА подчеркнули, для всех жителей Чернигова и тех, кто хочет вернуться в город: это не полноценный путь. "Просим в первые дни воздержаться от массового движения автомобилями. Это помешает доставке в город ожидаемой помощи и важных грузов".
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Наконец!
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04.04.2022 10:49 Ответить
Слава Богу и ВСУ - разблокировали Чернигов!
Теперь самой популярной работой будет СТРОИТЕЛЬ.
Ну, что же, отстроим лучше прежнего.
Красавец Чернигов... эх..
Надеюсь, церкви в детинце не повредили.
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04.04.2022 10:58 Ответить
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04.04.2022 10:59 Ответить
гм, странно но флажок брешет типа я в Чехии. Когда я во Львове.
прикол.\
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04.04.2022 11:00 Ответить
 
 