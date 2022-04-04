Возобновляется движение гуманитарных грузов из Киева в Чернигов, - ОГА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
4 апреля с 10 утра возобновляется сообщение из Чернигова в Киев.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Черниговской ОГА.
"Проезд по трассе на Гончаровское (или старый киевский путь). Движение будет осуществляться в обе стороны. Но ожидаем, что возможные задержки с движением, местами придется ждать в очереди. Внимание! Ограничения до 5 тонн. Грузы большего веса просто не пропустят", - говорится в сообщении.
В ОГА подчеркнули, для всех жителей Чернигова и тех, кто хочет вернуться в город: это не полноценный путь. "Просим в первые дни воздержаться от массового движения автомобилями. Это помешает доставке в город ожидаемой помощи и важных грузов".
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Теперь самой популярной работой будет СТРОИТЕЛЬ.
Ну, что же, отстроим лучше прежнего.
Красавец Чернигов... эх..
Надеюсь, церкви в детинце не повредили.
прикол.\