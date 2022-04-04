Відновлюється рух гуманітарних вантажів із Києва до Чернігова, - ОДА

4 квітня, із 10 ранку відновлюється сполучення із Чернігова до Києва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Чернігівської ОДА.

"Проїзд трасою на Гончарівське (або старий київський шлях). Рух буде здійснюватись в обидва боки. Але очікуємо, що можливі затримки із рухом, місцями доведеться чекати у черзі. Увага! Обмеження до 5 тонн. Вантажі більшої ваги просто не пропустять", - йдеться у повідомленні.

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В ОДА наголосили, для усіх жителів Чернігова, і тих, хто хоче повернутись у місто: це не повноцінний шлях. "Просимо у перші дні утриматись від масового руху автівками. Адже це завадить доставці у місто очікуваної допомоги та важливих вантажів".