Відновлюється рух гуманітарних вантажів із Києва до Чернігова, - ОДА
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4 квітня, із 10 ранку відновлюється сполучення із Чернігова до Києва.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Чернігівської ОДА.
"Проїзд трасою на Гончарівське (або старий київський шлях). Рух буде здійснюватись в обидва боки. Але очікуємо, що можливі затримки із рухом, місцями доведеться чекати у черзі. Увага! Обмеження до 5 тонн. Вантажі більшої ваги просто не пропустять", - йдеться у повідомленні.
В ОДА наголосили, для усіх жителів Чернігова, і тих, хто хоче повернутись у місто: це не повноцінний шлях. "Просимо у перші дні утриматись від масового руху автівками. Адже це завадить доставці у місто очікуваної допомоги та важливих вантажів".
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Теперь самой популярной работой будет СТРОИТЕЛЬ.
Ну, что же, отстроим лучше прежнего.
Красавец Чернигов... эх..
Надеюсь, церкви в детинце не повредили.
прикол.\