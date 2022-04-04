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Відновлюється рух гуманітарних вантажів із Києва до Чернігова, - ОДА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

чернігів

4 квітня, із 10 ранку відновлюється сполучення із Чернігова до Києва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Чернігівської ОДА.

"Проїзд трасою на Гончарівське (або старий київський шлях). Рух буде здійснюватись в обидва боки. Але очікуємо, що можливі затримки із рухом, місцями доведеться чекати у черзі. Увага! Обмеження до 5 тонн. Вантажі більшої ваги просто не пропустять", - йдеться у повідомленні.

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В ОДА наголосили, для усіх жителів Чернігова, і тих, хто хоче повернутись у місто: це не повноцінний шлях. "Просимо у перші дні утриматись від масового руху автівками. Адже це завадить доставці у місто очікуваної допомоги та важливих вантажів".
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Наконец!
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04.04.2022 10:49 Відповісти
Слава Богу и ВСУ - разблокировали Чернигов!
Теперь самой популярной работой будет СТРОИТЕЛЬ.
Ну, что же, отстроим лучше прежнего.
Красавец Чернигов... эх..
Надеюсь, церкви в детинце не повредили.
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04.04.2022 10:58 Відповісти
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04.04.2022 10:59 Відповісти
гм, странно но флажок брешет типа я в Чехии. Когда я во Львове.
прикол.\
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04.04.2022 11:00 Відповісти
 
 