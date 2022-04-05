Протитанковий розрахунок з ПТРК "Стугна" знищив новітній російський ударний вертоліт Ка-52. ВIДЕО
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Протитанковий розрахунок 95 ОДШБр з ПТРК "Стугна" знищив новітній російський ударний вертоліт Ка-52.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українських воїнів опублікований у соцмережі.
"Вражаюча майстерність - російський гелікоптер Ка-52 вартістю понад 16 мільйонів доларів, знищений пуском ракети вартістю 25 тисяч доларів. Український ПТРК Стугна КБ Луч демонструє свої високі бойові якості. Цей ПТРК - найбільш ефективна протитанкова зброя на фронті, яку наші військові цінують більше ніж Джавелін. Передусім цінується висока надійність, можливість оператору наводити ракету дистанційно з укриття, велика дальність та зручність наведення. Нажаль, два роки пускові установки Стугна армія не закуповувала, але ті пускові, що застосовуються, демонструють вражаючі результати. Це найкраща реклама сучасної української зброї", - пише про успішну атаку українських воїнів головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
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походу, у русских нацистов подорвет не по децки. опять будут орать выфсеврети.
Следующий уровень из танка вертолет сбить!
Ну и из РПГ самолет...
А так - став номінантом на Премію Дарвіна.
Ай молодці!
Гвинто пєпєлац довийобувався у режимі зависання. Мабуть перевіряв чи буде "підхват" чи не буде.
Після перемоги, "Стугна" стане одним із самих експортно конкурентних товарів.
Слава Україні!
Действительно, анало-говнет, а не боевой вертолёту.
Хоча при таких умовах..війнa ..звучить цинічно
От тільки армія припинила їх закупівлю одразу після приходу янєлоха на президентський стульчак, а ті, що зараз використовуються, були в більшості врятовані "ворогом народу" Тетяною Чорновіл уже під час кацапських обстрілів, коли московити КБ розробника знищували по наведенню ДБРівських кротів. Тож ще побачимо, чи воно дійсно так буде, бо наше суспільство навіть в умовах війни з кацапами ніяких висновків із свого вибору 2019го року не зробило, армія вже не дасть кацапам перемогти, а от що далі буде, після перемоги - питання дуже складне і неприємне...