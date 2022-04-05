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Протитанковий розрахунок з ПТРК "Стугна" знищив новітній російський ударний вертоліт Ка-52. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Протитанковий розрахунок 95 ОДШБр з ПТРК "Стугна" знищив новітній російський ударний вертоліт Ка-52.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українських воїнів опублікований у соцмережі.

"Вражаюча майстерність - російський гелікоптер Ка-52 вартістю понад 16 мільйонів доларів, знищений пуском ракети вартістю 25 тисяч доларів. Український ПТРК Стугна КБ Луч демонструє свої високі бойові якості. Цей ПТРК - найбільш ефективна протитанкова зброя на фронті, яку наші військові цінують більше ніж Джавелін. Передусім цінується висока надійність, можливість оператору наводити ракету дистанційно з укриття, велика дальність та зручність наведення. Нажаль, два роки пускові установки Стугна армія не закуповувала, але ті пускові, що застосовуються, демонструють вражаючі результати. Це найкраща реклама сучасної української зброї", - пише про успішну атаку українських воїнів головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ знищили ворожу вогнеметну систему "Буратіно". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+97
Молодцы! Справедливость в руки и Бог Вам в помощь!
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05.04.2022 13:47
+77
Стугна очень удачный ПТРК.
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05.04.2022 13:49
+58
Красавы!
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05.04.2022 13:48
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противотанковым комплексом с упреждением сбили вертолет! подобное могут сделать только ВСУ. Слава ВСУ!

походу, у русских нацистов подорвет не по децки. опять будут орать выфсеврети.
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05.04.2022 14:32 Відповісти
"онбілнеготовтакнечесновсёвіключеноужебілопредупреждатьнадоаневлесупрятаться"
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05.04.2022 18:02 Відповісти
Во-первых, это красиво.
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05.04.2022 14:32 Відповісти
Страйк...
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05.04.2022 14:34 Відповісти
Вот это мощь) лучшая реклама для стугны
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05.04.2022 14:35 Відповісти
3.14здец подкрался незаметно
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05.04.2022 14:36 Відповісти
...хоть виден был издалека.
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05.04.2022 20:20 Відповісти
Перемножити цю сволоту всіх на "0".
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05.04.2022 14:56 Відповісти
я думал что вертолет из ПТРК можно сбить только в Батлфилде, а тут в реале
Следующий уровень из танка вертолет сбить!
Ну и из РПГ самолет...
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05.04.2022 14:57 Відповісти
он завис все же а не в движении был.
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05.04.2022 16:32 Відповісти
Я сбивал из танка в Бэтлфилд Бэд Компани - 2. Надо мне к вам добровольцем
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06.04.2022 00:45 Відповісти
Тупий кацап, а міг би задати вертуху збройним силам і касу нормальну приклеїти.
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05.04.2022 15:05 Відповісти
За іпотеку розрахувався б, і живим лишився б...
А так - став номінантом на Премію Дарвіна.
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05.04.2022 20:23 Відповісти
Красавы
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05.04.2022 15:32 Відповісти
Сразу видно что у Стугны заряд намного мощнее чем у обычного ПЗРК. Вертолет вроде как разорвало на части так что до земли долетело только говно
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05.04.2022 15:34 Відповісти
Дивлячись куди поцілиш
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05.04.2022 16:01 Відповісти
Стугна на танк вообще то рассчитана. Там кумулятивная струя, которую даже лобовая броня танка не остановит, но если попадет не в самое важное место вертолета, то только сделает сквозную дырку. А ПЗРК бьет цель множеством осколков, какая то их часть в любом случае что-то важное заденет.
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05.04.2022 21:03 Відповісти
Вот это уровень!
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05.04.2022 15:34 Відповісти
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05.04.2022 15:49 Відповісти
"hold my beer"
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05.04.2022 18:05 Відповісти
В 2021 году верховный главнокомандующий не закупил для ЗСУ ни одного комплекса Стугна и Корсар. С таким опытом скоро и самолёты фашиков будут сбивать.
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05.04.2022 15:57 Відповісти
Охреніти!
Ай молодці!
Гвинто пєпєлац довийобувався у режимі зависання. Мабуть перевіряв чи буде "підхват" чи не буде.
Після перемоги, "Стугна" стане одним із самих експортно конкурентних товарів.
Слава Україні!
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05.04.2022 15:58 Відповісти
Дуже приємне враження,коли палає ворожа техніка...
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05.04.2022 15:58 Відповісти
"Стугна" сила, москалям могила.
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05.04.2022 16:08 Відповісти
Надеюсь это не тот пилот который собирался сдаться и получить деньги за вертушку.
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05.04.2022 16:21 Відповісти
те кто сдается наверное садятся сразу. и валят подальше безоружными. ну или договариваются заранее.
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05.04.2022 16:40 Відповісти
Щось не видно щоб він "Миллион" кричав... Однаково - економія!
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05.04.2022 17:39 Відповісти
Чувак явно плохо умел торговаться
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05.04.2022 21:05 Відповісти
Что же это за такой чудесный вертолёт который можно сбить из ПТРК?
Действительно, анало-говнет, а не боевой вертолёту.
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05.04.2022 16:24 Відповісти
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05.04.2022 16:53 Відповісти
"Там ще один! Давай, заряжай!" - хлопці впіймали кураж!
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05.04.2022 16:25 Відповісти
Найкраще видовище в моєму житті - дивитись, як здихають рАссЕянці...
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05.04.2022 16:28 Відповісти
Зебилы, а ну поясните почему два последних года Стугну не закупали в ЗСУ? Порошенко мешал, не?
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05.04.2022 16:41 Відповісти
В следующей модификации надо сделать возможность отделить модуль ведения/наблюдения от пусковой установки. Это даст сразу несколько преимуществ, можно будет заряжать следующую ракету, пока первая еще в полете, а не ждать пока она долетит. Сейчас этого делать нельзя, вся установка будет дрожать и сбивать наведение. Другое преимущество , более компактный модуль ведения можно замаскировать повыше, да хоть на мачте поднимать, или на дереве, а саму пусковую установку прятать за укрытие, это сделает обнаружение места пуска труднее, и позволит более безопасно перезаряжать установку. Ну и вся дрожь и дым в момент пуска не будут затруднять наведение как сейчас.
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05.04.2022 16:41 Відповісти
Так ПТРК Стугна-П так и работает. Блок управления может быть до 50 метров от пусковой установки. Слава Украине!
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05.04.2022 20:24 Відповісти
Я не про модуль управления, я про саму камеру и источник лазерного луча.
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06.04.2022 01:22 Відповісти
Ну після війни може і з такою рекламою і можна буте бізнес робити..
Хоча при таких умовах..війнa ..звучить цинічно
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05.04.2022 17:06 Відповісти
Цікаво наскільки сподобалась "Стугна" тим козломордим які летіли в збитому гелікоптері.
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05.04.2022 17:13 Відповісти
До уср.чки.
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05.04.2022 17:41 Відповісти
вони ще потренуються і будуть кораблі з літаками збивати))
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05.04.2022 18:51 Відповісти
Цінуйте своє!
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05.04.2022 20:35 Відповісти
два роки армія не закупала ---дивно --- ніхто не догадуеться чому? ах так -велике будівництво чи то крадівніцтво
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05.04.2022 21:02 Відповісти
Красавцы )))) после войны за нашей Стугной очередь на закупку выстроится, истинно вам говорю. ))))
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05.04.2022 21:18 Відповісти
Вона й так вся експортна, а після відновлення виробництва черга на роки вперед вишикується, враховуючи реальні бойові успіхи її використання.
От тільки армія припинила їх закупівлю одразу після приходу янєлоха на президентський стульчак, а ті, що зараз використовуються, були в більшості врятовані "ворогом народу" Тетяною Чорновіл уже під час кацапських обстрілів, коли московити КБ розробника знищували по наведенню ДБРівських кротів. Тож ще побачимо, чи воно дійсно так буде, бо наше суспільство навіть в умовах війни з кацапами ніяких висновків із свого вибору 2019го року не зробило, армія вже не дасть кацапам перемогти, а от що далі буде, після перемоги - питання дуже складне і неприємне...
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06.04.2022 09:07 Відповісти
Стугна дуже ефективна зброя! Молодці наші Воїни!
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05.04.2022 21:57 Відповісти
Купуй українське!
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05.04.2022 21:58 Відповісти
"Нажаль, два роки пускові установки Стугна армія не закуповувал" ??? О велики і досвідчений Хомчак не робив замовлень, тому, що було "перемирря". Один виродок "будував" дороги, такий же не озброював армію, "совпадение? Не думаю." А Ви, як думаєте, пане Бутусов?
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05.04.2022 22:25 Відповісти
был ударный вертолет, стал безударный
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05.04.2022 22:49 Відповісти
А якби ж то їх партіями закуповували ці два з гаком роки, разом із Корсарами, Нептунами, Громами, тощо, замість дерибану грошей на дорогах та дрібній інфраструктурі... Ех, 73%, що ви наробили в 2019му...
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06.04.2022 09:01 Відповісти
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