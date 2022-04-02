ЗСУ знищили ворожу вогнеметну систему "Буратіно". ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Українські військові показали, як знищили тяжку вогнеметну систему Буратіно російських окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, фото та відео знищеної техніки оприлюднив Генштаб.
"Командування Сил спеціальних операцій, Сухопутні війська та Територіальна оборона ЗС України передали черговий привіт російським окупантам від українського народу. Зокрема, знищено і важку вогнеметну систему Буратіно", - йдеться у повідомленні.
Воїн Мирослав Гай уточнив, що влучні постріли по "Буратіно" зроблено з експортних ПТРК Скіф (Стугна):
"Розрахунки ТРО, які "банда" Пашинського знаючи про плани нападу РФ підготувала ще до нової фази війни, успішно палять російських окупантів. На цьому відео хлопці спалили дві сучасних вогнеметних системи Буратіно! Постріли здійснені з експортних ПТРК Скіф (Стугна) від КБ "Луч".
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що ДБР намагається заарештувати Пашинського за передачу "Стугн" на фронт. Сам екснардеп Сергій Пашинський заявляє, що провадження ДБР проти нього - це робота ФСБ та її агентури в Україні. "За перший тиждень війни моєю командою було підготовлено близько 50 розрахунків ПТРК "Стугна" і "Корсар", - запевняє він. А мер Житомира Сухомлин заявив, що готовий свідчити на користь Пашинського: "Я трошки знаю цю історію і хочу сказати одне: ті, хто це робить у цей час - просто зрадники. Якщо треба буде давати покази, я їх дам і розкажу все - як ті слідаки і керівники тікали з Житомира... Привіт ДБР".
Волонтер Мирослав Гай заявив: "Всі ракети та установки "Корсар" і "Стугна", а також "Вільха" були передані в ЗСУ і зараз воюють, про що є багаточисельні рапорти, доповіді та відеопідтвердження. Завдяки врятованому зі складів озброєнню, ЗСУ та розрахунки ТРО спалили безліч російської техніки. Всі Командуючі вкурсі де і які розарахунки птрк, несуть бойове чергування, як і позаштатна РЗСО "Вільха". Вважаю, що цю історію просуває ФСБ".
У ДБР, в свою чергу заявили: "Ми проводимо слідчі дії в справі, де фігурує Пашинський, але це не стосується комплексів "Стугна".
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Видео - https://www.youtube.com/watch?v=j4BzDx07Wc8 https://www.youtube.com/watch?v=j4BzDx07Wc8
Насколько это в них получится хз. Но если бы я командовал войсками, то именно такую стратегию бы выбрал.
МАЯЧНЯ,
Далее - настала весна щас пойдёт зелёнка. До этого кацы имели очень большие проблемы там где хвойные леса. Щас проблемы у них будут почти везде. У нас большой перевес в количестве и главное качестве пехоты с кучей противотанкового оружия. В сочетании с зелёнкой это не оставляет им никаких шансов.