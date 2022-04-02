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ЗСУ знищили ворожу вогнеметну систему "Буратіно". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Українські військові показали, як знищили тяжку вогнеметну систему Буратіно російських окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фото та відео знищеної техніки оприлюднив Генштаб.

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"Командування Сил спеціальних операцій, Сухопутні війська та Територіальна оборона ЗС України передали черговий привіт російським окупантам від українського народу. Зокрема, знищено і важку вогнеметну систему Буратіно", - йдеться у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські воїни зі "Стугни" знищили ворожий вогнемет "Солнцепек". ВIДЕО

Воїн Мирослав Гай уточнив, що влучні постріли по "Буратіно" зроблено з експортних ПТРК Скіф (Стугна):

"Розрахунки ТРО, які "банда" Пашинського знаючи про плани нападу РФ підготувала ще до нової фази війни, успішно палять російських окупантів. На цьому відео хлопці спалили дві сучасних вогнеметних системи Буратіно! Постріли здійснені з експортних ПТРК Скіф (Стугна) від КБ "Луч".

ЗСУ знищили ворожу вогнеметну систему Буратіно 01
ЗСУ знищили ворожу вогнеметну систему Буратіно 02
ЗСУ знищили ворожу вогнеметну систему Буратіно 03

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що ДБР намагається заарештувати Пашинського за передачу "Стугн" на фронт. Сам екснардеп Сергій Пашинський заявляє, що провадження ДБР проти нього - це робота ФСБ та її агентури в Україні. "За перший тиждень війни моєю командою було підготовлено близько 50 розрахунків ПТРК "Стугна" і "Корсар", - запевняє він. А мер Житомира Сухомлин заявив, що готовий свідчити на користь Пашинського: "Я трошки знаю цю історію і хочу сказати одне: ті, хто це робить у цей час - просто зрадники. Якщо треба буде давати покази, я їх дам і розкажу все - як ті слідаки і керівники тікали з Житомира... Привіт ДБР".

Волонтер Мирослав Гай заявив: "Всі ракети та установки "Корсар" і "Стугна", а також "Вільха" були передані в ЗСУ і зараз воюють, про що є багаточисельні рапорти, доповіді та відеопідтвердження. Завдяки врятованому зі складів озброєнню, ЗСУ та розрахунки ТРО спалили безліч російської техніки. Всі Командуючі вкурсі де і які розарахунки птрк, несуть бойове чергування, як і позаштатна РЗСО "Вільха". Вважаю, що цю історію просуває ФСБ".

У ДБР, в свою чергу заявили: "Ми проводимо слідчі дії в справі, де фігурує Пашинський, але це не стосується комплексів "Стугна".

Генштаб ЗС (6570) артилерія (788) ЗСУ (7544) тероборона (386) Стугна (83)


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Топ коментарі
+36
Ещё бы папу Карло пришить...
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02.04.2022 11:30
+15
Папу Карлика будет точнее. Он еще работает руководителем страны наструганных как попало Буратят без мозгов.
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02.04.2022 11:43
+9
Чомусь кацапи думали, що залізний Буратіно не горіти е на відміну від дерев'яного. Це фундаментальна помилка внаслідок кричушого незнання фізики. 😊 Хоча допускаю, що у конструктора, який дав назву системі було специфічне почуття гумору. 😊
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02.04.2022 11:37
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Ещё бы папу Карло пришить...
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02.04.2022 11:30 Відповісти
Папу Карлика будет точнее. Он еще работает руководителем страны наструганных как попало Буратят без мозгов.
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02.04.2022 11:43 Відповісти
У НАТО есть Пиннокио ?
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02.04.2022 11:31 Відповісти
Глубокий коматоз российской военщины: "гений стратегии" вогнал Россию в «мертвую петлю»...
Видео - https://www.youtube.com/watch?v=j4BzDx07Wc8 https://www.youtube.com/watch?v=j4BzDx07Wc8

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02.04.2022 11:33 Відповісти
Чомусь кацапи думали, що залізний Буратіно не горіти е на відміну від дерев'яного. Це фундаментальна помилка внаслідок кричушого незнання фізики. 😊 Хоча допускаю, що у конструктора, який дав назву системі було специфічне почуття гумору. 😊
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02.04.2022 11:37 Відповісти
Скажите, как его зовууут - ХУУУУУУййй, ЛОООО - ТИ - ННОООО
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02.04.2022 11:39 Відповісти
Модери, який же це Буратіно, коли на першому знімку комплекс ППО "ТОР". Це так як сьогодні в одному із міст України військова адміністрація не здатна відрізники автомат від пістолета, проспала все на світі, а потім почала волати про обстріл літаками. Тоді як це були крилаті ракети.
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02.04.2022 11:39 Відповісти
Але на відео точно ТОС "Солнцепёк", він же "Буратіно". На танковому шассі.
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03.04.2022 00:02 Відповісти
это старое видно. но всегавно приятно.
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02.04.2022 11:44 Відповісти
На фотках відсутнє "буратіно". На верхній - зрк "тор".
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02.04.2022 11:45 Відповісти
На відосику "буратіно" попав під роздачу.
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02.04.2022 11:56 Відповісти
не переймайтеся - після удару Джавеліна вони всі схожи на т-33...
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02.04.2022 13:28 Відповісти
Поиграю в аналитика. Параша явно обосралась с захватом Киева и блицкригом. Думаю они готовят долгую и затяжную войну. А план их таков. Они отвели часть своих войск от Киева и Чернигова, перебросили их на восток. На Юге они стопорнулись пока. Ждут. Хотят взять восток и Марик, затем пойдут массой на Николаев и Одессу, тут возможно подключат и пмр. Закрепятся. И будут выдвигается на Киев с юга, параллельно будут и с востока давить через Сумы, Харьков. И тут должна уже подключится РБ и пойти с севера на Киев.
Насколько это в них получится хз. Но если бы я командовал войсками, то именно такую стратегию бы выбрал.
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02.04.2022 11:48 Відповісти
удут выдвигается на Киев с юга

МАЯЧНЯ,
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02.04.2022 12:07 Відповісти
Возможно и маячня. Просто мысли в слух. Прошу не говнить меня за это.
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02.04.2022 12:17 Відповісти
Всё это заглохнет на первом пункте. Четверть армии разбита. Орки деморализованы. Заставить их еще раз не реально. Они скорее друг-другу ноги прострелят. Это явно полегче вариант чем в мясо. Значит придётся набирать новых. Естественно из дебилов, безнадёжных должников и срочников (они где-то в таком составе и пришли). Это не армия.

Далее - настала весна щас пойдёт зелёнка. До этого кацы имели очень большие проблемы там где хвойные леса. Щас проблемы у них будут почти везде. У нас большой перевес в количестве и главное качестве пехоты с кучей противотанкового оружия. В сочетании с зелёнкой это не оставляет им никаких шансов.
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02.04.2022 12:35 Відповісти
Зелёнка - это хорошо. Если не начнёт напалмом баловаться.
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02.04.2022 13:04 Відповісти
ВЕЛИКОЛЕПНО БУРАТИНКА ГОРЕЛА !
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02.04.2022 12:04 Відповісти
В яких підрозділах воюють "95 квартал" і депутати від "слуг наріда", хто знає? Чи в них таємний підрозділ тероборони десь на секретному завданні? Хто сьогодні їм заважає визволити Мелітополь, Бердянськ, Херсон, Каховку, Нову Каховку, Енергодар та інші міста?
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02.04.2022 12:10 Відповісти
що заважає? якщо коротко, то нелюбов до України
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02.04.2022 13:19 Відповісти
Вчора на Цензорі хтось залишив комент що в ОПи виходть добре займатись обміном полонених. На що я відповів що ***** них не виходить.Сьогодні в стрічці активності виявив що пропали лайки і допис.Чи то вже цензуру вводять, чи випадково зникла інфа?
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02.04.2022 13:38 Відповісти
В тех самых подразделениях, в которых воевали все депутаты и их дети с 2014 года.
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02.04.2022 14:52 Відповісти
Цілком слушне питання- чому окремий батальон "95 квартал" не пробивається на допомогу Маріуполю?
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02.04.2022 14:02 Відповісти
ДБР хтило ще Пашинского арештувати за Стугни .цикаво а ким е началник ДБР и хто його поставив директором
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02.04.2022 15:19 Відповісти
а ось и биография Директора ДБР Протягом 2017-2019 років працював заступником начальника Департаменту Генеральної прокуратури України. У липні 2019-го його звільнили через непроходження атестації. Сухачов оскаржив це рішення в Окружному адміністративному суді й виграв справу, поновившись на посаді в липні 2020 року.
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02.04.2022 15:22 Відповісти
Я русский. Отец из Уфы, мать из Пензы. Фамилия по реке "Сура" в Пензе. Живу в Минске. Что хочу сказать. X Y Й вам, москали. Слава Украине! Жыве Беларусь!
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02.04.2022 15:27 Відповісти
Беларусы ударили в спину, вам всем должно быть стыдно. Вы должны дружно выйти на улицы и смести вашего усатого фашиста. Только не горстка студентиков, а миллионы граждан, которые всегда отсиживались по домам.
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02.04.2022 17:50 Відповісти
Ты же читаешь кто живет в Беларуси : "мать из Пензы , Отец из Уфы." Вот так могло бы быть с Украиной. Беларусы физически уничтожены.
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03.04.2022 01:18 Відповісти
Схоже, що так. Вже нема білорусів.
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03.04.2022 02:27 Відповісти
На фото ТОР-М2. Кстати они есть на вооружении Украины. 6 единиц было представлено на параде https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B 24 августа 2018 в Киеве.
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02.04.2022 19:14 Відповісти
точно це саме відео позавчора називалось 'знищення солнцепьока'
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02.04.2022 21:28 Відповісти
НАДО СТУГНУ 10 ЗАРЯДНУЮ ДЕЛАТЬ !)
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03.04.2022 01:53 Відповісти
 
 