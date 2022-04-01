Українські воїни зі "Стугни" знищили ворожий вогнемет "Солнцепек". ВIДЕО
У мережу потрапили кадри того, як українські воїни за допомогою ПТРК "Стугна" знищили ТОС-1 "Сонцепек".
Як інформує Цензор.НЕТ про це у телеграмі написав Олексій Гончаренко, оприлюднивши відповідне відео.
"Стугна спалила ТОС-1 Сонцепьок, зброю, яку використовували в Афганістані та Чечні для випалювання цілих ущелин. А в Україні ця дегенеративна воєнщіна палила ними наші міста і села.
Ну що припекло тебе трохи в кабіні, пєтушня руснява.
До речі, ці Стугни мали йти на експорт, але вже 37 днів служать нашим воїнам. Після нашої перемоги попит Стугни в усіх куточках світу буде колосальний. Окрім расіі, там буде попит на домовини, цукор, самогон. Як й останні 10 століть", - написав він.
Топ коментарі
+76 Перехватчик
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+70 Янковенко Владислав
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+41 Панас Стець
показати весь коментар01.04.2022 22:51
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У цьому якраз їх тактична перевага, ворог не розуміє де знаходиться противник
Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!"
Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Видовище було, мабудь ще те.
Роняя мелкие какашки, -
Мелькали лишь во время драпа
Говном обдристанные ляшки.
Я считаю что в первую очередь нужно возобновить производство крылатых ракет с дальностью до 2000 км
А «Стугна» чудова. Арабська в'язь на UI додає особливого колориту апаратурі
Хочеться кричати: ГОЛ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
https://www.youtube.com/watch?v=yGHBHJbQLbU
Схоже, що у другому випадку було ручне супроводження цілі, а от у першому - автоматичне, а це досить не просто беручи до уваги рухому ціль і фон у вигляді стаціонарних дерев.