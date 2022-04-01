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Українські воїни зі "Стугни" знищили ворожий вогнемет "Солнцепек". ВIДЕО

У мережу потрапили кадри того, як українські воїни за допомогою ПТРК "Стугна" знищили ТОС-1 "Сонцепек".

Як інформує Цензор.НЕТ про це у телеграмі написав Олексій Гончаренко, оприлюднивши відповідне відео. 

"Стугна спалила ТОС-1 Сонцепьок, зброю, яку використовували в Афганістані та Чечні для випалювання цілих ущелин. А в Україні ця дегенеративна воєнщіна палила ними наші міста і села.

Ну що припекло тебе трохи в кабіні, пєтушня руснява.

До речі, ці Стугни мали йти на експорт, але вже 37 днів служать нашим воїнам. Після нашої перемоги попит Стугни в усіх куточках світу буде колосальний. Окрім расіі, там буде попит на домовини, цукор, самогон. Як й останні 10 століть", - написав він. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські воїни захопили біля Чернігова важку систему озброєння ТОС-1А "Солнцепек". ВIДЕО

Автор: 

вогнемет (24) ПТУР (6) Стугна (83)


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Топ коментарі
+76
Спасибо Пашинскому за оперативность и понимание ситуации.
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01.04.2022 22:53
+70
Шедевр! )))
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01.04.2022 22:51
+41
Браво, воїни!!
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01.04.2022 22:51
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01.04.2022 22:51 Відповісти
Браво, воїни!!
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01.04.2022 22:51 Відповісти
"До речі, ці Стугни мали йти на експорт, але вже 37 днів служать нашим воїнам" - пересадить всих бариг, хто підривав обороноздатність країни заради збагачення!
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01.04.2022 22:52 Відповісти
Барыги не заказали "стугны" на 2022 год,поэтому на освободившихся мощностях предприятия делали заказ для арабов.
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01.04.2022 22:54 Відповісти
Не получиться...Вони ще при владі.
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01.04.2022 23:06 Відповісти
Спасибо Пашинскому за оперативность и понимание ситуации.
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01.04.2022 22:53 Відповісти
Дякуємо. Стугны круче Джевелинов на самом деле. И наши воины по максимуму используют их преимущества.
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01.04.2022 22:55 Відповісти
Джавеліни -- це автономні Стугни: їх може переносити одна людина, Стугна ж складається з двох блоків: самої "пушки", та блоку наведення, який може знаходитись на відстані до 50 метрів від "пушки". Одна людина зі Стугною не вправиться.
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01.04.2022 23:37 Відповісти
"Стугна ж складається з двох блоків: самої "пушки", та блоку наведення, який може знаходитись на відстані до 50 метрів"

У цьому якраз їх тактична перевага, ворог не розуміє де знаходиться противник
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02.04.2022 00:52 Відповісти
Це так, Ваша правда. Та й Джавеліни -- одноразові, а наші -- тільки встигай заряджати!
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02.04.2022 01:07 Відповісти
фейк про одноразовість джевелінів. головне наявність ракет і тоже встигай заряджати...
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02.04.2022 13:18 Відповісти
Ваша правда! Це добра новина! То NLAW'и одноразові!
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02.04.2022 22:18 Відповісти
Ну як круче. І там і там є свої плюси і мінуси.
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01.04.2022 23:40 Відповісти
А пам'ятаю як 8 років тому його цькували, як років зо 3 тому його розпинав Поярков....
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02.04.2022 01:51 Відповісти
блин шашлыки придется доставать в противогазах
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01.04.2022 22:53 Відповісти
классика - красивое !!!
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01.04.2022 22:53 Відповісти
А если попасть в саму установку (вверху), то нихуевый салют будет.
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01.04.2022 22:54 Відповісти
Уже 10 раз посмотрел. Надо ещё раз глянуть.
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01.04.2022 22:55 Відповісти
Умнічкі!
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01.04.2022 22:56 Відповісти
До речі, стугна яку Пашинскій віддав ЗСУ. За що на нього зрадники з ДБР наїхали. Арабська в'язь на екрані, експортна.
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01.04.2022 22:57 Відповісти
Вони не зрадники, просто агенти ФСБ.
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02.04.2022 00:09 Відповісти
сегодня буду спать спокойно, спасибо за успокоительное
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01.04.2022 22:58 Відповісти
"Чекає кацапа ганьба й домовина
Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!"

Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
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01.04.2022 22:58 Відповісти
ломайте їх, хлопці, бийте і розшматуйте - бо не *** по нашій Україні в танкетках їхати!
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01.04.2022 22:59 Відповісти
Шедевр, це треба лаптям кожен день показувать.
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01.04.2022 23:00 Відповісти
Ви думаєте якщо свиням у хлів провести інтернет, вони порозумнішають?
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01.04.2022 23:06 Відповісти
цих тварин щодня пздти треба, інакше не зрозуміють
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01.04.2022 23:13 Відповісти
Шкода що не показали детонацію бк!
Видовище було, мабудь ще те.
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01.04.2022 23:05 Відповісти
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01.04.2022 23:12 Відповісти
Перед сном то на красивое приятно посмотреть ))
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01.04.2022 23:19 Відповісти
Просто суперово!!! СЛАВА ЗСУ!!!
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01.04.2022 23:32 Відповісти
Бежали битые кацапы,
Роняя мелкие какашки, -
Мелькали лишь во время драпа
Говном обдристанные ляшки.

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01.04.2022 23:36 Відповісти
Молодці! Слава Україні!
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01.04.2022 23:38 Відповісти
Плюсую)))
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01.04.2022 23:42 Відповісти
Как же красиво горит рашистская техника.Героям Слава
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01.04.2022 23:51 Відповісти
Стугна показала себя очень эффективно Меня поразила мощность заряда и дальность действия+в ПЯТЬ раз дешевле чем Джавелин! Еще-бы нам штук 50 Нептунов и рашкинские корабли не смогли-бы обстреливать Мариуполь и Одессу. Но почему в Украине за 2 года не заказали производство Нуптунов-это совсем другая история
Я считаю что в первую очередь нужно возобновить производство крылатых ракет с дальностью до 2000 км
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01.04.2022 23:56 Відповісти
Ничего ребята, после войны все ответят за Луч за Антонов за Херсон. Все получат по полной.
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02.04.2022 00:36 Відповісти
"Сонцепьок", %лять. Вони там остаточно іпанулися, у тому мордорі, з назвами своїх недовундервафлів.

А «Стугна» чудова. Арабська в'язь на UI додає особливого колориту апаратурі
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02.04.2022 00:44 Відповісти
Супер!!!
Хочеться кричати: ГОЛ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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02.04.2022 01:02 Відповісти
а о тут цапам прилетело по буратине с ихнего же корнета. Там по ходу помимо буратины были и ТЗМ, и склад БП. Очень красиво, рекомендую, друзья

https://www.youtube.com/watch?v=yGHBHJbQLbU
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02.04.2022 01:33 Відповісти
ойейейейеейй!!!!!
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02.04.2022 01:46 Відповісти
Ну это просто Атлична!!! надо лаптиногим показывать...чтоб они ссались аж!!!
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02.04.2022 07:56 Відповісти
Ну, по-перше це просто красиво...
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02.04.2022 08:43 Відповісти
Цікаво.
Схоже, що у другому випадку було ручне супроводження цілі, а от у першому - автоматичне, а це досить не просто беручи до уваги рухому ціль і фон у вигляді стаціонарних дерев.
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02.04.2022 11:41 Відповісти
В обоих случаях наше оружие сработало отлично. Слава Украине!
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03.04.2022 02:14 Відповісти
 
 