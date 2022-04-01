Украинские воины из "Стугны" уничтожили вражеский огнемет "Солнцепек". ВИДЕО

В сеть попали кадры того, как украинские воины с помощью ПТРК "Стугна" уничтожили ТОС-1 "Солнцепек".

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом в телеграм-канале написал Алексей Гончаренко, обнародовав соответствующее видео.

"Стуга сожгла ТОС-1 Сонцепек, оружие, которое использовали в Афганистане и Чечне для выжигания целых ущелий. А в Украине эта дегенеративная военщина жгла ими наши города и села.

Ну что припекло тебя чуть-чуть в кабине, петушня руснявая.

Кстати, эти Стугны должны были идти на экспорт, но уже 37 дней служат нашим воинам. После нашей победы спрос Стугны во всех уголках мира будет колоссальным. Кроме России, там будет спрос на гробы, сахар, самогон. Как и в последние 10 веков", - написал он.

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