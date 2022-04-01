Украинские воины из "Стугны" уничтожили вражеский огнемет "Солнцепек". ВИДЕО
В сеть попали кадры того, как украинские воины с помощью ПТРК "Стугна" уничтожили ТОС-1 "Солнцепек".
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом в телеграм-канале написал Алексей Гончаренко, обнародовав соответствующее видео.
"Стуга сожгла ТОС-1 Сонцепек, оружие, которое использовали в Афганистане и Чечне для выжигания целых ущелий. А в Украине эта дегенеративная военщина жгла ими наши города и села.
Ну что припекло тебя чуть-чуть в кабине, петушня руснявая.
Кстати, эти Стугны должны были идти на экспорт, но уже 37 дней служат нашим воинам. После нашей победы спрос Стугны во всех уголках мира будет колоссальным. Кроме России, там будет спрос на гробы, сахар, самогон. Как и в последние 10 веков", - написал он.
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У цьому якраз їх тактична перевага, ворог не розуміє де знаходиться противник
Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!"
Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Видовище було, мабудь ще те.
Роняя мелкие какашки, -
Мелькали лишь во время драпа
Говном обдристанные ляшки.
Я считаю что в первую очередь нужно возобновить производство крылатых ракет с дальностью до 2000 км
А «Стугна» чудова. Арабська в'язь на UI додає особливого колориту апаратурі
Хочеться кричати: ГОЛ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
https://www.youtube.com/watch?v=yGHBHJbQLbU
Схоже, що у другому випадку було ручне супроводження цілі, а от у першому - автоматичне, а це досить не просто беручи до уваги рухому ціль і фон у вигляді стаціонарних дерев.