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Украинские воины из "Стугны" уничтожили вражеский огнемет "Солнцепек". ВИДЕО

В сеть попали кадры того, как украинские воины с помощью ПТРК "Стугна" уничтожили ТОС-1 "Солнцепек".

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом в телеграм-канале написал Алексей Гончаренко, обнародовав соответствующее видео.

"Стуга сожгла ТОС-1 Сонцепек, оружие, которое использовали в Афганистане и Чечне для выжигания целых ущелий. А в Украине эта дегенеративная военщина жгла ими наши города и села.

Ну что припекло тебя чуть-чуть в кабине, петушня руснявая.

Кстати, эти Стугны должны были идти на экспорт, но уже 37 дней служат нашим воинам. После нашей победы спрос Стугны во всех уголках мира будет колоссальным. Кроме России, там будет спрос на гробы, сахар, самогон. Как и в последние 10 веков", - написал он.

Также смотрите: Расчет украинского ПТРК "Стугна-П" уничтожает вражеский танк: "Красава! Сука! Умничка!" ВИДЕО

огнемет (22) ПТУР (5) Стугна (79)


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Топ комментарии
+76
Спасибо Пашинскому за оперативность и понимание ситуации.
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01.04.2022 22:53
+70
Шедевр! )))
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01.04.2022 22:51
+41
Браво, воїни!!
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01.04.2022 22:51
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Шедевр! )))
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01.04.2022 22:51 Ответить
Браво, воїни!!
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01.04.2022 22:51 Ответить
"До речі, ці Стугни мали йти на експорт, але вже 37 днів служать нашим воїнам" - пересадить всих бариг, хто підривав обороноздатність країни заради збагачення!
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01.04.2022 22:52 Ответить
Барыги не заказали "стугны" на 2022 год,поэтому на освободившихся мощностях предприятия делали заказ для арабов.
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01.04.2022 22:54 Ответить
Не получиться...Вони ще при владі.
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01.04.2022 23:06 Ответить
Спасибо Пашинскому за оперативность и понимание ситуации.
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01.04.2022 22:53 Ответить
Дякуємо. Стугны круче Джевелинов на самом деле. И наши воины по максимуму используют их преимущества.
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01.04.2022 22:55 Ответить
Джавеліни -- це автономні Стугни: їх може переносити одна людина, Стугна ж складається з двох блоків: самої "пушки", та блоку наведення, який може знаходитись на відстані до 50 метрів від "пушки". Одна людина зі Стугною не вправиться.
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01.04.2022 23:37 Ответить
"Стугна ж складається з двох блоків: самої "пушки", та блоку наведення, який може знаходитись на відстані до 50 метрів"

У цьому якраз їх тактична перевага, ворог не розуміє де знаходиться противник
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02.04.2022 00:52 Ответить
Це так, Ваша правда. Та й Джавеліни -- одноразові, а наші -- тільки встигай заряджати!
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02.04.2022 01:07 Ответить
фейк про одноразовість джевелінів. головне наявність ракет і тоже встигай заряджати...
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02.04.2022 13:18 Ответить
Ваша правда! Це добра новина! То NLAW'и одноразові!
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02.04.2022 22:18 Ответить
Ну як круче. І там і там є свої плюси і мінуси.
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01.04.2022 23:40 Ответить
А пам'ятаю як 8 років тому його цькували, як років зо 3 тому його розпинав Поярков....
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02.04.2022 01:51 Ответить
блин шашлыки придется доставать в противогазах
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01.04.2022 22:53 Ответить
классика - красивое !!!
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01.04.2022 22:53 Ответить
А если попасть в саму установку (вверху), то нихуевый салют будет.
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01.04.2022 22:54 Ответить
Уже 10 раз посмотрел. Надо ещё раз глянуть.
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01.04.2022 22:55 Ответить
Умнічкі!
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01.04.2022 22:56 Ответить
До речі, стугна яку Пашинскій віддав ЗСУ. За що на нього зрадники з ДБР наїхали. Арабська в'язь на екрані, експортна.
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01.04.2022 22:57 Ответить
Вони не зрадники, просто агенти ФСБ.
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02.04.2022 00:09 Ответить
сегодня буду спать спокойно, спасибо за успокоительное
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01.04.2022 22:58 Ответить
"Чекає кацапа ганьба й домовина
Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!"

Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
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01.04.2022 22:58 Ответить
ломайте їх, хлопці, бийте і розшматуйте - бо не *** по нашій Україні в танкетках їхати!
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01.04.2022 22:59 Ответить
Шедевр, це треба лаптям кожен день показувать.
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01.04.2022 23:00 Ответить
Ви думаєте якщо свиням у хлів провести інтернет, вони порозумнішають?
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01.04.2022 23:06 Ответить
цих тварин щодня пздти треба, інакше не зрозуміють
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01.04.2022 23:13 Ответить
Шкода що не показали детонацію бк!
Видовище було, мабудь ще те.
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01.04.2022 23:05 Ответить
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01.04.2022 23:12 Ответить
Перед сном то на красивое приятно посмотреть ))
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01.04.2022 23:19 Ответить
Просто суперово!!! СЛАВА ЗСУ!!!
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01.04.2022 23:32 Ответить
Бежали битые кацапы,
Роняя мелкие какашки, -
Мелькали лишь во время драпа
Говном обдристанные ляшки.

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01.04.2022 23:36 Ответить
Молодці! Слава Україні!
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01.04.2022 23:38 Ответить
Плюсую)))
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01.04.2022 23:42 Ответить
Как же красиво горит рашистская техника.Героям Слава
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01.04.2022 23:51 Ответить
Стугна показала себя очень эффективно Меня поразила мощность заряда и дальность действия+в ПЯТЬ раз дешевле чем Джавелин! Еще-бы нам штук 50 Нептунов и рашкинские корабли не смогли-бы обстреливать Мариуполь и Одессу. Но почему в Украине за 2 года не заказали производство Нуптунов-это совсем другая история
Я считаю что в первую очередь нужно возобновить производство крылатых ракет с дальностью до 2000 км
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01.04.2022 23:56 Ответить
Ничего ребята, после войны все ответят за Луч за Антонов за Херсон. Все получат по полной.
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02.04.2022 00:36 Ответить
"Сонцепьок", %лять. Вони там остаточно іпанулися, у тому мордорі, з назвами своїх недовундервафлів.

А «Стугна» чудова. Арабська в'язь на UI додає особливого колориту апаратурі
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02.04.2022 00:44 Ответить
Супер!!!
Хочеться кричати: ГОЛ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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02.04.2022 01:02 Ответить
а о тут цапам прилетело по буратине с ихнего же корнета. Там по ходу помимо буратины были и ТЗМ, и склад БП. Очень красиво, рекомендую, друзья

https://www.youtube.com/watch?v=yGHBHJbQLbU
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02.04.2022 01:33 Ответить
ойейейейеейй!!!!!
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02.04.2022 01:46 Ответить
Ну это просто Атлична!!! надо лаптиногим показывать...чтоб они ссались аж!!!
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02.04.2022 07:56 Ответить
Ну, по-перше це просто красиво...
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02.04.2022 08:43 Ответить
Цікаво.
Схоже, що у другому випадку було ручне супроводження цілі, а от у першому - автоматичне, а це досить не просто беручи до уваги рухому ціль і фон у вигляді стаціонарних дерев.
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02.04.2022 11:41 Ответить
В обоих случаях наше оружие сработало отлично. Слава Украине!
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03.04.2022 02:14 Ответить
 
 