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ВСУ уничтожили вражескую огнеметную систему "Буратино". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Украинские военные показали, как уничтожили тяжелую огнеметную систему "Буратино" российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фото и видео уничтоженной техники обнародовал Генштаб.

Читайте також: Оперативна інформація станом на 6:00 2 квітня щодо російського вторгнення, - Генштаб ЗСУ

"Командование Сил специальных операций, Сухопутные войска и Териториальная оборона ВС Украины передали очередной привет российским оккупантам от украинского народа. В частности, уничтожена и тяжелая огнеметная система Буратино", - говорится в сообщении.

Воин Мирослав Гай уточнил, что меткие выстрелы по "Буратино" сделаны из экспортных ПТРК Скиф (Стугна):

"Расчеты ТРО, которые "банда" Пашинского зная о планах нападения РФ подготовила еще до новой фазы войны, успешно жгут российских оккупантов. На этом видео ребята сожгли две современных огнеметных системы Буратино! Выстрелы произведены из экспортных ПТРК Скиф (Стугна) от КБ"Луч".

ВСУ уничтожили вражескую огнеметную систему Буратино 01
ВСУ уничтожили вражескую огнеметную систему Буратино 02
ВСУ уничтожили вражескую огнеметную систему Буратино 03

Напомним, ранее сообщалось, что ГБР пытается арестовать Пашинского за передачу "Стугн" на фронт. Сам экс-нардеп Сергей Пашинский заявляет, что производство ГБР против него – это работа ФСБ и ее агентуры в Украине. "За первую неделю войны моей командой было подготовлено около 50 расчетов ПТРК "Стугна" и "Корсар", - уверяет он. А мэр Житомира Сухомлин заявил, что готов свидетельствовать в пользу Пашинского: "Я немного знаю эту историю и хочу сказать одно: кто это делает в это время – просто предатели. Если надо будет давать показания, я их дам и расскажу все - как следователи и руководители бежали из Житомира... Привет ГБР".

Волонтер Мирослав Гай заявил: "Все ракеты и установки "Корсар" и "Стугна", а также "Ольха" были переданы в ВСУ и сейчас воюют, о чем есть многочисленные рапорты, доклады и видеоподтверждения. ТРО сожгли множество российской техники.

В ГБР, в свою очередь, заявили: "Мы проводим следственные действия по делу, где фигурирует Пашинский, но это не касается комплексов "Стугна".

Генштаб ВС (6271) артиллерия (635) ВСУ (6587) тероборона (340)


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Топ комментарии
+36
Ещё бы папу Карло пришить...
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02.04.2022 11:30
+15
Папу Карлика будет точнее. Он еще работает руководителем страны наструганных как попало Буратят без мозгов.
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02.04.2022 11:43
+9
Чомусь кацапи думали, що залізний Буратіно не горіти е на відміну від дерев'яного. Це фундаментальна помилка внаслідок кричушого незнання фізики. 😊 Хоча допускаю, що у конструктора, який дав назву системі було специфічне почуття гумору. 😊
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02.04.2022 11:37
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Ещё бы папу Карло пришить...
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02.04.2022 11:30 Ответить
Папу Карлика будет точнее. Он еще работает руководителем страны наструганных как попало Буратят без мозгов.
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02.04.2022 11:43 Ответить
У НАТО есть Пиннокио ?
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02.04.2022 11:31 Ответить
Глубокий коматоз российской военщины: "гений стратегии" вогнал Россию в «мертвую петлю»...
Видео - https://www.youtube.com/watch?v=j4BzDx07Wc8 https://www.youtube.com/watch?v=j4BzDx07Wc8

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02.04.2022 11:33 Ответить
Чомусь кацапи думали, що залізний Буратіно не горіти е на відміну від дерев'яного. Це фундаментальна помилка внаслідок кричушого незнання фізики. 😊 Хоча допускаю, що у конструктора, який дав назву системі було специфічне почуття гумору. 😊
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02.04.2022 11:37 Ответить
Скажите, как его зовууут - ХУУУУУУййй, ЛОООО - ТИ - ННОООО
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02.04.2022 11:39 Ответить
Модери, який же це Буратіно, коли на першому знімку комплекс ППО "ТОР". Це так як сьогодні в одному із міст України військова адміністрація не здатна відрізники автомат від пістолета, проспала все на світі, а потім почала волати про обстріл літаками. Тоді як це були крилаті ракети.
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02.04.2022 11:39 Ответить
Але на відео точно ТОС "Солнцепёк", він же "Буратіно". На танковому шассі.
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03.04.2022 00:02 Ответить
это старое видно. но всегавно приятно.
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02.04.2022 11:44 Ответить
На фотках відсутнє "буратіно". На верхній - зрк "тор".
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02.04.2022 11:45 Ответить
На відосику "буратіно" попав під роздачу.
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02.04.2022 11:56 Ответить
не переймайтеся - після удару Джавеліна вони всі схожи на т-33...
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02.04.2022 13:28 Ответить
Поиграю в аналитика. Параша явно обосралась с захватом Киева и блицкригом. Думаю они готовят долгую и затяжную войну. А план их таков. Они отвели часть своих войск от Киева и Чернигова, перебросили их на восток. На Юге они стопорнулись пока. Ждут. Хотят взять восток и Марик, затем пойдут массой на Николаев и Одессу, тут возможно подключат и пмр. Закрепятся. И будут выдвигается на Киев с юга, параллельно будут и с востока давить через Сумы, Харьков. И тут должна уже подключится РБ и пойти с севера на Киев.
Насколько это в них получится хз. Но если бы я командовал войсками, то именно такую стратегию бы выбрал.
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02.04.2022 11:48 Ответить
удут выдвигается на Киев с юга

МАЯЧНЯ,
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02.04.2022 12:07 Ответить
Возможно и маячня. Просто мысли в слух. Прошу не говнить меня за это.
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02.04.2022 12:17 Ответить
Всё это заглохнет на первом пункте. Четверть армии разбита. Орки деморализованы. Заставить их еще раз не реально. Они скорее друг-другу ноги прострелят. Это явно полегче вариант чем в мясо. Значит придётся набирать новых. Естественно из дебилов, безнадёжных должников и срочников (они где-то в таком составе и пришли). Это не армия.

Далее - настала весна щас пойдёт зелёнка. До этого кацы имели очень большие проблемы там где хвойные леса. Щас проблемы у них будут почти везде. У нас большой перевес в количестве и главное качестве пехоты с кучей противотанкового оружия. В сочетании с зелёнкой это не оставляет им никаких шансов.
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02.04.2022 12:35 Ответить
Зелёнка - это хорошо. Если не начнёт напалмом баловаться.
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02.04.2022 13:04 Ответить
ВЕЛИКОЛЕПНО БУРАТИНКА ГОРЕЛА !
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02.04.2022 12:04 Ответить
В яких підрозділах воюють "95 квартал" і депутати від "слуг наріда", хто знає? Чи в них таємний підрозділ тероборони десь на секретному завданні? Хто сьогодні їм заважає визволити Мелітополь, Бердянськ, Херсон, Каховку, Нову Каховку, Енергодар та інші міста?
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02.04.2022 12:10 Ответить
що заважає? якщо коротко, то нелюбов до України
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02.04.2022 13:19 Ответить
Вчора на Цензорі хтось залишив комент що в ОПи виходть добре займатись обміном полонених. На що я відповів що ***** них не виходить.Сьогодні в стрічці активності виявив що пропали лайки і допис.Чи то вже цензуру вводять, чи випадково зникла інфа?
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02.04.2022 13:38 Ответить
В тех самых подразделениях, в которых воевали все депутаты и их дети с 2014 года.
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02.04.2022 14:52 Ответить
Цілком слушне питання- чому окремий батальон "95 квартал" не пробивається на допомогу Маріуполю?
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02.04.2022 14:02 Ответить
ДБР хтило ще Пашинского арештувати за Стугни .цикаво а ким е началник ДБР и хто його поставив директором
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02.04.2022 15:19 Ответить
а ось и биография Директора ДБР Протягом 2017-2019 років працював заступником начальника Департаменту Генеральної прокуратури України. У липні 2019-го його звільнили через непроходження атестації. Сухачов оскаржив це рішення в Окружному адміністративному суді й виграв справу, поновившись на посаді в липні 2020 року.
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02.04.2022 15:22 Ответить
Я русский. Отец из Уфы, мать из Пензы. Фамилия по реке "Сура" в Пензе. Живу в Минске. Что хочу сказать. X Y Й вам, москали. Слава Украине! Жыве Беларусь!
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02.04.2022 15:27 Ответить
Беларусы ударили в спину, вам всем должно быть стыдно. Вы должны дружно выйти на улицы и смести вашего усатого фашиста. Только не горстка студентиков, а миллионы граждан, которые всегда отсиживались по домам.
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02.04.2022 17:50 Ответить
Ты же читаешь кто живет в Беларуси : "мать из Пензы , Отец из Уфы." Вот так могло бы быть с Украиной. Беларусы физически уничтожены.
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03.04.2022 01:18 Ответить
Схоже, що так. Вже нема білорусів.
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03.04.2022 02:27 Ответить
На фото ТОР-М2. Кстати они есть на вооружении Украины. 6 единиц было представлено на параде https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B 24 августа 2018 в Киеве.
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02.04.2022 19:14 Ответить
точно це саме відео позавчора називалось 'знищення солнцепьока'
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02.04.2022 21:28 Ответить
НАДО СТУГНУ 10 ЗАРЯДНУЮ ДЕЛАТЬ !)
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03.04.2022 01:53 Ответить
 
 