ВСУ уничтожили вражескую огнеметную систему "Буратино". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Украинские военные показали, как уничтожили тяжелую огнеметную систему "Буратино" российских оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, фото и видео уничтоженной техники обнародовал Генштаб.
"Командование Сил специальных операций, Сухопутные войска и Териториальная оборона ВС Украины передали очередной привет российским оккупантам от украинского народа. В частности, уничтожена и тяжелая огнеметная система Буратино", - говорится в сообщении.
Воин Мирослав Гай уточнил, что меткие выстрелы по "Буратино" сделаны из экспортных ПТРК Скиф (Стугна):
"Расчеты ТРО, которые "банда" Пашинского зная о планах нападения РФ подготовила еще до новой фазы войны, успешно жгут российских оккупантов. На этом видео ребята сожгли две современных огнеметных системы Буратино! Выстрелы произведены из экспортных ПТРК Скиф (Стугна) от КБ"Луч".
Напомним, ранее сообщалось, что ГБР пытается арестовать Пашинского за передачу "Стугн" на фронт. Сам экс-нардеп Сергей Пашинский заявляет, что производство ГБР против него – это работа ФСБ и ее агентуры в Украине. "За первую неделю войны моей командой было подготовлено около 50 расчетов ПТРК "Стугна" и "Корсар", - уверяет он. А мэр Житомира Сухомлин заявил, что готов свидетельствовать в пользу Пашинского: "Я немного знаю эту историю и хочу сказать одно: кто это делает в это время – просто предатели. Если надо будет давать показания, я их дам и расскажу все - как следователи и руководители бежали из Житомира... Привет ГБР".
Волонтер Мирослав Гай заявил: "Все ракеты и установки "Корсар" и "Стугна", а также "Ольха" были переданы в ВСУ и сейчас воюют, о чем есть многочисленные рапорты, доклады и видеоподтверждения. ТРО сожгли множество российской техники.
В ГБР, в свою очередь, заявили: "Мы проводим следственные действия по делу, где фигурирует Пашинский, но это не касается комплексов "Стугна".
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Видео - https://www.youtube.com/watch?v=j4BzDx07Wc8 https://www.youtube.com/watch?v=j4BzDx07Wc8
Насколько это в них получится хз. Но если бы я командовал войсками, то именно такую стратегию бы выбрал.
МАЯЧНЯ,
Далее - настала весна щас пойдёт зелёнка. До этого кацы имели очень большие проблемы там где хвойные леса. Щас проблемы у них будут почти везде. У нас большой перевес в количестве и главное качестве пехоты с кучей противотанкового оружия. В сочетании с зелёнкой это не оставляет им никаких шансов.