Зруйнований центр Мар'їнки після російських обстрілів. ВIДЕО
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Центр Мар'їнки поблизу Донецька зазнав значних руйнувань після обстрілів російських окупантів.
Як повідомляє журналіст Цензор.НЕТ Михайло Ухман, руйнації зазнали об'єкти інфраструктури, місцева московська церква, будинок культури, торговельні майданчики та магазини.
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Но замученных, расстрелянных, заживо сожжённых уже не вернуть.
…
Оставим ненависть.
Увы, но она бесконтрольна.
…
Пришло время холодной ярости.
Теперь у нас есть полное моральное право, спокойно и с совершенно незамутнённым разумом, убивать этих нелюдей уже по всему миру, неограниченное количество времени и в максимально больших количествах.
Методично и без лишнего героизма.
Бережём силы.
Они нам ещё понадобятся.