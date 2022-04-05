Зруйнований центр Мар'їнки після російських обстрілів. ВIДЕО

Центр Мар'їнки поблизу Донецька зазнав значних руйнувань після обстрілів російських окупантів.

Як повідомляє журналіст Цензор.НЕТ Михайло Ухман, руйнації зазнали об'єкти інфраструктури, місцева московська церква, будинок культури, торговельні майданчики та магазини.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти вбили бойового медика Валентину Пушич. У неї залишилася дочка