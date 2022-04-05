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війна (56913) Ухман Михайло (232)

Зруйнований центр Мар'їнки після російських обстрілів. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Центр Мар'їнки поблизу Донецька зазнав значних руйнувань після обстрілів російських окупантів.

Як повідомляє журналіст Цензор.НЕТ Михайло Ухман, руйнації зазнали об'єкти інфраструктури, місцева московська церква, будинок культури, торговельні майданчики та магазини.

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Автор: Сергій Яковенко
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Цель ху.ла разрушить Украину и уничтожить всех Украинцев. Они уже не боятся говорить это официально.
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05.04.2022 14:29 Відповісти
На этом Приватовском банкомате я деньги снимал..градами просто сносят Марьинку...делают вторую Волноваху..по другому взять города не получается..сепары, кстати, отчитались, что взяли Марьинку 2 недели назад..хрен вам, а не Марьинку))). Вот поэтому и попытки взять в окружение..в лоб у лаптей ну никак не получается...
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05.04.2022 14:34 Відповісти
"ГуZZкий мир", в усій своїй мерзенній потворності.
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05.04.2022 14:35 Відповісти
Вижу, как всех нас захлестывает ненависть, после того, что нелюди творили на Киевщине.

Но замученных, расстрелянных, заживо сожжённых уже не вернуть.



Оставим ненависть.

Увы, но она бесконтрольна.



Пришло время холодной ярости.

Теперь у нас есть полное моральное право, спокойно и с совершенно незамутнённым разумом, убивать этих нелюдей уже по всему миру, неограниченное количество времени и в максимально больших количествах.

Методично и без лишнего героизма.

Бережём силы.

Они нам ещё понадобятся.
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05.04.2022 14:53 Відповісти
А ведь Марьянка была ключом в своё время к Донбассу когда наши дали звизды оркам так что даже с Донецка орки начали убегать бросая всё и колонами покидали город крича что укры наступают.Был шанс зайти по их стопам от их трусости но мы не сделали этого а теперь пожинаем плоды.
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05.04.2022 17:19 Відповісти
МОСКОВИТСЬКИ ВИРОДКИ.....
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05.04.2022 19:40 Відповісти
 
 