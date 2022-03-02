Російські окупанти вбили бойового медика Валентину Пушич. У неї залишилася дочка

Бойовий медик 72-ї бригади ЗСУ Валентина Пушич загинула на війні проти російських окупантів.

Про це у Facebook повідомив журналіст Цензор.НЕТ Михайло Ухман.

"Неймовірна жінка, унікальна, фантастична!!! Валентина Пушич - вона загинула на війні проти російських окупантів. Військовий медик, жінка, яка покинула благополучне життя, щоб воювати проти російського агресора. Друзі, в неї залишилася сиротою дочка. Я вам кажу - знищуйте російську наволоч всюди. За Валю, за її позицію, за її життя і боротьбу. Володимир Зеленський - Ви маєте Валентині надати Героя посмертно! Сергій Стерненко, Андрій Хливнюк, Іван Леньо, Олег Сенцов - зробіть так, щоб Валю згада вся країна!

PS. Валю, дякую за зустрічі, дякую за все. Ти - моя Героїня! Дякую, що знав тебе! Бл..ть, за тебе, я буду містити до кінця цієї війни. Вічна пам'ять, тобі!" - йдеться в повідомленні.

"Перед війною, Валентина працювала у престижній компанії, де заробляла чималі гроші. Проте, вона змінила своє благополучне життя на захист нашої країни. В 2017 році, коли тривали важкі бої з російськими окупантами на околицях Авдіївки, Валентина була однією з тих, хто рятував житя наших воїнів. Валентині пропонували повернутися на колишню роботу, проте вона вибрала боротьбу за свою країну, замість ситого і спокійного життя. Коли російські окупанти відкрито напали на нашу країну, Валентина продовжила воювати проти них. І віддала за свою Батьківщину найдороже - своє життя. Я писав про Валентину рік тому, хто бажає дізнатися про цю жінку більше - читайте тут", - додав журналіст.

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