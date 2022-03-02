Российские оккупанты убили боевого медика Валентину Пушич. У нее осталась дочь

Боевой медик 72-й бригады ВСУ Валентина Пушич погибла на войне против российских оккупантов.

Об этом в Facebook сообщил журналист Цензор.НЕТ Михаил Ухман.

"Невероятная женщина, уникальная, фантастическая!!! Валентина Пушич – она погибла на войне против российских оккупантов. Военный медик, женщина, покинувшая благополучную жизнь, чтобы воевать против российского агрессора. Друзья, у нее осталась сиротой дочь. Я вам говорю – уничтожайте русских сволочей повсюду. За Валю, за ее позицию, за ее жизнь и борьбу. Владимир Зеленский - Вы должны Валентине предоставить Героя посмертно! Сергей Стерненко, Андрей Хливнюк, Иван Леньо, Олег Сенцов – сделайте так, чтобы Валю вспомнила вся страна!

Валя, спасибо за встречи, спасибо за все. Ты – моя Героиня! Спасибо, что знал тебя! Бл..ть, за тебя, я буду мстить до конца этой войны. Вечная память тебе!" – говорится в сообщении.

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"Перед войной Валентина работала в престижной компании, где зарабатывала немалые деньги. Однако она изменила свою благополучную жизнь на защиту нашей страны. В 2017 году, когда продолжались тяжелые бои с российскими оккупантами в окрестностях Авдеевки, Валентина была одной из тех, кто спасал жизни наших воинов.Валентине предлагали вернуться на прежнюю работу, однако она выбрала борьбу за свою страну, вместо сытой и спокойной жизни. Когда русские оккупанты открыто напали на нашу страну, Валентина продолжила воевать против них.И отдала за свою Родину самое дорогое - свою жизнь. Я писал о Валентине год тому, кто желает узнать об этой женщине больше - читайте здесь", - добавил журналист.