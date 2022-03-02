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Новости Война в Украине
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В Херсоне устанавливают количество жертв в результате боевых действий - среди убитых оккупантами есть женщины и дети

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В Херсоне устанавливают количество жертв в результате боевых действий - среди убитых оккупантами есть женщины и дети

Во время военных действий Херсон понес потери человеческих жизней.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Херсонского горсовета.

Известны потери на 1 марта
– Парк по ул. Нефтяников, 64 возле "Новой Линии" – 8 погибших;
– Ул. Паровозная, 13, погиб гражданский;
– Ул. Полтавская, 89, возле лицея 2 погибших;
– Ул. И.Кулика 141, а, подъезд 2 – погибшие;
– На Бериславском шоссе, возле молокозавода погиб гражданский Лахковский Е.В., 1986 г.р.;
– напротив Апелляционного суда, вход в парк – погиб 1 человек;
– 49-й ГХД 2 корп. 3 подъезд 2 – есть погибшие;
– Ул. Синявина 152 б – 2 погибших;
– Ул. Перекопская 171-173, в легковом автомобиле погибшие;

Есть погибшие у подъезда ул. Тарле, а также расстреляна на Бериславском шоссе семья из Зеленовки.

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Известны потери на 2 марта
– На ул. Перекопской, 136 погиб 1 человек;
– Возле Фабрики на остановке – мужчина и парень 14 лет;
– Ул. Мира – Бериславское шоссе возле железнодорожного переезда погиб 1 человек;
– Консервный комбинат, в расстрелянном черном Нисане д/н ВТ0142ВС погибли 2 человека;
– Ул. Паровозная – 11 человек погибло;
– Ул. Черноморская и Перекопская погибла женщина.
– Ул. Загородная, 49 – мужчина Жданов Николай 68 лет. Смерть в автомобиле.

"В городе продолжается работа над сбором информации по установлению точного количества погибших и их идентификацией. Прилагаются максимальные усилия (на сколько это возможно) в определенных условиях. Вечная слава украинским героям, положившим свою жизнь в бою с врагом! Вечная память гражданским, что погибли под огнем россиян! Мэр Игорь Колыхаев и депутаты городского совета выражают соболезнования родным и близким павших херсонцев", - говорится в сообщении.

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02.03.2022 15:44 Ответить
В Європі і НАТО повинні зрозуміти, що те, до чого вони були готові 60 років і витрачали купу грошей наступило, але за них воює Україна. Не треба сидіти і сцяти, допоможіть по максимуму! Якщо самі не здатні носити зброю.
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02.03.2022 15:44 Ответить
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если бы клоун 3 года не воровал деньги, а укреплял армию - никакое НАТО не нужно было бы.
есть свои ракеты, свои птрк - есть ВСЁ. не было только желания у зеленого осла.

ОЧЕНЬ надеюсь что он сделает выводы. но лично я в это не верю.
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02.03.2022 16:03 Ответить
https://www.nlcampaigns.org/Nobel_Appeal_for_Ukraine_3-1-22_Rus.pdf
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02.03.2022 15:48 Ответить
Ось обличчя "русского мира " вони воюють з дітьми ,вбивайте цих варварів де тільки можна ,нациськ5а чума повина згинути.
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02.03.2022 15:51 Ответить
Светлая им память..... Это герои, отдавшие свои жизни за нас.... Слава Украине!!!
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02.03.2022 15:52 Ответить
Хтось чув про розстріл тероборони окупантами в Херсоні сьогодні? Правда чи фейк?
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02.03.2022 15:52 Ответить
Нажаль так були озброєні лише коктейлями молотова більше десяти осіб.
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02.03.2022 15:58 Ответить
Бачив відос в твіттері... Суки...
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02.03.2022 16:10 Ответить
Россия, не ваша война.
Океан Ельзи - Не твоя війна (official video) - YouTube
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02.03.2022 16:07 Ответить
сподіваюсь сьогодні орків в Хероні ************ байрактари
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02.03.2022 16:30 Ответить
 
 