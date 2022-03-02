В Херсоне устанавливают количество жертв в результате боевых действий - среди убитых оккупантами есть женщины и дети
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Во время военных действий Херсон понес потери человеческих жизней.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Херсонского горсовета.
Известны потери на 1 марта
– Парк по ул. Нефтяников, 64 возле "Новой Линии" – 8 погибших;
– Ул. Паровозная, 13, погиб гражданский;
– Ул. Полтавская, 89, возле лицея 2 погибших;
– Ул. И.Кулика 141, а, подъезд 2 – погибшие;
– На Бериславском шоссе, возле молокозавода погиб гражданский Лахковский Е.В., 1986 г.р.;
– напротив Апелляционного суда, вход в парк – погиб 1 человек;
– 49-й ГХД 2 корп. 3 подъезд 2 – есть погибшие;
– Ул. Синявина 152 б – 2 погибших;
– Ул. Перекопская 171-173, в легковом автомобиле погибшие;
Есть погибшие у подъезда ул. Тарле, а также расстреляна на Бериславском шоссе семья из Зеленовки.
Известны потери на 2 марта
– На ул. Перекопской, 136 погиб 1 человек;
– Возле Фабрики на остановке – мужчина и парень 14 лет;
– Ул. Мира – Бериславское шоссе возле железнодорожного переезда погиб 1 человек;
– Консервный комбинат, в расстрелянном черном Нисане д/н ВТ0142ВС погибли 2 человека;
– Ул. Паровозная – 11 человек погибло;
– Ул. Черноморская и Перекопская погибла женщина.
– Ул. Загородная, 49 – мужчина Жданов Николай 68 лет. Смерть в автомобиле.
"В городе продолжается работа над сбором информации по установлению точного количества погибших и их идентификацией. Прилагаются максимальные усилия (на сколько это возможно) в определенных условиях. Вечная слава украинским героям, положившим свою жизнь в бою с врагом! Вечная память гражданским, что погибли под огнем россиян! Мэр Игорь Колыхаев и депутаты городского совета выражают соболезнования родным и близким павших херсонцев", - говорится в сообщении.
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есть свои ракеты, свои птрк - есть ВСЁ. не было только желания у зеленого осла.
ОЧЕНЬ надеюсь что он сделает выводы. но лично я в это не верю.
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