РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
53569 посетителей онлайн
Новости Война в Украине
6439 75
беженцы (358) война (6246) ООН (1238)

Из Украины уехали почти 836 тыс. человек, - ООН

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Из Украины уехали почти 836 тыс. человек, - ООН

Около 836 тыс. человек выехали из Украины в соседние страны с начала российской военной агрессии в стране.

Об этом сообщают западные СМИ со ссылкой на Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, передает Цензор.НЕТ ссылаясь на "Интерфакс-Украина".

По состоянию на среду страну покинули, по подсчетам ООН, 835 928 человек. Во вторник сообщалось о 677 тыс. выехавших из Украины.

Около 450 тысяч украинцев въехали на территорию Польши. Больше всего украинцев пересекло границу в понедельник - более 100 тыс. человек.

Также смотрите: За сутки западную границу Украины пересекает около 120 тысяч человек, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Топ комментарии
+10
конечно, можно посмотреть на камеры на границе - там одни женщины и дети и пожилые люди, мужчины только довозят до начала очереди, еще иностранные студенты..., мирные люди должны быть вывезены из зоны боевых действий любыми способами...
показать весь комментарий
02.03.2022 15:23
+7
Пішов в дупу "диванній воїн" вивезти дітей та жинок це не дати заручників ХуЙлу! мої виїхали до Закарпаття-тож зараз я вже спокійно піду боронити Україну.
показать весь комментарий
02.03.2022 15:40
+5
Их право
показать весь комментарий
02.03.2022 15:19
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Их право
показать весь комментарий
02.03.2022 15:19 Ответить
конечно, можно посмотреть на камеры на границе - там одни женщины и дети и пожилые люди, мужчины только довозят до начала очереди, еще иностранные студенты..., мирные люди должны быть вывезены из зоны боевых действий любыми способами...
показать весь комментарий
02.03.2022 15:23 Ответить
А они все бегут из зоны боевых действий? Из Волновахи там или Мариуполя с Харьковым?
показать весь комментарий
02.03.2022 15:31 Ответить
Під обстрілом уся Україна. В Луцьку, за 200м від будинків ракети падали.
показать весь комментарий
02.03.2022 15:44 Ответить
Ты сравниваешь то что происходит в условном Марике и Харькове с Луцком?
показать весь комментарий
02.03.2022 15:46 Ответить
И что теперь, "давайте возьмемся за руки друзья"? Зачем тебе в стране мирное население, которое будет в заложниках у сумашедшего? В нормальных странах то, что первым делом пытаются заложников из опасности достать, считается обычным делом, а ты считаешь, что заложники такие "не мы тут дальше по прицелом постоим, всё нормально", так что ли?
показать весь комментарий
02.03.2022 15:51 Ответить
Из какой опасности?
показать весь комментарий
02.03.2022 15:53 Ответить
Ты идиот, или специально?
показать весь комментарий
02.03.2022 15:54 Ответить
косит под дурочка
показать весь комментарий
02.03.2022 20:00 Ответить
Любое мирное население, не занятое обороной, и не работающее в критических отраслях, в военное время только обуза для государства. Так что надо помогать выехать всем, кто может это сделать. Зачем тебе в городе, который сотрут с лица земли, женщины и дети? А нас не смогли быстро захватить, значит будут стирать с земли. Это стандартная тактика кацапов, смотри Грозный, Алеппо.
показать весь комментарий
02.03.2022 15:48 Ответить
Какие города сотрут с земли и обязательно для этого ехать в Польшу?
показать весь комментарий
02.03.2022 15:51 Ответить
Подозреваю, что все, какие смогут. Нигде нельзя сказать, что будет безопасно. Ты из Харькова вывезешь население в Луцк, а там тоже самое. И какой в этом смысл?
показать весь комментарий
02.03.2022 15:53 Ответить
Вот когда там будет то же самое, то можно об этом думать. А пока не то же самое. Так что это обыкновенный страх и перестраховка. О чем я и пишу.
показать весь комментарий
02.03.2022 15:56 Ответить
"Перестраховка" в условиях войны означает "не жить сегодняшним днем, а планировать будущее." В разных вариантах, "А", "Б", "В" и так весь алфавит. Ирпень и Буча тоже ещё неделю назад в Киеве считались "безопасными" и много кто из Киева туда выехал.
показать весь комментарий
02.03.2022 16:14 Ответить
И да, когда будет тоже самое, думать будет поздно. На войне очень часто думать получается слишком поздно.
показать весь комментарий
02.03.2022 16:15 Ответить
Да я как бы не против. Но пока нет опасной зоны, ты не беженец. Вот и всё. Ты не заслужил такого статуса. Так как тебе не от чего бежать. А в остальном - перестраховывайся сколь тебе будет угодно.
показать весь комментарий
02.03.2022 16:17 Ответить
В какой момент зона становится опасной? Вот у меня в доме стекла взрывом повыбивало, мне пора начинать беспокоиться, или ещё рано?
показать весь комментарий
02.03.2022 16:23 Ответить
Если это зона активных боевых действий или может стать такой зоной в ближайшее время. Беженец это буквально человек, чьей жизни угрожает опасность из-за чего-то. Я оттого написал что большинству кто сбежал ничего не угрожало. Безусловно есть те кому угрожало, но их мало.
показать весь комментарий
02.03.2022 16:27 Ответить
Ты не ответил на мой вопрос. Мой дом находится в зоне активных боевых действий или может стать такой зоной в ближайшее время, если ко мне прилетает? Или можно пока расслабиться? А то женщины с детьми, шо дурные, бегают туда-сюда в подвал и обратно. Мне пойти их успокоить и сказать, что они зря паникуют?
показать весь комментарий
02.03.2022 16:37 Ответить
Я уже ответил. И думаю ты сам знаешь ответ.
показать весь комментарий
02.03.2022 16:39 Ответить
Нет, не ответил. И опять не ответил. Зачем косить под дурачка, у тебя это плохо получается.
показать весь комментарий
02.03.2022 16:41 Ответить
Ответь просто да или нет. Луцк=Мариуполь или нет с точки зрения опасности?
показать весь комментарий
02.03.2022 16:45 Ответить
Ты уходишь от ответа и пытаешься заняться софистикой. Просто ответь на простой вопрос, Киев - это "зона активных боевых действий или может стать такой зоной в ближайшее время", или те женщины, что сидят в подвале под завывание сирен, паникеры и предатели?
показать весь комментарий
02.03.2022 16:49 Ответить
Киев зона активных действий. Но она ею стала буквально два дня назад.
показать весь комментарий
02.03.2022 16:51 Ответить
Окей, а теперь расскажи мне, мил человек, когда надо начинать эвакуацию мирного населения из Киева? Дату скажи?
показать весь комментарий
02.03.2022 16:53 Ответить
Ты меня спрашиваешь? Мой ответ я дал в другом треде - надо организация. Тоесть, решать в центре кто эвакуируется и куда, а не захотел и сбежал потому что посчитал что опасно.
показать весь комментарий
02.03.2022 16:56 Ответить
что ты несешь - сейчас почти вся Украина опасное место или у тебя нет детей?
показать весь комментарий
02.03.2022 20:01 Ответить
Смотри. Хотя я изначально писал совсем не об этом. У власти было условно два варианта планов.
1. Рекомендационный. Говорить населению какие части страны наиболее опасны и что желательно делать в этом случае - вывозить, можно оставаться, закупать продукты и прочее. Давать оповещение. В рамках реального времени. А там каждый решает что ему делать.
2. Координационный. Решать кого вывозить и как. Например, вывести централизованно детей или стариков из какого-то района и так далее.

Что у нас было? Никак не среагировали. Сначала успокаивали что всё хорошо, а потом сказали что война и население побежало. Вот и вся моя претензия, если пойти с конструктивной стороны.
показать весь комментарий
02.03.2022 20:08 Ответить
Більше половини виїхало до Польщі. Полякам важкувато. За можливості намагайтеся їхати до Угорщини чи Румунії там немає черг на пішоходних переходах, можна в Словакію, там навіть мовного бар'єру не буде. Хоча з ********* гугл перекладачами це вже не проблема. Проїзд залізницями Угорщини безкоштовний, приймають біженців у всіх церквах та університах Будапешту. Жодниї ******* з ножами, що полюють на українців не помічено!
показать весь комментарий
02.03.2022 15:27 Ответить
Недавно був біля Парубне (Чернівецька обл./Румунія) -основний перехід.
Люди пішки стоять по 6 - 8 годин у черзі. І ніяких зручностей. І за кордоном там напряжно з транспортом.
Не потрібно в оману вводити. На переходах в Польщу комфортніше.
До кордону везуть зі Львова, Франківська, Тернополя.
Жінкам з дітьми не потрібно хвилюватися, хлопці відразу звязуються з тою стороною - скільки людей везуть, багаж і куди потрібно відвезти. Перейшли кордон - уже чекає авто саме на тебе.
показать весь комментарий
02.03.2022 16:05 Ответить
І ще.
Чоловіки призовного віку! Якщо надумали тікати, не хвилюйтесь - вас не пропустять. Навіть якщо дивом пройдете українсткий пост - прикордонники тих країн завертають. І ніякі пояснення не проходять.
Інфа 100%.
показать весь комментарий
02.03.2022 16:08 Ответить
Я нікого не ввожу в оману інфа з цього сайту https://dpsu.gov.ua/ua/map і спостережень біженців, яких приймаємо!
показать весь комментарий
02.03.2022 16:16 Ответить
Вибачаюсь, дійсно вказана вище мною інфа стосується лише Закарпаття.
показать весь комментарий
02.03.2022 16:33 Ответить
Ось ще корисна сторінка з агрегованою їнформацією щодо евакуації до ЄС
тіц
показать весь комментарий
02.03.2022 16:47 Ответить
Ну от бачиш. а я в Франківську, і людей вже возив на переходи і в Румунію і в Польщу.
А по Закарпаттю інфи в мене немає - далеченько.
А в Ужгороді як? Він же фактично з кордоном Словацьким межує. Там черги?
показать весь комментарий
02.03.2022 16:57 Ответить
Згідно онлайн бази нуль пішохідної черги. 👍
https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vTmKNAxZn2cPpBqPHnRx9Hc_GPzfi7U92h05hkNuES6pA8l7IcbfdRELMkTBWGcBFoRkUdwlnfX889X/pubhtml?gid=0&single=true&fbclid=IwAR1qTqmfhHYDYFB_N14kCXweiK3BWVGzSfIYlpnD1UhYU33c-Tm0LJQYSuw
показать весь комментарий
02.03.2022 17:07 Ответить
Я В Парубне був 26го - був дурдом.
Зараз не скажу - там знайомих немає - може розсмокталась.
показать весь комментарий
02.03.2022 21:13 Ответить
комментарий отмечен как спам
Я считаю что они просто трусы и ничтожества. Можете писать сколько угодно, но они предали свою страну. Большинству из них на данный момент ничего не угрожает. Я понимаю тех, кто бежит от военных действий. Они бегут от страха войны и больше не из-за чего.
показать весь комментарий
02.03.2022 15:30 Ответить
комментарий отмечен как спам
Украине нужен сейчас рабочий тыл. Рабочая экономика. Вместо этого куча людей тупо позакрывались или сбежали из страны. Причем я понимаю тех кто сбежал во Львов из Киева, как некоторые айтишники. Их право, но большинство тупо сбежало из страны и создают эту тупую апокалиптическую картинку, которая уменьшает нужную помощь Украине, так как Европа занята беженцами вместо помощи нам.
показать весь комментарий
02.03.2022 15:36 Ответить
Пішов в дупу "диванній воїн" вивезти дітей та жинок це не дати заручників *****! мої виїхали до Закарпаття-тож зараз я вже спокійно піду боронити Україну.
показать весь комментарий
02.03.2022 15:40 Ответить
Закарпаття это Украина. Я про тех кто сбежал из страны.
показать весь комментарий
02.03.2022 15:41 Ответить
А ты не подумал о том, что на Закарпатье просто физически невозможно разместить миллион человек? Ну да, ты как та мудрая сова из анекдота.
показать весь комментарий
02.03.2022 16:17 Ответить
Сидеть в подвалах, куда лучше, чем пересылать миллионы на нужды армии и волонтеров ? К слову не все умеют держать автомат, бегают по Львову малолетки фоткаются с ними, а толку ? Каждый обязан делать, что может, а по необходимости готовить резервы.
показать весь комментарий
02.03.2022 15:44 Ответить
Взрослых быков это не касается офк, которые решили отдыхать там
показать весь комментарий
02.03.2022 15:46 Ответить
Мужчинам с 18 до 60 выезд из страны запрещен. Никто никуда не едет.
показать весь комментарий
02.03.2022 15:55 Ответить
Хто, мої племінники 11 і 9 років?
показать весь комментарий
02.03.2022 15:46 Ответить
Сестра уехала в Польшу с детьми, говорит, что здоровые быдланы, типа беженцы, сейчас мало того, что сидят на шее у польских налогоплательщиков, так это быдло еще бухает и дебоширит по полной. Причем таких случаев уже масса. Это я к тому что беженец - это может кто угодно, кроме мужика в возрасте от 18-60 лет
показать весь комментарий
02.03.2022 15:46 Ответить
Женщин это тоже касается в полной мере. Как бы мы живем в свободном мире и вполне можно уехать куда угодно. Вот у нас граница открыта и всё такое. Но какие это беженцы? Да никакие. Просто Европе нравится играть роль доброй хозяюшки вместо реальной помощи Украине и они бодро об этом отчитываются, а у некоторых от страха глаза велики.
показать весь комментарий
02.03.2022 15:48 Ответить
Такое ощущение, что Вы провокатор. И почему сами сидите за компом, а не помогаете Родине!
показать весь комментарий
02.03.2022 15:59 Ответить
Я призываю исключительно к здравому смыслу и чтобы у нас была контролируемая политика. А её нет. Всё снова пущено на самотек. Теробороны как выше человек правильно написал занимаются дешевым пиаром, "беженцы" сбежали в основном тоже исключительно потому что могут, а не потому что надо и прочее.
С экономикой уже проблемы. Что дальше будет? Вот там сбежит четыре миллиона, а остальные 30-35 миллионов всё равно останется. Вот их не жалко, да? Им не надо выживать. Или ты думаешь что все 40 миллионов переселятся в Европу вдруг? Зато можно на беженцах попиарится.
показать весь комментарий
02.03.2022 16:05 Ответить
А мужика от 18 до 60 никто и не выпустит из страны. Те, которые в Польше сейчас бухают и дебоширят, там давно, и статуса беженца им не получить. Документы оформляются на границе.
показать весь комментарий
02.03.2022 16:10 Ответить
До 3-го дня войны можно было выехать кому-хочешь. Через решал тоже может выехать кто-хочешь
показать весь комментарий
02.03.2022 16:16 Ответить
Поляки тоже через решал впускают? Ты или фантазер, или провокатор.
показать весь комментарий
02.03.2022 16:19 Ответить
Полякам всё равно кого принимать.
показать весь комментарий
02.03.2022 16:27 Ответить
Нет, не всё равно, ты серьезно думешь, что такие вопросы не решаются сначала по дипломатическим каналам?
показать весь комментарий
02.03.2022 16:34 Ответить
Да. Всё пущено на самотек.
показать весь комментарий
02.03.2022 16:38 Ответить
Межграничные переходы регламентируются жестко, с двух сторон, что, где, когда. Вплоть до мух в салоне автобуса
не начинай рассказывать то, о чем не имеешь ни малейшего представления.
показать весь комментарий
02.03.2022 16:44 Ответить
А почему поляки не могут пустить по безвизу? Я что-то пропустил
показать весь комментарий
02.03.2022 17:11 Ответить
Потому что пропускной режим на границе каждый раз, когда он меняется, согласовывается руководителями пограничных ведомств и визируются МИДами этих стран. Если, к примеру, поляки стали брать людей с Украины без загранпаспорта, то это значит, что они получили доступ к нашим внутренним базам данных миграционной службы. А не просто, раз, и "да мы берем всех". Всему этому предшествовала определенная работа и определенные переговоры. Но ты этого не видишь и и тебе кажется, что "оно само".

Что касается амбалов в дорогих внедорожниках, вангую, большинство из них выезжали из Украины как граждане Румынии, Венгрии, Молдовы и прочих, кто активно раздавал паспорта украинцам налево и направо. Формально ты их никак не можешь остановить, даже если точно знаешь, что в другом кармане у него лежит украинский паспорт.
показать весь комментарий
03.03.2022 15:16 Ответить
То же самое в Молдове. Прут мордовороты на джипах через границу. Даже других беженцев, у которых на руках только сумка и несколько детей, не берут в машину. Написал об этом в другой ветке - так кацапским троллем обозвали. Квартиры, что люди бесплатно дают - не такие и без евроремонт, и гостиницы без бассейна и спа-процедур. Кричать хочется - детей вывозите, где красный крест, но это, оказывается, чревато на цензоре
показать весь комментарий
02.03.2022 16:47 Ответить
И да. Я не против людей которые уезжают из Украины. Просто они не беженцы. Они трусы. Вот и всё. Их право как бы. Трусом быть не запрещено.
показать весь комментарий
02.03.2022 16:07 Ответить
По приколу голоснули, что не смешно уже?
Политикой не интересовались?
А сериалы смотрели и шоу?
Куда же вы, самое интересное пропустите!
показать весь комментарий
02.03.2022 16:46 Ответить
Во первых не тыкайте мне. Во вторых Вы не ответили на вопрос почему дома? Поэтому пока не поняла, Вы трус, паникер или провокатор.
показать весь комментарий
02.03.2022 16:10 Ответить
Так ответьте на простой вопрос. Что будет с теми кто останется. Если так опасно. Простой ведь вопрос. Они не входят в красивую картинку помощи Украине?
показать весь комментарий
02.03.2022 16:15 Ответить
Простой вопрос, простой ответ. Останутся победят и отстроят сильную независимую Украину! И тот, кто в этом сомневается предатель. А вот Вы мне на совершенно простой вопрос не ответили. Почему дома за клавиатурой и при этом обвиняете женщин и детей бегущих от войны в трусости? Вы то сами кто?
показать весь комментарий
02.03.2022 17:26 Ответить
Я детей вообще ни в чем не обвиняют. Они не отвечают за свои решения.
показать весь комментарий
02.03.2022 17:31 Ответить
потому что он не украинец - а бот или кацап
показать весь комментарий
02.03.2022 20:04 Ответить
А похоже таки провокатор. Бомбить пустые города не так выгодно с пропагандисткой точки зрения, похоже он просто тупо на Россию работает.
показать весь комментарий
02.03.2022 16:20 Ответить
Да не будет пустых городов. Нигде. Так не бывает. Большинство людей останется в Украине. И бомбить пустые города как раз выгоднее, так как их можно зачистить и поставить свой флаг.

А тут ты бомбишь мирняк. Это я не призываю там оставаться, чтобы быть живым щитом и прочее. Но чисто технологически Путин бы сказал спасибо, если бы там Харьков или Мариуполь весь оказался в Польше. Он бы просто зачистил бы их от всего живого, если бы смог.
показать весь комментарий
02.03.2022 16:36 Ответить
Не, похоже ты таки полезный идиот. Города защищают на женщины с детьми, сидящие в подвалах, а ВСУ, Нацгвардия и Территориальная Оборона. И как раз благодаря им эти города до сих пор не стерты.
показать весь комментарий
02.03.2022 16:39 Ответить
Но одно дело убить там одних солдат, а другое кучу мирняка.
показать весь комментарий
02.03.2022 16:41 Ответить
Я понял, тебе нужны заложники в городах.
показать весь комментарий
02.03.2022 16:42 Ответить
Мне ничего не нужно. Я знаю что большинство никуда не убежит всё равно. А другие убегут. Чем первые отличаются от вторых как ты думаешь?
показать весь комментарий
02.03.2022 16:44 Ответить
Шановні може не вчасно, а де Ляшко з вилами
показать весь комментарий
02.03.2022 17:04 Ответить
там где и тягнибок сбежали на самолете ахметова
показать весь комментарий
02.03.2022 20:06 Ответить
 
 