Из Украины уехали почти 836 тыс. человек, - ООН

Около 836 тыс. человек выехали из Украины в соседние страны с начала российской военной агрессии в стране.

Об этом сообщают западные СМИ со ссылкой на Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, передает Цензор.НЕТ ссылаясь на "Интерфакс-Украина".

По состоянию на среду страну покинули, по подсчетам ООН, 835 928 человек. Во вторник сообщалось о 677 тыс. выехавших из Украины.

Около 450 тысяч украинцев въехали на территорию Польши. Больше всего украинцев пересекло границу в понедельник - более 100 тыс. человек.

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