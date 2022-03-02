З України поїхали майже 836 тис. людей, - ООН

Майже 836 тис. людей виїхали з України до сусідніх країн від початку російської воєнної агресії в країні.

Про це повідомляють західні ЗМІ з посиланням на Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Станом на середу країну залишило, за підрахунками ООН, 835 928 людей. У вівторок повідомлялося про 677 тис. тих, хто виїхав з України.

Близько 450 тисяч українців в'їхали на територію Польщі. Найбільше українців перетнуло кордон у понеділок - понад 100 тис. людей.