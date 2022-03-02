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З України поїхали майже 836 тис. людей, - ООН
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Майже 836 тис. людей виїхали з України до сусідніх країн від початку російської воєнної агресії в країні.
Про це повідомляють західні ЗМІ з посиланням на Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Станом на середу країну залишило, за підрахунками ООН, 835 928 людей. У вівторок повідомлялося про 677 тис. тих, хто виїхав з України.
Близько 450 тисяч українців в'їхали на територію Польщі. Найбільше українців перетнуло кордон у понеділок - понад 100 тис. людей.
Топ коментарі
+10 Hanka Panyanka
показати весь коментар02.03.2022 15:23
+7 Евгений Нагорный bb8f2047
показати весь коментар02.03.2022 15:40
+5 kuba
показати весь коментар02.03.2022 15:19
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Будь ласка, зачекайте...
1. Рекомендационный. Говорить населению какие части страны наиболее опасны и что желательно делать в этом случае - вывозить, можно оставаться, закупать продукты и прочее. Давать оповещение. В рамках реального времени. А там каждый решает что ему делать.
2. Координационный. Решать кого вывозить и как. Например, вывести централизованно детей или стариков из какого-то района и так далее.
Что у нас было? Никак не среагировали. Сначала успокаивали что всё хорошо, а потом сказали что война и население побежало. Вот и вся моя претензия, если пойти с конструктивной стороны.
Люди пішки стоять по 6 - 8 годин у черзі. І ніяких зручностей. І за кордоном там напряжно з транспортом.
Не потрібно в оману вводити. На переходах в Польщу комфортніше.
До кордону везуть зі Львова, Франківська, Тернополя.
Жінкам з дітьми не потрібно хвилюватися, хлопці відразу звязуються з тою стороною - скільки людей везуть, багаж і куди потрібно відвезти. Перейшли кордон - уже чекає авто саме на тебе.
Чоловіки призовного віку! Якщо надумали тікати, не хвилюйтесь - вас не пропустять. Навіть якщо дивом пройдете українсткий пост - прикордонники тих країн завертають. І ніякі пояснення не проходять.
Інфа 100%.
тіц
А по Закарпаттю інфи в мене немає - далеченько.
А в Ужгороді як? Він же фактично з кордоном Словацьким межує. Там черги?
https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vTmKNAxZn2cPpBqPHnRx9Hc_GPzfi7U92h05hkNuES6pA8l7IcbfdRELMkTBWGcBFoRkUdwlnfX889X/pubhtml?gid=0&single=true&fbclid=IwAR1qTqmfhHYDYFB_N14kCXweiK3BWVGzSfIYlpnD1UhYU33c-Tm0LJQYSuw
Зараз не скажу - там знайомих немає - може розсмокталась.
С экономикой уже проблемы. Что дальше будет? Вот там сбежит четыре миллиона, а остальные 30-35 миллионов всё равно останется. Вот их не жалко, да? Им не надо выживать. Или ты думаешь что все 40 миллионов переселятся в Европу вдруг? Зато можно на беженцах попиарится.
не начинай рассказывать то, о чем не имеешь ни малейшего представления.
Что касается амбалов в дорогих внедорожниках, вангую, большинство из них выезжали из Украины как граждане Румынии, Венгрии, Молдовы и прочих, кто активно раздавал паспорта украинцам налево и направо. Формально ты их никак не можешь остановить, даже если точно знаешь, что в другом кармане у него лежит украинский паспорт.
Политикой не интересовались?
А сериалы смотрели и шоу?
Куда же вы, самое интересное пропустите!
А тут ты бомбишь мирняк. Это я не призываю там оставаться, чтобы быть живым щитом и прочее. Но чисто технологически Путин бы сказал спасибо, если бы там Харьков или Мариуполь весь оказался в Польше. Он бы просто зачистил бы их от всего живого, если бы смог.