Маріуполь зараз: у місті зруйновано 90% будівель. ВIДЕО безпілотника

В оточеному Маріуполі знищено 90 відсотків будівель, а його мешканці перебувать на межі гуманітарної катастрофи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, нове відео, що фіксує руйнування міста, опублікували журналісти проекту "Радіо Свобода".

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія готує масштабну провокацію в Маріуполі. Тіла вбитих окупантами містян хочуть видати за жертв від рук ЗСУ, - СБУ