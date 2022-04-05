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Маріуполь зараз: у місті зруйновано 90% будівель. ВIДЕО безпілотника
Відео Цензор.НЕТ Суспільство
В оточеному Маріуполі знищено 90 відсотків будівель, а його мешканці перебувать на межі гуманітарної катастрофи.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, нове відео, що фіксує руйнування міста, опублікували журналісти проекту "Радіо Свобода".
Топ коментарі
+7 Paul Foxen
показати весь коментар05.04.2022 16:26
+7 SerjUA
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+6 Іван Лазівський
показати весь коментар05.04.2022 17:01
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Будь ласка, зачекайте...
это даже хуже чем коллаборация во власти
https://www.youtube.com/watch?v=HCiXjjY-OvA
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25.02.2022........ в спам !!!!
То де посилання на Котляр ?
одно скажу - это предложение совсем не является главным...\это эпизодик...\
а для этой твари оно главное оказывается...
не первый раз вижу этот текст...
ещё своё предложение дописываешь...
Арахамія, угоду про мир з рашкою написав? Зе чекає...
Почему Запад так относится наплевательски к мучениям украинцев. Бог не простит не тлько тем, кто громит и убавает, а и тем, кто равнодушно за етим наблюдает.